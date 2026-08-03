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الشرع يستقبل رئيس كردستان العراق
الشرع يستقبل رئيس كردستان العراق
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الإثنين، مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له في دمشق، دعم الأمن والاستقرار... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الرئاسة السورية: "استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني".وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وصل نيجيرفان بارزاني إلى دمشق، في زيارة هي الأولى له إلى سوريا.يذكر أنه وعقب الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في يناير/كانون الثاني الماضي، رحّب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني بالاتفاق، مؤكدا أنه يعد خطوة مهمة لإعادة بناء سوريا موحدة ومستقرة.العراق يفتح بوابة جديدة لصادرات النفط... اتفاق مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يومياالزيدي: اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان "إنجاز استراتيجي"
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم
الشرع يستقبل رئيس كردستان العراق
بحث الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الإثنين، مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له في دمشق، دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني".
وتابع البيان: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وصل نيجيرفان بارزاني إلى دمشق، في زيارة هي الأولى له إلى سوريا.
يذكر أنه وعقب الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في يناير/كانون الثاني الماضي، رحّب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني بالاتفاق، مؤكدا أنه يعد خطوة مهمة لإعادة بناء سوريا موحدة ومستقرة.