https://sarabic.ae/20260802/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-بالمدفعية-الثقيلة-عدة-بلدات-جنوبي-لبنان-1115715675.html

الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة عدة بلدات جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية الثقيلة عدة بلدات جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة عددا من القرى والبلدات، وفجّر العديد من المنازل والبنى التحتية بعدد من البلدات والمناطق جنوبي لبنان. 02.08.2026, سبوتنيك عربي

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وقال مصدر ميداني لسبوتنيك، اليوم الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة منذ منتصف الليل وساعات الصباح الباكر أطراف بلدة شمع، تلة علي الطاهر [الواقعة في قضاء النبطية جنوبي لبنان]".وأفاد المصدر بأن الجيش الإسرائيلي قام بإحراق عددٍ من المنازل في بلدة حداثا، ونفذ 3 تفجيرات بها، وتفجير في بلدة الطيبة.وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة جراء انفجار جسم مشبوه بالقرب منهم في بلدة كفرا جنوبي لبنان.هذا وينص اتفاق إطاري أبرم في 26 حزيران/يونيو الماضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.ورغم ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي، وإن خفت وتيرتها نسبيا مؤخرا، كما تنشر إسرائيل آلاف الجنود جنوبي لبنان الذي نزح معظم سكانه.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-إصابة-أحد-جنوده-في-اشتباك-مع-حزب-الله-جنوبي-لبنان--1115686346.html

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