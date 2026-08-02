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الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة عدة بلدات جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة عدة بلدات جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة عددا من القرى والبلدات، وفجّر العديد من المنازل والبنى التحتية بعدد من البلدات والمناطق جنوبي لبنان. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
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2026-08-02T22:09+0000
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وقال مصدر ميداني لسبوتنيك، اليوم الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة منذ منتصف الليل وساعات الصباح الباكر أطراف بلدة شمع، تلة علي الطاهر [الواقعة في قضاء النبطية جنوبي لبنان]".وأفاد المصدر بأن الجيش الإسرائيلي قام بإحراق عددٍ من المنازل في بلدة حداثا، ونفذ 3 تفجيرات بها، وتفجير في بلدة الطيبة.وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء انفجار جسم مشبوه بالقرب منهم في بلدة كفرا جنوبي لبنان.هذا وينص اتفاق إطاري أبرم في 26 حزيران/يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-إصابة-أحد-جنوده-في-اشتباك-مع-حزب-الله-جنوبي-لبنان--1115686346.html
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الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة عدة بلدات جنوبي لبنان

22:09 GMT 02.08.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayغارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان
غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة عددا من القرى والبلدات، وفجّر العديد من المنازل والبنى التحتية بعدد من البلدات والمناطق جنوبي لبنان.
وقال مصدر ميداني لسبوتنيك، اليوم الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة منذ منتصف الليل وساعات الصباح الباكر أطراف بلدة شمع، تلة علي الطاهر [الواقعة في قضاء النبطية جنوبي لبنان]".
وأشار المصدر، إلى أن الطيران المسيّر الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف تلة علي الطاهر، كما ألقت طائرة مسيرة قنابل متفجرة في مرتفعات علي الطاهر، وأطلقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية في بلدة المنصوري.
وأفاد المصدر بأن الجيش الإسرائيلي قام بإحراق عددٍ من المنازل في بلدة حداثا، ونفذ 3 تفجيرات بها، وتفجير في بلدة الطيبة.
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء انفجار جسم مشبوه بالقرب منهم في بلدة كفرا جنوبي لبنان.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
الجيش الإسرائيلي يؤكد إصابة أحد جنوده في اشتباك مع "حزب الله" جنوبي لبنان
أمس, 16:19 GMT
هذا وينص اتفاق إطاري أبرم في 26 حزيران/يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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