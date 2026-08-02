https://sarabic.ae/20260802/ولي-العهد-الأردني-يحذر-من-الأوضاع-الخطيرة-في-الضفة-الغربية-وغزة-1115705798.html

ولي العهد الأردني يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة

ولي العهد الأردني يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة

سبوتنيك عربي

أكد ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على التزام الأردن بدعم جهود... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T14:27+0000

2026-08-02T14:27+0000

2026-08-02T14:27+0000

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وخلال استقباله عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست والوفد المرافق لها، أكد ولي العهد الأردني، ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على التزام بلاده بدعم جهود التهدئة في المنطقة.كما حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة، وذلك حسب وكالة الأنباء الاردنية "بترا".وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، على النسخة الأخيرة من خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء ومبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ملادينوف، باعتبارها تسوية مرحلية مشروطة وليست اتفاقًا نهائيًا.وأكدت الحركة أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل تأتي ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، مرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وترتيبات إدارة القطاع.ونشر "مجلس السلام" الخاص بغزة، يوم الجمعة الماضي، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي