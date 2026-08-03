الشرع يستقبل رئيس كردستان العراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260803/الشرع-يستقبل-رئيس-كردستان-العراق-1115724298.html
الشرع يستقبل رئيس كردستان العراق
الشرع يستقبل رئيس كردستان العراق
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الإثنين، مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له في دمشق، دعم الأمن والاستقرار... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T11:28+0000
2026-08-03T11:28+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/03/1115724140_5:0:2560:1437_1920x0_80_0_0_319fcc180301812c9e2e740c6e144740.jpg
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني".وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وصل نيجيرفان بارزاني إلى دمشق، في زيارة هي الأولى له إلى سوريا.يذكر أنه وعقب الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في يناير/كانون الثاني الماضي، رحّب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني بالاتفاق، مؤكدا أنه يعد خطوة مهمة لإعادة بناء سوريا موحدة ومستقرة.العراق يفتح بوابة جديدة لصادرات النفط... اتفاق مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يومياالزيدي: اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان "إنجاز استراتيجي"
https://sarabic.ae/20260718/سوريا-والعراق-يوقعان-مذكرة-تفاهم-لإعادة-تأهيل-خط-أنابيب-كركوك--بانياس-1115297552.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/03/1115724140_440:0:2356:1437_1920x0_80_0_0_a6f26a801332138152198b8de0e67afd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم

الشرع يستقبل رئيس كردستان العراق

11:28 GMT 03.08.2026
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republicالرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني
الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
تابعنا عبر
بحث الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الإثنين، مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له في دمشق، دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني".

وتابع البيان: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي".

سوريا توقّع مذكرتي تفاهم لإحياء مشروع خط الأنابيب العراقية–السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
سوريا والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب "كركوك- بانياس"
18 يوليو, 06:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وصل نيجيرفان بارزاني إلى دمشق، في زيارة هي الأولى له إلى سوريا.
يذكر أنه وعقب الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في يناير/كانون الثاني الماضي، رحّب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني بالاتفاق، مؤكدا أنه يعد خطوة مهمة لإعادة بناء سوريا موحدة ومستقرة.
العراق يفتح بوابة جديدة لصادرات النفط... اتفاق مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يوميا
الزيدي: اتفاق العراق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان "إنجاز استراتيجي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала