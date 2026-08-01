https://sarabic.ae/20260801/قفزة-متهورة-تنتهي-بكسور-مرعبة-مراهق-ينجو-بأعجوبة-من-منحدرات-صنسيت-كليفس-بأمريكا-فيديو--1115687229.html
قفزة متهورة تنتهي بكسور "مرعبة".. مراهق ينجو بأعجوبة من منحدرات "صنسيت كليفس" بأمريكا.. فيديو
قفزة متهورة تنتهي بكسور "مرعبة".. مراهق ينجو بأعجوبة من منحدرات "صنسيت كليفس" بأمريكا.. فيديو
سبوتنيك عربي
وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لقفزة متهورة، نفذها مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً من على منحدرات "صنسيت كليفس" الشهيرة في مدينة سان دييغو الأمريكية، ما أسفر عن... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T17:20+0000
2026-08-01T17:20+0000
2026-08-01T17:20+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110793204_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_21b4c5054229adf4ddbc185933c6b691.jpg
وأظهر المقطع المراهق وهو يركض قبل أن يقفز من حافة المنحدر العالي، ليفقد توازنه ويصطدم بالصخور بضراوة قبل أن يسقط في المياه، حيث سارعت السلطات لإنقاذه ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأسفر الحادث عن إصابته بستة كسور انضغاطية في فقرات الظهر إلى جانب جرح قطعي في القدم تطلب تسع غرز، مؤكدًا أنه محظوظ لنجاته من الشلل الكامل أو الموت المحقق جراء الارتطام المباشر بالصخور. من جانبها، جددت السلطات المحلية تحذيراتها الصارمة من خطورة القفز من هذه المنحدرات، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد مخالفة قانونية صريحة، وداعية الزوار إلى الالتزام بإرشادات السلامة والابتعاد عن الحواف الخطرة. وفي المقابل، أثار الحادث جدلاً بعد أن واصل مراهقون آخرون القفز من الموقع ذاته، مبررين تصرفاتهم بما يُعرف على منصات التواصل الاجتماعي بمصطلح "Aura Farming"، والذي يشير إلى ارتكاب أفعال محفوفة بالمخاطر بهدف لفت الانتباه وتحقيق الشهرة.
https://sarabic.ae/20260118/دراسة-علمية-تكشف-منطقة-غير-معروفة-سابقا-في-دماغ-المراهقين-1109370328.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110793204_52:0:1252:900_1920x0_80_0_0_a17c22633a7225a2e5cccc5b63479219.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
قفزة متهورة تنتهي بكسور "مرعبة".. مراهق ينجو بأعجوبة من منحدرات "صنسيت كليفس" بأمريكا.. فيديو
وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لقفزة متهورة، نفذها مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً من على منحدرات "صنسيت كليفس" الشهيرة في مدينة سان دييغو الأمريكية، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة كادت تودي بحياته أو تصيبه بالشلل التام.
وأظهر المقطع المراهق
وهو يركض قبل أن يقفز من حافة المنحدر العالي، ليفقد توازنه ويصطدم بالصخور بضراوة قبل أن يسقط في المياه، حيث سارعت السلطات لإنقاذه ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح المراهق، الذي رفض الكشف عن هويته، أنه يعجز حاليًا عن الحركة دون الاستعانة بجهاز مساعد، واصفاً شعوره لحظة الاصطدام وكأنه أُصيب بالشلل، فضلاً عن معاناته من آلام مبرحة في الرئتين والأضلاع والعمود الفقري.
وأسفر الحادث عن إصابته بستة كسور انضغاطية في فقرات الظهر إلى جانب جرح قطعي في القدم تطلب تسع غرز، مؤكدًا أنه محظوظ لنجاته من الشلل الكامل أو الموت المحقق جراء الارتطام المباشر بالصخور.
من جانبها، جددت السلطات المحلية تحذيراتها الصارمة من خطورة القفز من هذه المنحدرات، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد مخالفة قانونية صريحة، وداعية الزوار إلى الالتزام بإرشادات السلامة والابتعاد عن الحواف الخطرة.
وفي المقابل، أثار الحادث جدلاً بعد أن واصل مراهقون
آخرون القفز من الموقع ذاته، مبررين تصرفاتهم بما يُعرف على منصات التواصل الاجتماعي بمصطلح "Aura Farming"، والذي يشير إلى ارتكاب أفعال محفوفة بالمخاطر بهدف لفت الانتباه وتحقيق الشهرة.