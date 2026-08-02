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"أوبك بلس": الاتفاق على رفع حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا
"أوبك بلس": الاتفاق على رفع حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا
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أعلنت سبع دول أعضاء في تحالف "أوبك+"، هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، تعديلًا في مستويات الإنتاج بهدف دعم استقرار سوق... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T13:14+0000
2026-08-02T13:15+0000
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وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول السبع، اليوم الأحد، لمراجعة تطورات السوق وتوقعاتها، حيث اتفقت على تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية الإضافية المعلنة سابقًا، على أن يبدأ التنفيذ ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل.وأكدت الدول المشاركة التزامها بتحقيق الامتثال الكامل لاتفاق التعاون في إطار "أوبك+"، بما في ذلك التعويض عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير/كانون الثاني 2024، مشيرة إلى أن القرار يتيح تسريع عملية التعويض.كما أعلنت الدول السبع استمرار عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يعقد الاجتماع المقبل في السادس من سبتمبر 2026.وكانت الدول السبع الأعضاء في منظمة "أوبك بلس"، اتفقت، الشهر الماضي، على رفع سقف إنتاج النفط في أغسطس/ آب بمقدار 188 ألف برميل يوميا عن مستويات يوليو/ تموز.
https://sarabic.ae/20260710/هل-يطالب-العراق-برفع-حصته-في-أوبك-خبير-يوضح-لـسبوتنيك-المكاسب-والشروط-1115112450.html
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أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

"أوبك بلس": الاتفاق على رفع حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا

13:14 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 13:15 GMT 02.08.2026)
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Lisa Leutner
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أعلنت سبع دول أعضاء في تحالف "أوبك+"، هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، تعديلًا في مستويات الإنتاج بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمية.
وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول السبع، اليوم الأحد، لمراجعة تطورات السوق وتوقعاتها، حيث اتفقت على تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية الإضافية المعلنة سابقًا، على أن يبدأ التنفيذ ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكدت الدول المشاركة التزامها بتحقيق الامتثال الكامل لاتفاق التعاون في إطار "أوبك+"، بما في ذلك التعويض عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير/كانون الثاني 2024، مشيرة إلى أن القرار يتيح تسريع عملية التعويض.
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كما أعلنت الدول السبع استمرار عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يعقد الاجتماع المقبل في السادس من سبتمبر 2026.
وكانت الدول السبع الأعضاء في منظمة "أوبك بلس"، اتفقت، الشهر الماضي، على رفع سقف إنتاج النفط في أغسطس/ آب بمقدار 188 ألف برميل يوميا عن مستويات يوليو/ تموز.
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