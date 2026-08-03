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الاستخبارات الخارجية الروسية: القادة الأوروبيون ينفون إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
الاستخبارات الخارجية الروسية: القادة الأوروبيون ينفون إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان له اليوم الاثنين، بأن القادة الأوروبيون ينفون بشكل قاطع إمكانية انضمام أوكرانيا إلى... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "على الرغم من الخطابات المتفاخرة للمسؤولين الأوروبيين حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في المستقبل المشرق، إلا أن القادة الأوروبيين ينفون بشكل قاطع إمكانية حدوث مثل هذا الاحتمال في المناقشات الداخلية في بروكسل".وتابع: "كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه يفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية مطالب الأوكرانيين المبالغ فيها".ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، يخشى القادة الأوروبيون من أن يشكل اندماج كييف في أوروبا خطرًا كبيرًا على أوروبا نفسها. وذكر البيان: "لذلك، قد تطول عملية الاندماج لسنوات عديدة".وقال في بيان: "لسنوات، دأب المسؤولون والسياسيون الأوروبيون على رسم "صورة مغرية" للأوكرانيين وهم ينضمون إلى ما يُسمى بـ"المليار الذهبي"، ويُوعدون بحياة رغيدة وأمن وازدهار داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أن كييف على بُعد خطوات قليلة من الانضمام إليه".وأضاف: "تخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي اندماج دولة تعتمد سياساتها على القومية المتطرفة إلى تعزيز موقف القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".نائب فنلندي سابق: فنلندا تشكل تهديدا لأمن روسياترامب يكشف عن مصير أوروبا في حال توقفه عن صداقتها
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: القادة الأوروبيون ينفون إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
أفاد المكتب الإعلامي التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان له اليوم الاثنين، بأن القادة الأوروبيون ينفون بشكل قاطع إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان: "على الرغم من الخطابات المتفاخرة للمسؤولين الأوروبيين حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في المستقبل المشرق، إلا أن القادة الأوروبيين ينفون بشكل قاطع إمكانية حدوث مثل هذا الاحتمال في المناقشات الداخلية في بروكسل".
وأضاف: "في الوقت نفسه، يعتزم بيروقراطيون أوروبيون مواصلة خداع الشعب الأوكراني، آملين في استخدامه كوقود للمدافع في المواجهة مع روسيا".
وتابع: "كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه يفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية مطالب الأوكرانيين المبالغ فيها".
ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، يخشى القادة الأوروبيون من أن يشكل اندماج كييف في أوروبا خطرًا كبيرًا على أوروبا نفسها.
وذكر البيان: "لذلك، قد تطول عملية الاندماج لسنوات عديدة".
وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أكد في وقت سابق، أن المسؤولين الأوروبيين يواصلون، منذ سنوات، تقديم صورة "جذابة" للأوكرانيين بشأن آفاق انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن الواقع السياسي والاقتصادي، يشير إلى عكس ذلك.
وقال في بيان: "لسنوات، دأب المسؤولون والسياسيون الأوروبيون على رسم "صورة مغرية" للأوكرانيين وهم ينضمون إلى ما يُسمى بـ"المليار الذهبي"، ويُوعدون بحياة رغيدة وأمن وازدهار داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أن كييف على بُعد خطوات قليلة من الانضمام إليه".
وتابع: "أكد مسؤولون وسياسيون أوروبيون، خلال اتصالات غير رسمية، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة، وعلى الأقل على المدى المتوسط، أمرٌ مستبعدٌ تمامًا".
وأضاف: "تخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي اندماج دولة تعتمد سياساتها على القومية المتطرفة إلى تعزيز موقف القوى اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا".