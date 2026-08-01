https://sarabic.ae/20260801/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يوضح-سبيل-النجاة-لدول-الخليج-وسط-التحديات-الراهنة-1115677595.html
مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنة
مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنة
سبوتنيك عربي
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أن "ذكرى الغزو العراقي للكويت واحتلالها، في الثاني من أغسطس (آب) من كل عام،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T09:30+0000
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وقال قرقاش عبر منصة "إكس": "غدًا تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا واستقرارنا، واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى". وتابع: "فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف". وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحثوا خلال اجتماع تشاوري عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أواخر يوليو/ تموز الماضي، تطورات المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، والجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.كما أكد الوزراء أهمية مواصلة التشاور والعمل المشترك، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة الظروف للوصول إلى حلول توافقية بين جميع الأطراف.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنة
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أن "ذكرى الغزو العراقي للكويت واحتلالها، في الثاني من أغسطس (آب) من كل عام، تمثل مناسبة لاستحضار أهمية التضامن الخليجي ووحدة الأمن والاستقرار بين دول مجلس التعاون".
وقال قرقاش عبر منصة "إكس": "غدًا تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا واستقرارنا، واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".
وتابع: "فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحثوا خلال اجتماع تشاوري عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أواخر يوليو/ تموز الماضي، تطورات المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، والجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن الاجتماع تناول أيضا تعزيز التنسيق الخليجي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان حقوق المرور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفق قواعد القانون الدولي، مع احترام سيادة الدول المطلة على الخليج.
كما أكد الوزراء أهمية مواصلة التشاور والعمل المشترك، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة الظروف للوصول إلى حلول توافقية بين جميع الأطراف.