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قاليباف يكشف كواليس الساعات الأخيرة بعد اغتيال خامنئي
قاليباف يكشف كواليس الساعات الأخيرة بعد اغتيال خامنئي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، أنه تم التأكد من اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، بعد نحو ساعة من وقوع القصف الذي استهدف... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال قاليباف، خلال اجتماع للمجلس التنسيقي التابع لمجلس الشورى الإيراني، إن "تقوية إيران تمثل الأولوية الأساسية في المرحلة الحالية"، مؤكدًا أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز القدرات الداخلية والتماسك الوطني"، مضيفًا أن "هدف إيران القوية، كان محورًا رئيسيًا في توجهات القيادة الإيرانية خلال السنوات الماضية"، مشددًا على "أهمية الوحدة والالتفاف حول مؤسسات الدولة".وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "السلطات كانت تخطط لعقد اجتماعات رسمية قبل الإعلان عن اغتيال علي خامنئي، إلا أن تسريب وسائل إعلام أجنبية للخبر دفعها إلى تغيير الخطة وإعلان النبأ بشكل مبكر"، موضحًا أن "القرار جاء بهدف إدارة الوضع الشعبي ومنع حدوث اضطرابات في الشارع"، بحسب تصريحاته.وأوضح قاليباف أن ترسيخ ما وصفه بـ"الانتصار في الحرب الأخيرة، يحتاج إلى تعزيز الثقة بالمستقبل، والحفاظ على التضامن بين مختلف مكونات الدولة"، على حد قوله. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
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قاليباف يكشف كواليس الساعات الأخيرة بعد اغتيال خامنئي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، أنه تم التأكد من اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، بعد نحو ساعة من وقوع القصف الذي استهدف مقره، مشيرًا إلى أن السلطات قررت، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الراحل علي لاريجاني، إعلان النبأ فجر 28 فبراير/ شباط الماضي، ودعوة المواطنين إلى النزول للشوارع.
وقال قاليباف، خلال اجتماع للمجلس التنسيقي التابع لمجلس الشورى الإيراني، إن "تقوية إيران تمثل الأولوية الأساسية في المرحلة الحالية"، مؤكدًا أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز القدرات الداخلية والتماسك الوطني"، مضيفًا أن "هدف إيران القوية، كان محورًا رئيسيًا في توجهات القيادة الإيرانية خلال السنوات الماضية"، مشددًا على "أهمية الوحدة والالتفاف حول مؤسسات الدولة".
وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "السلطات كانت تخطط لعقد اجتماعات رسمية قبل الإعلان عن اغتيال علي خامنئي، إلا أن تسريب وسائل إعلام أجنبية للخبر دفعها إلى تغيير الخطة وإعلان النبأ بشكل مبكر"، موضحًا أن "القرار جاء بهدف إدارة الوضع الشعبي ومنع حدوث اضطرابات في الشارع"، بحسب تصريحاته.
وأوضح قاليباف أن ترسيخ ما وصفه بـ"الانتصار في الحرب الأخيرة، يحتاج إلى تعزيز الثقة بالمستقبل، والحفاظ على التضامن بين مختلف مكونات الدولة"، على حد قوله.
كما دعا إلى "تنسيق كامل بين الجبهات العسكرية والدبلوماسية والخدمية والشعبية"، محذرًا من أن "الفصل بينها قد يؤدي إلى إضعاف البلاد"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.