https://sarabic.ae/20260803/برلمان-جزائري-بـوجه-نسائي-هل-تكسر-جميلة-بوفدش-سقف-التمثيل-الرمزي؟-1115737027.html

برلمان جزائري بـ"وجه نسائي"... هل تكسر جميلة بوفدش سقف التمثيل الرمزي؟

برلمان جزائري بـ"وجه نسائي"... هل تكسر جميلة بوفدش سقف التمثيل الرمزي؟

سبوتنيك عربي

فتح انتخاب النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني، جميلة بوفدش، بالإجماع رئيسةً للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل المشاركة السياسية... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T18:11+0000

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يأتي ذلك خاصةً بعد سنوات من الجدل الذي رافق نظام "الكوطة"، الذي اعتبره كثيرون وسيلةً لرفع التمثيل العددي للنساء داخل البرلمان، دون أن يترجم ذلك بالضرورة إلى حضورٍ سياسي مؤثر.وفي السياق، قال الخبير الدستوري موسى بودهان لوكالة "سبوتنيك" إن وصول امرأة إلى رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان يحمل دلالاتٍ سياسيةً تتجاوز البعد البروتوكولي، إذ يعكس توجهًا نحو منح المرأة أدوارًا أكبر داخل مؤسسات الدولة، ويؤكد أن وصولها إلى المناصب العليا لم يعد استثناءً، بل أصبح جزءًا من المشهد السياسي الجزائري.وأضاف: "غير أن هذا التطور يطرح، في المقابل، سؤالًا جوهريًا: هل يكفي وصول امرأة إلى رئاسة البرلمان للحديث عن تقدمٍ حقيقي في مسار التمكين السياسي، أم أن الأمر يظل خطوةً رمزيةً تحتاج إلى إصلاحاتٍ أعمق داخل الأحزاب وآليات الترشح والانتخاب؟".في المقابل، وعلى النقيض، يمكن أيضًا اعتبار أن "الكوطة" كانت إجراءً انتقاليًا ضروريًا لكسر الحواجز الاجتماعية والسياسية التي حدّت لسنواتٍ من مشاركة المرأة، في ظل تجارب دولية أثبتت أن مثل هذه الآليات تفتح المجال أمام النساء لإثبات كفاءاتهن، قبل الانتقال تدريجيًا إلى منافسةٍ انتخابيةٍ متكافئة.وقال بودهان إن انتخاب جميلة بوفدش بالإجماع يمنح المرأة الجزائرية مكسبًا معنويًا وسياسيًا مهمًا، إذا رافقه توسيع حضور المرأة في قيادة الأحزاب، ورئاسة اللجان البرلمانية، والمشاركة في صياغة السياسات العمومية، بعيدًا عن التمثيل الشكلي، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عدد النساء داخل البرلمان، بل في حجم تأثيرهن في صناعة القرار، وقدرتهن على قيادة المبادرات التشريعية والدفاع عن القضايا الوطنية، بما يجعل الكفاءة والبرنامج السياسي معيار الوصول إلى المسؤولية، لا مجرد الانتماء إلى نظام الحصص.وبين من يعتبر انتخاب أول امرأة لرئاسة البرلمان تتويجًا لمسارٍ طويل من نضال المرأة الجزائرية، ومن يراه اختبارًا لقدرتها على إدارة واحدةٍ من أهم المؤسسات الدستورية، يبقى نجاح التجربة مرتبطًا بما ستقدمه المرحلة المقبلة من أداءٍ سياسي وتشريعي، وهو ما سيحدد ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية تحولٍ حقيقي في مكانة المرأة السياسية، أم مجرد محطةٍ رمزية في تاريخ المؤسسة البرلمانية.

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