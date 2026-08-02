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إعادة تعيين نيكول باشينيان في منصب رئيس الوزراء الأرميني- الرئاسة
إعادة تعيين نيكول باشينيان في منصب رئيس الوزراء الأرميني- الرئاسة
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الأرمينية، أن الرئيس فاهان خاتشاتوريان، أعاد تعيين نيكول باشينيان في منصب رئيس الوزراء، بعد استقالة الحكومة في وقت سابق من اليوم. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T11:00+0000
2026-08-02T11:00+0000
أرمينيا
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وجاء في المرسوم الرئاسي، اليوم الأحد "تعيين نيكول باشينيان رئيسًا لوزراء جمهورية أرمينيا".وكشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، أن حكومته قدمت استقالتها في أول أيام انعقاد البرلمان الجديد، كإجراء متبع وفقًا للدستور.وأوضح باشينيان: "وفقًا للدستور الأرميني، في اليوم الأول من انعقاد الجمعية الوطنية، تُقدّم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية. ويقبل الرئيس الاستقالة وفقًا للدستور".ويقضي الدستور الأرميني أيضًا بأنه بعد بدء ولاية الجمعية الوطنية (البرلمان) المنتخبة حديثًا، يُعين الرئيس فورًا المرشح الذي تُرشحه الأغلبية البرلمانية رئيسًا للوزراء، وهذا يعني أن رئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان سيرأس الحكومة الأرمينية مرة أخرى.ويقوم رئيس الجمهورية، في غضون ثلاثة أيام، إما بتعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء، أو بالطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.موسكو: دول "الناتو" تسعى إلى إبعاد أرمينيا عن حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
https://sarabic.ae/20260802/موسكو-روسيا-ودول-معاهدة-الأمن-الجماعي-ترغب-في-الحفاظ-على-علاقات-ودية-مع-أرمينيا-1115694795.html
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أرمينيا
أرمينيا

إعادة تعيين نيكول باشينيان في منصب رئيس الوزراء الأرميني- الرئاسة

11:00 GMT 02.08.2026
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Sputnik . Alexey Danichev
/
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تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الأرمينية، أن الرئيس فاهان خاتشاتوريان، أعاد تعيين نيكول باشينيان في منصب رئيس الوزراء، بعد استقالة الحكومة في وقت سابق من اليوم.
وجاء في المرسوم الرئاسي، اليوم الأحد "تعيين نيكول باشينيان رئيسًا لوزراء جمهورية أرمينيا".
وكشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، أن حكومته قدمت استقالتها في أول أيام انعقاد البرلمان الجديد، كإجراء متبع وفقًا للدستور.
وأوضح باشينيان: "وفقًا للدستور الأرميني، في اليوم الأول من انعقاد الجمعية الوطنية، تُقدّم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية. ويقبل الرئيس الاستقالة وفقًا للدستور".
وبيّن باشينيان أن أعضاء الحكومة يواصلون أداء مهامهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
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ويقضي الدستور الأرميني أيضًا بأنه بعد بدء ولاية الجمعية الوطنية (البرلمان) المنتخبة حديثًا، يُعين الرئيس فورًا المرشح الذي تُرشحه الأغلبية البرلمانية رئيسًا للوزراء، وهذا يعني أن رئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان سيرأس الحكومة الأرمينية مرة أخرى.
ويقتضي الدستور، تشكيل الحكومة في غضون خمسة عشر يومًا من تعيين رئيس الوزراء، وفي غضون خمسة أيام من تعيينه يقترح رئيس الوزراء مرشحين لمناصب نائب رئيس الوزراء والوزراء على الرئيس.
ويقوم رئيس الجمهورية، في غضون ثلاثة أيام، إما بتعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء، أو بالطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
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