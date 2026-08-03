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الاستخبارات الخارجية الروسية: القادة الأوروبيون ينفون إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الاستخبارات الخارجية الروسية: القادة الأوروبيون ينفون إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الإعلامي التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان له اليوم الاثنين، بأن القادة الأوروبيون ينفون بشكل قاطع إمكانية انضمام أوكرانيا إلى... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T08:59+0000

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وجاء في البيان: "على الرغم من الخطابات المتفاخرة للمسؤولين الأوروبيين حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في المستقبل المشرق، إلا أن القادة الأوروبيين ينفون بشكل قاطع إمكانية حدوث مثل هذا الاحتمال في المناقشات الداخلية في بروكسل".وتابع: "كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه يفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية مطالب الأوكرانيين المبالغ فيها".ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، يخشى القادة الأوروبيون من أن يشكل اندماج كييف في أوروبا خطرًا كبيرًا على أوروبا نفسها. وذكر البيان: "لذلك، قد تطول عملية الاندماج لسنوات عديدة".وقال في بيان: "لسنوات، دأب المسؤولون والسياسيون الأوروبيون على رسم "صورة مغرية" للأوكرانيين وهم ينضمون إلى ما يُسمى بـ"المليار الذهبي"، ويُوعدون بحياة رغيدة وأمن وازدهار داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أن كييف على بُعد خطوات قليلة من الانضمام إليه".وأضاف: "تخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي اندماج دولة تعتمد سياساتها على القومية المتطرفة إلى تعزيز موقف القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".نائب فنلندي سابق: فنلندا تشكل تهديدا لأمن روسياترامب يكشف عن مصير أوروبا في حال توقفه عن صداقتها

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