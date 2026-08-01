ترامب يؤكد للعاهل المغربي: واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم الحكم الذاتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر, نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالسرطان، فماذا في التفاصيل؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
- تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:33 GMT
15 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران.. بحملة جوية قد تمتد لأسبوعين
17:00 GMT
59 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
فرصٌ إستثماريّة بين لبنان وتركيا… ولماذا تتفاقم ظاهرة "الطلاق الرماديّ"؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف ترخيصاً لانتاج باتريوت؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
08:29 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
09:03 GMT
30 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:33 GMT
12 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:46 GMT
14 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف.. وحماس لن تسلم سلاحها قبل التزام إسرائيل باتفاق غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260801/ترامب-يؤكد-للعاهل-المغربي-واشنطن-تعترف-بسيادة-المغرب-على-الصحراء-وتدعم-الحكم-الذاتي-1115679997.html
ترامب يؤكد للعاهل المغربي: واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم الحكم الذاتي
ترامب يؤكد للعاهل المغربي: واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم الحكم الذاتي
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تأكيد موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، وذلك في برقية بعث بها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T11:40+0000
2026-08-01T11:40+0000
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098012446_0:0:1373:773_1920x0_80_0_0_e3d5fb92d062285511fc50cef2eb5d50.jpg
وأوضح ترامب، وفق بيان للديوان الملكي المغربي، أن أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط "جادا وذا مصداقية وواقعيا"، مشددًا على أن أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع، ومؤكدًا استمرار واشنطن في دعم الجهود الرامية إلى إنهائه. وفي برقيته، هنأ الرئيس الأمريكي الملك محمد السادس والشعب المغربي بعيد العرش، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي قال إنها تمتد لنحو 250 عاما، وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية. كما أثنى ترامب على الدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى إسهام المملكة في جهود مكافحة التطرف، ودعم السلام، ودورها في إطار اتفاقيات أبراهام، إلى جانب التعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن في منطقة الساحل. وأكد الرئيس الأمريكي حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي مع المغرب، لافتًا إلى أن إدارته كلّفت فرق عمل بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل منطقة الصحراء، مع التركيز على قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع، بما يعزز الاستثمارات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وختم دونالد ترامب برقيته للعاهل المغربي بالتأكيد على تطلع أمريكا إلى مرحلة جديدة من التعاون مع المغرب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260727/المغرب-يطلق-اسم-ترامب-على-طريق-سريع-فيديو-1115528290.html
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098012446_8:0:1289:961_1920x0_80_0_0_bfb98924643b16358db87f713d6aa8e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي

ترامب يؤكد للعاهل المغربي: واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم الحكم الذاتي

11:40 GMT 01.08.2026
© AP Photoالعاهل المغربي، الملك محمد السادس
العاهل المغربي، الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تأكيد موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، وذلك في برقية بعث بها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ27 لعيد العرش، أكد فيها اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل دائم للنزاع.
وأوضح ترامب، وفق بيان للديوان الملكي المغربي، أن أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط "جادا وذا مصداقية وواقعيا"، مشددًا على أن أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع، ومؤكدًا استمرار واشنطن في دعم الجهود الرامية إلى إنهائه.
وفي برقيته، هنأ الرئيس الأمريكي الملك محمد السادس والشعب المغربي بعيد العرش، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي قال إنها تمتد لنحو 250 عاما، وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
الرباط، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
مجتمع
المغرب يطلق اسم ترامب على طريق سريع... فيديو
27 يوليو, 07:56 GMT
كما أثنى ترامب على الدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى إسهام المملكة في جهود مكافحة التطرف، ودعم السلام، ودورها في إطار اتفاقيات أبراهام، إلى جانب التعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن في منطقة الساحل.
وأكد الرئيس الأمريكي حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي مع المغرب، لافتًا إلى أن إدارته كلّفت فرق عمل بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل منطقة الصحراء، مع التركيز على قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع، بما يعزز الاستثمارات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وختم دونالد ترامب برقيته للعاهل المغربي بالتأكيد على تطلع أمريكا إلى مرحلة جديدة من التعاون مع المغرب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала