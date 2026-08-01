https://sarabic.ae/20260801/طائرة-فانتوم-تويست-ابتكار-جديد-يخدع-العين-البشرية-ويجعل-المسيرات-شبه-غير-مرئية-1115685851.html
طائرة "فانتوم تويست"... ابتكار جديد يخدع العين البشرية ويجعل المسيرات "شبه غير مرئية"
طائرة "فانتوم تويست"... ابتكار جديد يخدع العين البشرية ويجعل المسيرات "شبه غير مرئية"
سبوتنيك عربي
نجح باحثون في جامعة "نورث وسترن" في تطوير طائرة مسيّرة جديدة تحمل اسم "فانتوم تويست"، تعتمد على استغلال عيوب الرؤية البشرية لتحقيق خداع بصري يجعلها تكاد تكون... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T16:02+0000
2026-08-01T16:02+0000
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أستراليا
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وتعتمد الطائرة في فكرتها على الدوران بسرعة تصل إلى 25 دورة في الثانية؛ حيث يدور كل من الجسم والمروحة في اتجاهين متعاكسين، متخلية عن الهيكل الثابت المعتاد في الطائرات الرباعية التقليدية، وفقاً لما أورده موقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا. وعلى الرغم من هذا الإنجاز الذي كُشف النقاب عنه في مؤتمر "Robotics: Science and Systems" بمدينة سيدني الأسترالية، لا تزال الطائرة تواجه بعض القيود؛ أبرزها صدور صوت أزيز مسموع أثناء التحليق، إلى جانب بقاء بعض الأسلاك والقضبان الداعمة مرئية جزئياً، وهو ما يحد مؤقتاً من كمال قدرتها على التخفي البصري.
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منوعات, أستراليا
طائرة "فانتوم تويست"... ابتكار جديد يخدع العين البشرية ويجعل المسيرات "شبه غير مرئية"
نجح باحثون في جامعة "نورث وسترن" في تطوير طائرة مسيّرة جديدة تحمل اسم "فانتوم تويست"، تعتمد على استغلال عيوب الرؤية البشرية لتحقيق خداع بصري يجعلها تكاد تكون غير مرئية للعين المجردة.
وتعتمد الطائرة في فكرتها على الدوران بسرعة تصل إلى 25 دورة في الثانية؛ حيث يدور كل من الجسم والمروحة في اتجاهين متعاكسين، متخلية عن الهيكل الثابت المعتاد في الطائرات الرباعية التقليدية، وفقاً لما أورده موقع
"Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
هذا التصميم يولد تأثيرًا يشبه "اللطخة الشبحية" التي تمتزج بالخلفية، ما يجعلها أقل وضوحاً بنحو 10 مرات مقارنة بالمسيّرات التقليدية.
وعلى الرغم من هذا الإنجاز الذي كُشف النقاب عنه في مؤتمر "Robotics: Science and Systems" بمدينة سيدني الأسترالية، لا تزال الطائرة تواجه بعض القيود؛ أبرزها صدور صوت أزيز مسموع أثناء التحليق
، إلى جانب بقاء بعض الأسلاك والقضبان الداعمة مرئية جزئياً، وهو ما يحد مؤقتاً من كمال قدرتها على التخفي البصري.