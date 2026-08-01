https://sarabic.ae/20260801/ترامب-يؤكد-للعاهل-المغربي-واشنطن-تعترف-بسيادة-المغرب-على-الصحراء-وتدعم-الحكم-الذاتي-1115679997.html

ترامب يؤكد للعاهل المغربي: واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم الحكم الذاتي

ترامب يؤكد للعاهل المغربي: واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم الحكم الذاتي

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تأكيد موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، وذلك في برقية بعث بها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T11:40+0000

2026-08-01T11:40+0000

2026-08-01T11:40+0000

أخبار المغرب اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098012446_0:0:1373:773_1920x0_80_0_0_e3d5fb92d062285511fc50cef2eb5d50.jpg

وأوضح ترامب، وفق بيان للديوان الملكي المغربي، أن أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط "جادا وذا مصداقية وواقعيا"، مشددًا على أن أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع، ومؤكدًا استمرار واشنطن في دعم الجهود الرامية إلى إنهائه. وفي برقيته، هنأ الرئيس الأمريكي الملك محمد السادس والشعب المغربي بعيد العرش، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي قال إنها تمتد لنحو 250 عاما، وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية. كما أثنى ترامب على الدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى إسهام المملكة في جهود مكافحة التطرف، ودعم السلام، ودورها في إطار اتفاقيات أبراهام، إلى جانب التعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن في منطقة الساحل. وأكد الرئيس الأمريكي حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي مع المغرب، لافتًا إلى أن إدارته كلّفت فرق عمل بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل منطقة الصحراء، مع التركيز على قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع، بما يعزز الاستثمارات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وختم دونالد ترامب برقيته للعاهل المغربي بالتأكيد على تطلع أمريكا إلى مرحلة جديدة من التعاون مع المغرب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260727/المغرب-يطلق-اسم-ترامب-على-طريق-سريع-فيديو-1115528290.html

أخبار المغرب اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي