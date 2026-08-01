https://sarabic.ae/20260801/دراسة-دون-حفر-أو-إبر-تجربة-تثبت-فاعلية-علاج-منخفض-التكلفة-لتسوس-أسنان-الأطفال-1115680954.html

دراسة: دون حفر أو إبر.. تجربة تثبت فاعلية علاج "منخفض التكلفة" لتسوس أسنان الأطفال

دراسة: دون حفر أو إبر.. تجربة تثبت فاعلية علاج "منخفض التكلفة" لتسوس أسنان الأطفال

سبوتنيك عربي

كشفت تجربة سريرية أمريكية حديثة قادتها جامعة ميشيغان ونُشرت في مجلة "JAMA Pediatrics"، عن فاعلية سائل طبي منخفض التكلفة في وقف تسوس الأسنان اللبنية لدى الأطفال... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T12:56+0000

2026-08-01T12:56+0000

2026-08-01T12:56+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

الولايات المتحدة الأمريكية

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واستندت الدراسة إلى متابعة نحو 830 طفلًا في ثلاث ولايات أمريكية، حيث يعتمد العلاج الجديد على تطبيق "فلوريد ثنائي أمين الفضة" (SDF) بتركيز 38% كل ستة أشهر، عبر دهنه مباشرة على السن المصاب بأداة إسفنجية صغيرة في ثوانٍ معدودة، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي" العلمي. وأظهرت النتائج أن هذا التطبيق الدوري نجح في إيقاف التسوس في أكثر من نصف الأسنان المستهدفة دون الحاجة لإزالة أي أنسجة سنية.ويمثل هذا الابتكار حلًا جذريًا لمشكلات التسوس غير المعالج التي تتسبب غالبًا بآلام مبرحة والتهابات وصعوبة في الأكل والنوم، فضلًا عن تجنيب الأطفال الخضوع لجراحات معقدة تحت التخدير العام. ويُعدّ هذا العلاج خيارًا مثاليًا للفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على الرعاية التقليدية، كالأطفال الصغار جدًا، وذوي الإعاقات النمائية والجسدية، ومن يعانون من رهاب عيادات الأسنان أو يقطنون في مناطق محرومة من الخدمات المتقدمة. ويأتي هذا الإنجاز ليدعم استخدام "فلوريد ثنائي أمين الفضة"، الذي يُستعمل عالميًا منذ عقود وفي أمريكا منذ 2014 لعلاج الحساسية، مزودًا بالأدلة السريرية اللازمة لحصوله على الاعتماد الرسمي كدواء لعلاج التسوس. وبينما يكفي الأطفال تطبيق السن حتى تسقط الأسنان اللبنية، فإنه يوفر للبالغين حماية طويلة الأمد أو مؤقتة ريثما تتيح الظروف إجراء العلاجات الترميمية التقليدية.

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منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية