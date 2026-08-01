https://sarabic.ae/20260801/--اتحاد-الحبوب-الروسي-يحذر-من-تداعيات-الهجمات-الأوكرانية-على-الأمن-الغذائي-العالمي-1115689877.html

"اتحاد الحبوب الروسي" يحذر من تداعيات الهجمات الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي

"اتحاد الحبوب الروسي" يحذر من تداعيات الهجمات الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي

سبوتنيك عربي

حذر اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا من تهديد الهجمات الأوكرانية على سفن الشحن والموانئ، ولا سيما في البحر الأسود، للأمن الغذائي العالمي وتسببها في تداعيات... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T19:47+0000

2026-08-01T19:47+0000

2026-08-01T19:47+0000

موسكو

قمح

البحر الأسود

العالم

كييف

سفن

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وقال الاتحاد في بيان: "إن تعطل الملاحة البحرية في منطقة البحر الأسود نتيجة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف سفن الشحن والبنية التحتية للموانئ يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي العالمي. وعلى الرغم من أن الدول المستوردة لم تواجه حتى الآن نقصًا فعليًا في إمدادات الحبوب بفضل المخزونات المتبقية وإمكانية تغطية جزء من الطلب مؤقتًا من مصادر بديلة، فإن تداعيات هذه الأزمة ستطال عددًا كبيرًا من الدول خلال الفترة المقبلة".ونقل البيان عن تقديرات لخبراء أن حجم النقص في صادرات القمح الروسية خلال الموسم الزراعي الحالي قد يصل إلى 30–35 مليون طن، وهو ما يعادل نحو 15% من إجمالي تجارة القمح العالمية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تعويض هذا العجز من خلال زيادة صادرات الدول الأخرى المنتجة للقمح.ولفت الاتحاد إلى أن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا هما الأكثر عرضة للمخاطر، نظرا لاعتمادهما الكبير على واردات الحبوب القادمة من منطقة البحر الأسود.وبحسب البيان، فمن شأن حدوث نقص فعلي في إمدادات الحبوب أن يؤدي إلى أزمة غذائية عالمية طويلة الأمد. وفي حال استمرار الظروف السلبية الراهنة، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار القمح على أساس FOB (التسليم على ظهر السفينة) إلى 340–370 دولارًا أمريكيًا للطن، مع إمكانية تجاوزها 400 دولار أمريكي للطن، على نحو ينذر بموجة جديدة من التضخم الغذائي العالمي قد تتجاوز في آثارها اضطرابات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم خلال جائحة كوفيد-19.يُذكر أن مبادرة البحر الأسود للحبوب، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 تموز/يوليو 2022، كانت تقضي بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، من بينها أوديسا. وقد انتهى العمل بصفقة الحبوب منذ 18 تموز/يوليو 2023. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الشروط المتعلقة بروسيا من الصفقة لم يتم الوفاء بها، رغم جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها.

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موسكو, قمح, البحر الأسود, العالم, كييف, سفن