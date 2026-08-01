https://sarabic.ae/20260801/فيفا-يدرس-توسيع-كأس-العالم-إلى-64-منتخبا-بدءا-من-مونديال-2030-1115685635.html
"فيفا" يدرس توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبا بدءا من مونديال 2030
"فيفا" يدرس توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبا بدءا من مونديال 2030
سبوتنيك عربي
يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى دراسة إمكانية توسيع كأس العالم لتضم 64 منتخبا اعتبارًا من نسخة 2030، في خطوة قد تمثل تحولًا جديدًا في نظام البطولة،... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وكشفت تقارير إعلامية غربية، استنادا إلى موجز بحثي صادر عن "فيفا"، أن الاتحاد الدولي بدأ إجراءات رسمية لدراسة زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64 منتخبًا، مع التركيز على قياس تأثير هذا التغيير على مستقبل البطولة ومنظومة كرة القدم العالمية.وتتزامن هذه الخطوة مع نقاشات أخرى داخل الاتحاد الدولي، أبرزها خطة رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لبيع حصص من بطولات الاتحاد لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي المبادرة التي أثارت اعتراضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي لوّح بمقاطعة بعض البطولات في حال تنفيذها.وكان إنفانتينو قد أكد في 12 يوليو/ تموز، أن فكرة توسيع البطولة ستخضع للنقاش داخل اللجان المختصة عقب انتهاء كأس العالم، فيما أعاد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أليخاندرو دومينغيز، طرح المقترح مجددًا بعد مونديال 2026.ومن المقرر أن تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم 2030، إلى جانب إقامة مباريات افتتاحية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي احتفالًا بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة. وفي حال اعتماد نظام الـ64 منتخبًا، فقد تتمكن كل دولة مضيفة من استضافة مجموعة كاملة على الأقل.وإذا أُقرت التوسعة، فستأتي بعد دورة واحدة فقط من تطبيق نظام الـ48 منتخبا، الذي سيُعتمد للمرة الأولى في كأس العالم 2026، وذلك بعد أن استقرت البطولة على مشاركة 32 منتخبا بين نسختي 1998 و2022. وحتى الآن، لم يصدر "فيفا" أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي ما ورد في التقارير الإعلامية.
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https://sarabic.ae/20260730/يويفا-يعلن-رفضه-بيع-أي-حصص-ملكية-في-كأس-العالم-لمستثمرين-من-القطاع-الخاص-1115634472.html
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رياضة, كأس العالم 2026, أخبار كأس العالم
رياضة, كأس العالم 2026, أخبار كأس العالم
"فيفا" يدرس توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبا بدءا من مونديال 2030
يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى دراسة إمكانية توسيع كأس العالم لتضم 64 منتخبا اعتبارًا من نسخة 2030، في خطوة قد تمثل تحولًا جديدًا في نظام البطولة، وذلك عبر طرح مناقصة لشركات أبحاث متخصصة لتقييم الجوانب الاقتصادية والرياضية للتوسعة المحتملة.
وكشفت تقارير إعلامية غربية، استنادا إلى موجز بحثي صادر عن "فيفا"، أن الاتحاد الدولي بدأ إجراءات رسمية لدراسة زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64 منتخبًا، مع التركيز على قياس تأثير هذا التغيير على مستقبل البطولة ومنظومة كرة القدم العالمية.
ووفقا للجدول الزمني الذي حدده "فيفا"، سيتم اختيار الجهة البحثية المكلفة بإعداد الدراسة في 14 أغسطس/ آب، على أن تُسلَّم النتائج بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، ما يفتح المجال أمام اتخاذ قرار بشأن التوسعة خلال العام الجاري.
وتتزامن هذه الخطوة مع نقاشات أخرى داخل الاتحاد الدولي
، أبرزها خطة رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لبيع حصص من بطولات الاتحاد لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي المبادرة التي أثارت اعتراضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي لوّح بمقاطعة بعض البطولات في حال تنفيذها.
وتوضح وثيقة المناقصة أن الدراسة ستتناول الأبعاد الاستراتيجية لأي توسعة تتجاوز النظام الحالي، مع تقييم انعكاساتها على إيرادات البطولة، ومنظومة كرة القدم، إضافة إلى قياس مواقف الأطراف المعنية، وتأثيرها على رفاهية اللاعبين، وجودة المنافسات، والروزنامة الدولية، فضلًا عن تقدير العوائد المحتملة من حقوق البث والرعاية والتذاكر.
وكان إنفانتينو قد أكد في 12 يوليو/ تموز، أن فكرة توسيع البطولة
ستخضع للنقاش داخل اللجان المختصة عقب انتهاء كأس العالم، فيما أعاد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أليخاندرو دومينغيز، طرح المقترح مجددًا بعد مونديال 2026.
ومن المقرر أن تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم 2030
، إلى جانب إقامة مباريات افتتاحية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي احتفالًا بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة. وفي حال اعتماد نظام الـ64 منتخبًا، فقد تتمكن كل دولة مضيفة من استضافة مجموعة كاملة على الأقل.
في المقابل، يواجه المقترح معارضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في ظل مخاوف من زيادة عدد المباريات وما قد يترتب عليها من ضغط إضافي على اللاعبين وتأثير على جدول المنافسات الدولية.
وإذا أُقرت التوسعة، فستأتي بعد دورة واحدة فقط من تطبيق نظام الـ48 منتخبا، الذي سيُعتمد للمرة الأولى في كأس العالم 2026، وذلك بعد أن استقرت البطولة على مشاركة 32 منتخبا
بين نسختي 1998 و2022. وحتى الآن، لم يصدر "فيفا" أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي ما ورد في التقارير الإعلامية.