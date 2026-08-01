https://sarabic.ae/20260801/قاليباف-يكشف-كواليس-الساعات-الأخيرة-بعد-اغتيال-خامنئي-1115677046.html

قاليباف يكشف كواليس الساعات الأخيرة بعد اغتيال خامنئي

قاليباف يكشف كواليس الساعات الأخيرة بعد اغتيال خامنئي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، أنه تم التأكد من اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، بعد نحو ساعة من وقوع القصف الذي استهدف... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T09:16+0000

2026-08-01T09:16+0000

2026-08-01T09:16+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg

وقال قاليباف، خلال اجتماع للمجلس التنسيقي التابع لمجلس الشورى الإيراني، إن "تقوية إيران تمثل الأولوية الأساسية في المرحلة الحالية"، مؤكدًا أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز القدرات الداخلية والتماسك الوطني"، مضيفًا أن "هدف إيران القوية، كان محورًا رئيسيًا في توجهات القيادة الإيرانية خلال السنوات الماضية"، مشددًا على "أهمية الوحدة والالتفاف حول مؤسسات الدولة".وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "السلطات كانت تخطط لعقد اجتماعات رسمية قبل الإعلان عن اغتيال علي خامنئي، إلا أن تسريب وسائل إعلام أجنبية للخبر دفعها إلى تغيير الخطة وإعلان النبأ بشكل مبكر"، موضحًا أن "القرار جاء بهدف إدارة الوضع الشعبي ومنع حدوث اضطرابات في الشارع"، بحسب تصريحاته.وأوضح قاليباف أن ترسيخ ما وصفه بـ"الانتصار في الحرب الأخيرة، يحتاج إلى تعزيز الثقة بالمستقبل، والحفاظ على التضامن بين مختلف مكونات الدولة"، على حد قوله. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260719/عراقجي-يكشف-كواليس-الهجوم-على-مقر-خامنئي-ثغرة-استخبارية-خطيرة-ما-تزال-قائمة-1115321039.html

https://sarabic.ae/20260711/مجتبى-خامنئي-بعد-تشييع-جنازة-والده-الثأر-لمقتله-مطلب-من-الأمة-ويجب-تنفيذه-1115121433.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن