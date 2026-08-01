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موزاييك
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10:03 GMT
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مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنة
مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنة
سبوتنيك عربي
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أن "ذكرى الغزو العراقي للكويت واحتلالها، في الثاني من أغسطس (آب) من كل عام،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T09:30+0000
2026-08-01T09:30+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مجلس التعاون الخليجي
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وقال قرقاش عبر منصة "إكس": "غدًا تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا واستقرارنا، واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى". وتابع: "فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف". وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحثوا خلال اجتماع تشاوري عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أواخر يوليو/ تموز الماضي، تطورات المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، والجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.كما أكد الوزراء أهمية مواصلة التشاور والعمل المشترك، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة الظروف للوصول إلى حلول توافقية بين جميع الأطراف.
https://sarabic.ae/20260705/وزيرة-إسرائيلية-تكشف-نشر-بطارية-القبة-الحديدية-في-الإمارات-خلال-حرب-إيران-1114954938.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنة

09:30 GMT 01.08.2026
© AP Photo / Jon Gambrellالمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أن "ذكرى الغزو العراقي للكويت واحتلالها، في الثاني من أغسطس (آب) من كل عام، تمثل مناسبة لاستحضار أهمية التضامن الخليجي ووحدة الأمن والاستقرار بين دول مجلس التعاون".
وقال قرقاش عبر منصة "إكس": "غدًا تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا واستقرارنا، واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".
وتابع: "فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف".
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وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بحثوا خلال اجتماع تشاوري عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أواخر يوليو/ تموز الماضي، تطورات المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، والجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن الاجتماع تناول أيضا تعزيز التنسيق الخليجي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان حقوق المرور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفق قواعد القانون الدولي، مع احترام سيادة الدول المطلة على الخليج.

كما أكد الوزراء أهمية مواصلة التشاور والعمل المشترك، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة الظروف للوصول إلى حلول توافقية بين جميع الأطراف.
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