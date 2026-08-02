https://sarabic.ae/20260802/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-بالمدفعية-الثقيلة-عدة-بلدات-جنوبي-لبنان-1115715675.html
الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة عدة بلدات جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة عدة بلدات جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة عددا من القرى والبلدات، وفجّر العديد من المنازل والبنى التحتية بعدد من البلدات والمناطق جنوبي لبنان. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T22:09+0000
2026-08-02T22:09+0000
2026-08-02T22:09+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/07/1115016470_39:0:1100:597_1920x0_80_0_0_d87484f6a38f75061ecf6e4aeecdad6e.jpg
وقال مصدر ميداني لسبوتنيك، اليوم الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة منذ منتصف الليل وساعات الصباح الباكر أطراف بلدة شمع، تلة علي الطاهر [الواقعة في قضاء النبطية جنوبي لبنان]".وأفاد المصدر بأن الجيش الإسرائيلي قام بإحراق عددٍ من المنازل في بلدة حداثا، ونفذ 3 تفجيرات بها، وتفجير في بلدة الطيبة.وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء انفجار جسم مشبوه بالقرب منهم في بلدة كفرا جنوبي لبنان.هذا وينص اتفاق إطاري أبرم في 26 حزيران/يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-إصابة-أحد-جنوده-في-اشتباك-مع-حزب-الله-جنوبي-لبنان--1115686346.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/07/1115016470_172:0:968:597_1920x0_80_0_0_21947a4945a013d26499d882f807e44e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم
لبنان, أخبار لبنان, العالم
الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة عدة بلدات جنوبي لبنان
قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة عددا من القرى والبلدات، وفجّر العديد من المنازل والبنى التحتية بعدد من البلدات والمناطق جنوبي لبنان.
وقال مصدر ميداني لسبوتنيك، اليوم الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة منذ منتصف الليل وساعات الصباح الباكر أطراف بلدة شمع، تلة علي الطاهر [الواقعة في قضاء النبطية جنوبي لبنان]".
وأشار المصدر، إلى أن الطيران المسيّر الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف تلة علي الطاهر، كما ألقت طائرة مسيرة قنابل متفجرة في مرتفعات علي الطاهر، وأطلقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية في بلدة المنصوري.
وأفاد المصدر بأن الجيش الإسرائيل
ي قام بإحراق عددٍ من المنازل في بلدة حداثا، ونفذ 3 تفجيرات بها، وتفجير في بلدة الطيبة.
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء انفجار جسم مشبوه بالقرب منهم في بلدة كفرا جنوبي لبنان.
هذا وينص اتفاق إطاري أبرم في 26 حزيران/يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.