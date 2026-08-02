https://sarabic.ae/20260802/وزير-الخارجية-السعودي-لعراقجي-المملكة-حريصة-على-مواصلة-دورها-في-إحلال-الأمن-والاستقرار-1115714959.html
وزير الخارجية السعودي لعراقجي: المملكة حريصة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار
وزير الخارجية السعودي لعراقجي: المملكة حريصة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، حرص المملكة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار،... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس": "تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي".وأردفت الخارجية السعودية: "أكد سمو وزير الخارجية، خلال الاتصال، حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة دورها الإقليمي في دعم الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدر مطّلع على اجتماع الأمير خالد بن سلمان وفانس، أن "وزير الدفاع السعودي، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي، أنه على الرغم من الضربة السعودية الأمريكية المشتركة على الميليشيات الموالية لإيران في العراق، فإن السعودية لا تزال تُفضل خفض التصعيد مع إيران".وأوضح المصدر أن "هدف الاجتماع كان إيصال رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن الحرب مع إيران والوضع في المنطقة... أراد ولي العهد أن يوضح لفانس أن الضربات في العراق لا تعني أن السعودية تدعم التصعيد، وإنما أنها مستعدة للدفاع عن نفسها عند الضرورة".ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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https://sarabic.ae/20260728/إيران-والسعودية-وعمان-يؤكدون-ضرورة-دفع-الجهود-الدبلوماسية-المشتركة-لإرساء-الاستقرار-في-المنطقة-1115560676.html
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السعودية, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
السعودية, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية السعودي لعراقجي: المملكة حريصة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار
20:27 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 20:59 GMT 02.08.2026)
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، حرص المملكة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار، وذلك في إطار الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى متابعة التطورات الإقليمية وتعزيز جهود التهدئة للصراع القائم في الشرق الأوسط،
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس": "تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي".
وأضافت الخارجية: "جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وأردفت الخارجية السعودية: "أكد سمو وزير الخارجية، خلال الاتصال، حرص المملكة العربية السعودية
على مواصلة دورها الإقليمي في دعم الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".
وكان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أكد لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، خلال لقائهما في واشنطن، الأربعاء الماضي، أن الرياض تفضل خفض التصعيد مع إيران، على الرغم من الضربة السعودية الأمريكية المشتركة ضد فصائل وثيقة الصلة بإيران في العراق، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدر مطّلع على اجتماع الأمير خالد بن سلمان وفانس، أن "وزير الدفاع السعودي، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي، أنه على الرغم من الضربة السعودية الأمريكية المشتركة على الميليشيات الموالية لإيران في العراق، فإن السعودية لا تزال تُفضل خفض التصعيد
مع إيران".
وأوضح المصدر أن "هدف الاجتماع كان إيصال رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن الحرب مع إيران والوضع في المنطقة... أراد ولي العهد أن يوضح لفانس أن الضربات في العراق
لا تعني أن السعودية تدعم التصعيد، وإنما أنها مستعدة للدفاع عن نفسها عند الضرورة".
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة
، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.