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الرئيس الإيراني: يجب السعي لإلزام العدو بما وقع عليه في مذكرة التفاهم
الرئيس الإيراني: يجب السعي لإلزام العدو بما وقع عليه في مذكرة التفاهم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تمثل ثمرة توافق وحكمة أعضاء مجلس الشورى، مشيرًا إلى وجود إجماع بين أعضاء... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T06:02+0000
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وقال بزشكيان، عبر منصة "إكس"، أمس الأحد: "يجب علينا السعي لإجبار العدو على الالتزام بما وقّع عليه، وستعزز هذه المذكرة أمن البلاد والمنطقة وحلفائنا". وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، مضيفا أنه يتوقع التوصل أيضا إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وأوضح أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران بشأن آلية المفاوضات، مؤكدًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الإثنين. وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية كانت مستعدة لتنفيذ هجوم واسع، وأن الضربات كانت ستستمر إذا نُفذت. ووصف العملية بأنها كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه إلغاء الضربة. ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز. في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260802/عراقجي-المفاوضات-بين-إيران-وعمان-بشأن-مضيق-هرمز-في-مراحلها-النهائية-1115711064.html
https://sarabic.ae/20260802/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-تراجع-ترامب-عن-ضربته-القوية-ضد-إيران؟-1115698819.html
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الرئيس الإيراني: يجب السعي لإلزام العدو بما وقع عليه في مذكرة التفاهم

06:02 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تمثل ثمرة توافق وحكمة أعضاء مجلس الشورى، مشيرًا إلى وجود إجماع بين أعضاء المجلس بشأنها، واصفًا إياها بأنها ستشكل محور علاقات إيران الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
وقال بزشكيان، عبر منصة "إكس"، أمس الأحد: "يجب علينا السعي لإجبار العدو على الالتزام بما وقّع عليه، وستعزز هذه المذكرة أمن البلاد والمنطقة وحلفائنا".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، مضيفا أنه يتوقع التوصل أيضا إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
عراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية
أمس, 17:17 GMT
وأوضح أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران بشأن آلية المفاوضات، مؤكدًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الإثنين.
وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية كانت مستعدة لتنفيذ هجوم واسع، وأن الضربات كانت ستستمر إذا نُفذت. ووصف العملية بأنها كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه إلغاء الضربة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
تصويت... برأيك ما هو سر تراجع ترامب عن "ضربته القوية" ضد إيران؟
أمس, 11:45 GMT
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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