https://sarabic.ae/20260802/وزير-الخارجية-السعودي-لعراقجي-المملكة-حريصة-على-مواصلة-دورها-في-إحلال-الأمن-والاستقرار-1115714959.html

وزير الخارجية السعودي لعراقجي: المملكة حريصة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار

وزير الخارجية السعودي لعراقجي: المملكة حريصة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، حرص المملكة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار،... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T20:27+0000

2026-08-02T20:27+0000

2026-08-02T20:59+0000

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وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس": "تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي".وأردفت الخارجية السعودية: "أكد سمو وزير الخارجية، خلال الاتصال، حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة دورها الإقليمي في دعم الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدر مطّلع على اجتماع الأمير خالد بن سلمان وفانس، أن "وزير الدفاع السعودي، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي، أنه على الرغم من الضربة السعودية الأمريكية المشتركة على الميليشيات الموالية لإيران في العراق، فإن السعودية لا تزال تُفضل خفض التصعيد مع إيران".وأوضح المصدر أن "هدف الاجتماع كان إيصال رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن الحرب مع إيران والوضع في المنطقة... أراد ولي العهد أن يوضح لفانس أن الضربات في العراق لا تعني أن السعودية تدعم التصعيد، وإنما أنها مستعدة للدفاع عن نفسها عند الضرورة".ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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https://sarabic.ae/20260728/إيران-والسعودية-وعمان-يؤكدون-ضرورة-دفع-الجهود-الدبلوماسية-المشتركة-لإرساء-الاستقرار-في-المنطقة-1115560676.html

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