https://sarabic.ae/20260801/إيران-تطالب-السلطات-القطرية-بتوضيح-مصير-ثلاثة-طيارين-مفقودين-بعد-هجوم-العديد---1115690222.html
إيران تطالب السلطات القطرية بتوضيح مصير ثلاثة طيارين مفقودين بعد هجوم "العديد"
إيران تطالب السلطات القطرية بتوضيح مصير ثلاثة طيارين مفقودين بعد هجوم "العديد"
سبوتنيك عربي
طالب الجيش الإيراني الحكومة القطرية باتخاذ خطوات أكثر جدية ومسؤولية، للكشف عن مصير ثلاثة من طياري مقاتلات "سوخوي 24" الإيرانية، الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T19:42+0000
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وأوضح المتحدث باسم الجيش، العميد محمد أكرمي نيا، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" اليوم السبت، أن التحقيقات لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن الجانب القطري لم يقدم حتى الآن أي معلومات حاسمة حول مصير الطيارين أو وضعهم القانوني. وكشف أكرمي نيا، تفاصيل العملية الجوية التي وصفها بالبالغة الصعوبة، مشيراً إلى أنها نُفذت بأربع مقاتلات فوق مياه الخليج الفارسي، حيث تسهل رصد الطائرات الكبيرة فوقه مقارنة بالتضاريس البرية. وأشار إلى أنه تم استعادة جثمان أحد الطيارين، وهو الشهيد العميد ثانٍ مجيد كاظمي، ومواراة جثمانه الثرى في مدينة شيراز، في حين يلف الغموض مصير زملائه الثلاثة، داعياً الدوحة إلى الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لتوضيح أوضاعهم. وفي سياق متصل، أكد العميد أكرمي نيا، جاهزية الجيش واستعداده للسيناريوهات المختلفة، موضحاً أن القيادة العسكرية استغلت فترات الهدوء لتطوير المنظومة القتالية، واستيراد معدات حديثة، وإدخال طائرات مسيرة من الجيل الجديد ذات كفاءة عالية سيُكشف عن تفاصيلها قريباً.واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الماضي، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تطالب السلطات القطرية بتوضيح مصير ثلاثة طيارين مفقودين بعد هجوم "العديد"
طالب الجيش الإيراني الحكومة القطرية باتخاذ خطوات أكثر جدية ومسؤولية، للكشف عن مصير ثلاثة من طياري مقاتلات "سوخوي 24" الإيرانية، الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً منذ تنفيذهم هجوماً جوياً على قاعدة "العديد" الأمريكية.
وأوضح المتحدث باسم الجيش، العميد محمد أكرمي نيا، في تصريحات نقلتها وكالة
"إرنا" اليوم السبت، أن التحقيقات لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن الجانب القطري لم يقدم حتى الآن أي معلومات حاسمة حول مصير الطيارين أو وضعهم القانوني.
وكشف أكرمي نيا، تفاصيل العملية الجوية التي وصفها بالبالغة الصعوبة، مشيراً إلى أنها نُفذت بأربع مقاتلات فوق مياه الخليج الفارسي، حيث تسهل رصد الطائرات الكبيرة فوقه مقارنة بالتضاريس البرية.
وأضاف أن الطيارين، بعد إنجاز ضربة دقيقة للهدف، تعرضوا للاستهداف أثناء رحلة العودة، مما اضطرهم للتحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية تتراوح بين 30 و40 متراً فوق سطح الماء.
وأشار إلى أنه تم استعادة جثمان أحد الطيارين، وهو الشهيد العميد ثانٍ مجيد كاظمي، ومواراة جثمانه الثرى في مدينة شيراز، في حين يلف الغموض مصير زملائه الثلاثة، داعياً الدوحة إلى الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لتوضيح أوضاعهم.
وفي سياق متصل، أكد العميد أكرمي نيا، جاهزية الجيش
واستعداده للسيناريوهات المختلفة، موضحاً أن القيادة العسكرية استغلت فترات الهدوء لتطوير المنظومة القتالية، واستيراد معدات حديثة، وإدخال طائرات مسيرة من الجيل الجديد ذات كفاءة عالية سيُكشف عن تفاصيلها قريباً.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الماضي، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران
هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.