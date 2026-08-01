https://sarabic.ae/20260801/الخارجية-الإيرانية-تتهم-واشنطن-باستغلال-أحداث-السفن-ذريعة-للتصعيد-مع-طهران-1115690396.html
الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن باستغلال أحداث السفن ذريعة للتصعيد مع طهران
الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن باستغلال أحداث السفن ذريعة للتصعيد مع طهران
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الجولة الحالية من الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، تمثل امتدادًا لما وصفته بـ"عداء مستمر منذ 75 عامًا"،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T19:57+0000
2026-08-01T19:57+0000
2026-08-01T19:57+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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مضيق هرمز
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وذكرت الوزارة في بيان بشأن تطورات المواجهة مع الولايات المتحدة، أن "الشعب الإيراني لا ينسى أن تاريخ انتقام الولايات المتحدة منه يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وخيانة الإدارة الأمريكية آنذاك لثقة الإيرانيين، وتواطؤها في الانقلاب الإجرامي ضد الحكومة المنتخبة للشعب الإيراني، وترسيخ نظام دكتاتوري قمعي".واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وبعض حلفائها الإقليميين بالسعي إلى تقويض التفاهم الخاص بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن إصرارهم على عبور السفن عبر المسار الجنوبي "غير القانوني وغير الآمن"، وفق وصفها، كان يهدف إلى تسهيل تحركات وأنشطة عسكرية.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260801/إيران-تطالب-السلطات-القطرية-بتوضيح-مصير-ثلاثة-طيارين-مفقودين-بعد-هجوم-العديد---1115690222.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن باستغلال أحداث السفن ذريعة للتصعيد مع طهران
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الجولة الحالية من الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، تمثل امتدادًا لما وصفته بـ"عداء مستمر منذ 75 عامًا"، معتبرة أن الولايات المتحدة استخدمت الحوادث التي تعرضت لها ثلاث سفن في مضيق هرمز ذريعة لتبرير التصعيد العسكري ضد طهران.
وذكرت الوزارة في بيان بشأن تطورات المواجهة مع الولايات المتحدة، أن "الشعب الإيراني لا ينسى أن تاريخ انتقام الولايات المتحدة منه يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وخيانة الإدارة الأمريكية آنذاك لثقة الإيرانيين، وتواطؤها في الانقلاب الإجرامي ضد الحكومة المنتخبة للشعب الإيراني، وترسيخ نظام دكتاتوري قمعي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الأمريكية التي بدأت، مساء 8 تموز/يوليو، تزامنًا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، جاءت بذريعة الرد على حوادث مزعومة تعرضت لها ثلاث سفن كانت تعبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز، مؤكدة أن تلك العمليات لا تزال مستمرة".
واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وبعض حلفائها الإقليميين بالسعي إلى تقويض التفاهم الخاص بإدارة الملاحة
في مضيق هرمز، معتبرة أن إصرارهم على عبور السفن عبر المسار الجنوبي "غير القانوني وغير الآمن"، وفق وصفها، كان يهدف إلى تسهيل تحركات وأنشطة عسكرية.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الماضي، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران
هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.