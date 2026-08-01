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https://sarabic.ae/20260801/دراسة-دون-حفر-أو-إبر-تجربة-تثبت-فاعلية-علاج-منخفض-التكلفة-لتسوس-أسنان-الأطفال-1115680954.html
دراسة: دون حفر أو إبر.. تجربة تثبت فاعلية علاج "منخفض التكلفة" لتسوس أسنان الأطفال
دراسة: دون حفر أو إبر.. تجربة تثبت فاعلية علاج "منخفض التكلفة" لتسوس أسنان الأطفال
سبوتنيك عربي
كشفت تجربة سريرية أمريكية حديثة قادتها جامعة ميشيغان ونُشرت في مجلة "JAMA Pediatrics"، عن فاعلية سائل طبي منخفض التكلفة في وقف تسوس الأسنان اللبنية لدى الأطفال... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T12:56+0000
2026-08-01T12:56+0000
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واستندت الدراسة إلى متابعة نحو 830 طفلًا في ثلاث ولايات أمريكية، حيث يعتمد العلاج الجديد على تطبيق "فلوريد ثنائي أمين الفضة" (SDF) بتركيز 38% كل ستة أشهر، عبر دهنه مباشرة على السن المصاب بأداة إسفنجية صغيرة في ثوانٍ معدودة، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي" العلمي. وأظهرت النتائج أن هذا التطبيق الدوري نجح في إيقاف التسوس في أكثر من نصف الأسنان المستهدفة دون الحاجة لإزالة أي أنسجة سنية.ويمثل هذا الابتكار حلًا جذريًا لمشكلات التسوس غير المعالج التي تتسبب غالبًا بآلام مبرحة والتهابات وصعوبة في الأكل والنوم، فضلًا عن تجنيب الأطفال الخضوع لجراحات معقدة تحت التخدير العام. ويُعدّ هذا العلاج خيارًا مثاليًا للفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على الرعاية التقليدية، كالأطفال الصغار جدًا، وذوي الإعاقات النمائية والجسدية، ومن يعانون من رهاب عيادات الأسنان أو يقطنون في مناطق محرومة من الخدمات المتقدمة. ويأتي هذا الإنجاز ليدعم استخدام "فلوريد ثنائي أمين الفضة"، الذي يُستعمل عالميًا منذ عقود وفي أمريكا منذ 2014 لعلاج الحساسية، مزودًا بالأدلة السريرية اللازمة لحصوله على الاعتماد الرسمي كدواء لعلاج التسوس. وبينما يكفي الأطفال تطبيق السن حتى تسقط الأسنان اللبنية، فإنه يوفر للبالغين حماية طويلة الأمد أو مؤقتة ريثما تتيح الظروف إجراء العلاجات الترميمية التقليدية.
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https://sarabic.ae/20260113/--الأرجينين-قفزة-في-الوقاية-من-تسوس-الأسنان-1109204846.html
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منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة: دون حفر أو إبر.. تجربة تثبت فاعلية علاج "منخفض التكلفة" لتسوس أسنان الأطفال

12:56 GMT 01.08.2026
© Photo / Unsplash/ Jonathan Borbaطب الأسنان
طب الأسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Photo / Unsplash/ Jonathan Borba
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كشفت تجربة سريرية أمريكية حديثة قادتها جامعة ميشيغان ونُشرت في مجلة "JAMA Pediatrics"، عن فاعلية سائل طبي منخفض التكلفة في وقف تسوس الأسنان اللبنية لدى الأطفال دون سن السادسة، متجاوزًا الطرق التقليدية التي تتطلب حفر الأسنان أو استخدام الحقن والمخدر.
واستندت الدراسة إلى متابعة نحو 830 طفلًا في ثلاث ولايات أمريكية، حيث يعتمد العلاج الجديد على تطبيق "فلوريد ثنائي أمين الفضة" (SDF) بتركيز 38% كل ستة أشهر، عبر دهنه مباشرة على السن المصاب بأداة إسفنجية صغيرة في ثوانٍ معدودة، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي" العلمي.
© Источник: David W. Frayer et al. Prehistoric dentistry? P4 rotation, partial M3 impaction, toothpick grooves and other signs of manipulation in Krapina Dental Person 20. Bulletin of the International association for paleodontology, Vol. 11 No. 1, 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
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وأظهرت النتائج أن هذا التطبيق الدوري نجح في إيقاف التسوس في أكثر من نصف الأسنان المستهدفة دون الحاجة لإزالة أي أنسجة سنية.

وأكدت الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة مارغريتا فونتانا، أن العلاج يتسم بأمان وفاعلية عاليين، لدرجة إمكانية استخدامه حتى للأطفال في السنة الأولى من عمرهم.

ويمثل هذا الابتكار حلًا جذريًا لمشكلات التسوس غير المعالج التي تتسبب غالبًا بآلام مبرحة والتهابات وصعوبة في الأكل والنوم، فضلًا عن تجنيب الأطفال الخضوع لجراحات معقدة تحت التخدير العام.
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ويُعدّ هذا العلاج خيارًا مثاليًا للفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على الرعاية التقليدية، كالأطفال الصغار جدًا، وذوي الإعاقات النمائية والجسدية، ومن يعانون من رهاب عيادات الأسنان أو يقطنون في مناطق محرومة من الخدمات المتقدمة.

وفي المقابل، يحمل العلاج عيبًا شكليًا يتمثل في تحويل الجزء المتسوس من السن إلى لون داكن دائم بسبب تفاعل الفضة، إلا أن الباحثين يرون أن هذه الضريبة التجميلية مقبولة تمامًا في سبيل التخلص من الألم والعدوى وتجنب التدخلات الجراحية، لا سيما في الأسنان اللبنية، التي ستتبدل طبيعيًا لاحقًا.

ويأتي هذا الإنجاز ليدعم استخدام "فلوريد ثنائي أمين الفضة"، الذي يُستعمل عالميًا منذ عقود وفي أمريكا منذ 2014 لعلاج الحساسية، مزودًا بالأدلة السريرية اللازمة لحصوله على الاعتماد الرسمي كدواء لعلاج التسوس.
وبينما يكفي الأطفال تطبيق السن حتى تسقط الأسنان اللبنية، فإنه يوفر للبالغين حماية طويلة الأمد أو مؤقتة ريثما تتيح الظروف إجراء العلاجات الترميمية التقليدية.
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