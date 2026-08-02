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عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
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مساحة حرة
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18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260802/ترامب-يتراجع-عن-شن-ضربات-على-إيران-واجتماع-مرتقب-للوسطاء-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1115703974.html
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران... واجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران... واجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أمريكا وإسرائيل اتفقتا على تأجيل الضربات المخطط لها على إيران، بناءا على طلب طهران ودول أخرى في المنطقة، وذكر أن بلاده... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T13:39+0000
2026-08-02T13:39+0000
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ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. واجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. واجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد في اتصال هاتفي مع ترامب على "ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد"، وشدد على "أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة، التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ذلك لا يعني أن الضربة ألغيت وإنما أجلت للضغط النفسي، وأما التحذير للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط الذي جاء قبل قرار التراجع بساعات، فقد جاء بسبب حالة التصعيد بشكل عام، وأيضًا في إطار الحرب النفسية لإقناع إيران أن الضربة قادمة بدليل أن أمريكا تحذر رعاياها".اجتماع مرتقب بالقاهرة للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.. وإسرائيل تدمر مستودعات أسلحة في القطاعيعقد وسطاء من مصر وقطر وتركيا وأمريكا اجتماعا في القاهرة، خلال الأيام المقبلة، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة تنفيذ بنوده.وأفادت مصادر مصرية بأن حركة "حماس" الفلسطينية وعدد من الفصائل الفلسطينية، أبدت تعاطيا إيجابيا مع الجهود التي تبذلها مصر والوسطاء، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة المقبلة، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.في المقابل، استهدف الجيش الإسرائيلي 5 مستودعات للأسلحة، تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "إسرائيل واصلت استهداف الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى "سقوط أكثر من 1200 قتيل منذ توقيع الاتفاق، وهو ما يتعارض مع البند الأول الذي ينص على وقف الأعمال العدائية"، مؤكدا أن "الاجتماع سيبحث آليات إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها والانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق".الظلام يخيّم على مناطق واسعة في ليبيا.. وسط احتجاجات تطالب بتحسين الخدماتعمّ الظلام معظم مدن ومناطق ليبيا وانقطع التيار الكهربائي نتيجة توقف محطات توليد التيار عن تقديم الخدمة، بالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وإنهاء التدهور المعيشي.وأفادت تقارير صحفية، بأن الانقطاع طال المنطقة الشرقية بالكامل ومناطق في جنوب وغرب البلاد، وسط تحذيرات من تعرّض الشبكة لضغوط متزايدة، بعد أيام من اضطرابات أثرت على إمدادات الوقود والغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "موجة الحر التي اجتاحت ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى خروج عدد من محطات الكهرباء عن الخدمة، ما تسبب في انقطاعات واسعة للتيار، إذ وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 12 ساعة يوميا".اتفاق بين العراق وتركيا على نقل 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا لمدة عام لتعزيز أمن الطاقة العالميةوقّعت العراق مع تركيا اتفاقا لنقل 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا ولمدة عام، عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين بهدف تعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.وعقب توقيع الاتفاق بين وزيري الطاقة في البلدين، ألب أرسلان بيرقدار، وباسم محمد خضير، أكد بيرقدار أن خط الأنابيب العراقي - التركي يدعم أمن إمدادات أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أنه يكتسب أهمية متزايدة باعتباره مسارا بديلا في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وأكد الخبير الاقتصادي، د. خالد الشمري، أن "الاتفاق بين العراق وتركيا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز صادرات النفط العراقية، وتنويع مسارات التصدير في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج".ولفت إلى أن "الخط شهد تراجعا في قدراته خلال السنوات الماضية نتيجة الظروف الداخلية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على التصدير عبر مضيق هرمز".تحذيرات من ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء عالميا نتيجة الحروب والمناختتزايد التحذيرات من زيادة أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، في ظل الظروف الجوية القاسية والنزاعات العسكرية، وأشار تقرير إلى أن استمرار الحروب يخلق فجوة في التموين العالمي سواء على مستوى الغذاء أو الطاقة، إذ أدت العمليات العسكرية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل، ويُثقل كاهل سلاسل التوريد الدولية.ويتزامن ذلك مع مواجهة موجة حر شديدة وجفاف وحرائق غابات، ما قد يؤدي إلى أكبر انخفاض في إنتاج الحبوب منذ عدة عقود.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الأوضاع تؤثر على تصدير المنتجات الزراعية للاستفادة المحلية منها، ما يؤدي إلى مجاعات حول العالم"، لافتا إلى أن "المنطقة العربية تعاني من نقص المياه للزراعة، بالإضافة إلى انخفاض منسوبه في المنطقة، نظرا للتقلبات المناخية، مما يعني الحاجة أكثر لاستيراد المواد الغذائية".
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صبري سراج
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عالم سبوتنيك, إيران, غزة, العراق, أخبار تركيا اليوم, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, غزة, العراق, أخبار تركيا اليوم, аудио

ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران... واجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

13:39 GMT 02.08.2026
راديو
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. واجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
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صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أمريكا وإسرائيل اتفقتا على تأجيل الضربات المخطط لها على إيران، بناءا على طلب طهران ودول أخرى في المنطقة، وذكر أن بلاده على أهبة الاستعداد لمواجهة إيران، بمستويات غير مشهودة من القوة منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد في اتصال هاتفي مع ترامب على "ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد"، وشدد على "أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة، التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
وقال الخبير الاستراتيجي والأمني، اللواء طيار أركان حرب دكتور، هشام الحلبي، إن "التراجع الأمريكي عن ضرب إيران تكتيكي، للضغط عليها للجلوس على مائدة التفاوض".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ذلك لا يعني أن الضربة ألغيت وإنما أجلت للضغط النفسي، وأما التحذير للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط الذي جاء قبل قرار التراجع بساعات، فقد جاء بسبب حالة التصعيد بشكل عام، وأيضًا في إطار الحرب النفسية لإقناع إيران أن الضربة قادمة بدليل أن أمريكا تحذر رعاياها".
اجتماع مرتقب بالقاهرة للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.. وإسرائيل تدمر مستودعات أسلحة في القطاع
يعقد وسطاء من مصر وقطر وتركيا وأمريكا اجتماعا في القاهرة، خلال الأيام المقبلة، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة تنفيذ بنوده.
وأفادت مصادر مصرية بأن حركة "حماس" الفلسطينية وعدد من الفصائل الفلسطينية، أبدت تعاطيا إيجابيا مع الجهود التي تبذلها مصر والوسطاء، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة المقبلة، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.
في المقابل، استهدف الجيش الإسرائيلي 5 مستودعات للأسلحة، تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأكد أستاذ النظم السياسية، د. جهاد أبو لحية، أن "الاجتماع المرتقب في القاهرة سيركز على تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يضمن تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من مباشرة مهامها في ملفات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار".
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "إسرائيل واصلت استهداف الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى "سقوط أكثر من 1200 قتيل منذ توقيع الاتفاق، وهو ما يتعارض مع البند الأول الذي ينص على وقف الأعمال العدائية"، مؤكدا أن "الاجتماع سيبحث آليات إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها والانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق".
الظلام يخيّم على مناطق واسعة في ليبيا.. وسط احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات
عمّ الظلام معظم مدن ومناطق ليبيا وانقطع التيار الكهربائي نتيجة توقف محطات توليد التيار عن تقديم الخدمة، بالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وإنهاء التدهور المعيشي.
وأفادت تقارير صحفية، بأن الانقطاع طال المنطقة الشرقية بالكامل ومناطق في جنوب وغرب البلاد، وسط تحذيرات من تعرّض الشبكة لضغوط متزايدة، بعد أيام من اضطرابات أثرت على إمدادات الوقود والغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد.
وأكد الكاتب والباحث السياسي، حازم الرايس، أن "أزمة انقطاع الكهرباء تعود إلى عوامل فنية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتعطل عدد من محطات التوليد، إلى جانب أسباب سياسية وإدارية تراكمت على مدار سنوات".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "موجة الحر التي اجتاحت ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى خروج عدد من محطات الكهرباء عن الخدمة، ما تسبب في انقطاعات واسعة للتيار، إذ وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 12 ساعة يوميا".
اتفاق بين العراق وتركيا على نقل 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا لمدة عام لتعزيز أمن الطاقة العالمية
وقّعت العراق مع تركيا اتفاقا لنقل 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا ولمدة عام، عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين بهدف تعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.
وعقب توقيع الاتفاق بين وزيري الطاقة في البلدين، ألب أرسلان بيرقدار، وباسم محمد خضير، أكد بيرقدار أن خط الأنابيب العراقي - التركي يدعم أمن إمدادات أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أنه يكتسب أهمية متزايدة باعتباره مسارا بديلا في ظل التحديات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأكد الخبير الاقتصادي، د. خالد الشمري، أن "الاتفاق بين العراق وتركيا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز صادرات النفط العراقية، وتنويع مسارات التصدير في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تنامي الطلب الأوروبي على النفط، إلى جانب المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في المضيق، يعيدان أهمية هذا المسار إلى الواجهة".
ولفت إلى أن "الخط شهد تراجعا في قدراته خلال السنوات الماضية نتيجة الظروف الداخلية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على التصدير عبر مضيق هرمز".
تحذيرات من ارتفاع قياسي في أسعار الغذاء عالميا نتيجة الحروب والمناخ
تتزايد التحذيرات من زيادة أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، في ظل الظروف الجوية القاسية والنزاعات العسكرية، وأشار تقرير إلى أن استمرار الحروب يخلق فجوة في التموين العالمي سواء على مستوى الغذاء أو الطاقة، إذ أدت العمليات العسكرية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل، ويُثقل كاهل سلاسل التوريد الدولية.
ويتزامن ذلك مع مواجهة موجة حر شديدة وجفاف وحرائق غابات، ما قد يؤدي إلى أكبر انخفاض في إنتاج الحبوب منذ عدة عقود.

قال المستشار في سياسات تغير المناخ، وائل حميدان، إن "تغير المناخ يؤثر على إنتاج البذور نظرًا لانعكاس درجات الحرارة على توفر المياه والطقس المناسب"، متوقعا "انخفاض الحبوب بنسبة 40% مستقبلا".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الأوضاع تؤثر على تصدير المنتجات الزراعية للاستفادة المحلية منها، ما يؤدي إلى مجاعات حول العالم"، لافتا إلى أن "المنطقة العربية تعاني من نقص المياه للزراعة، بالإضافة إلى انخفاض منسوبه في المنطقة، نظرا للتقلبات المناخية، مما يعني الحاجة أكثر لاستيراد المواد الغذائية".
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