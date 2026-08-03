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الدار البيضاء تواجه مدريد في سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030
الدار البيضاء تواجه مدريد في سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030
سبوتنيك عربي
يعتزم الاتحاد الإسباني لكرة القدم ترشيح ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030، في منافسة مباشرة مع ملعب "الحسن... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وستقام بطولة كأس العالم 2030 بتنظيم مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى 21 يوليو/تموز 2030.وأضافت أن الاتحاد الإسباني يسعى لاعتماد ملعب "سانتياغو برنابيو" مسرحا للمباراة النهائية المقررة في 21 يوليو/تموز 2030، رغم وجود بعض التحفظات المتعلقة بإقامة الفعاليات في محيط الملعب، مؤكدة أنه لا يزال المرشح الأبرز لاستضافة النهائي.وفي المقابل، أشارت إلى أن ملعب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة سيكون الأكثر استضافة لمباريات البطولة، إذ يُتوقع أن يصبح بحلول عام 2030 أكبر ملاعب شبه الجزيرة الإيبيرية، بسعة تقارب 105 آلاف متفرج.
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العالم, كأس العالم 2026, رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا
العالم, كأس العالم 2026, رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا
الدار البيضاء تواجه مدريد في سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030
يعتزم الاتحاد الإسباني لكرة القدم ترشيح ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030، في منافسة مباشرة مع ملعب "الحسن الثاني" بمدينة الدار البيضاء المغربية، الذي يعد أحد أبرز المرشحين لاحتضان النهائي.
وستقام بطولة كأس العالم 2030 بتنظيم مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى 21 يوليو/تموز 2030.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الإسباني قدم ملفاً يضم 11 ملعباً لاستضافة مباريات البطولة، قبل أن يتم استبعاد ملعبي لا روزاليدا في ملقا وريازور في لا كورونيا.
وأضافت أن الاتحاد الإسباني يسعى لاعتماد ملعب "سانتياغو برنابيو" مسرحا للمباراة النهائية
المقررة في 21 يوليو/تموز 2030، رغم وجود بعض التحفظات المتعلقة بإقامة الفعاليات في محيط الملعب، مؤكدة أنه لا يزال المرشح الأبرز لاستضافة النهائي.
وفي المقابل، أشارت إلى أن ملعب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة سيكون الأكثر استضافة لمباريات البطولة
، إذ يُتوقع أن يصبح بحلول عام 2030 أكبر ملاعب شبه الجزيرة الإيبيرية، بسعة تقارب 105 آلاف متفرج.