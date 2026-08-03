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بعد أزمة سبتة... إيطاليا تقترح إنشاء مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيين
بعد أزمة سبتة... إيطاليا تقترح إنشاء مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غريبة بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اقترحت بعد أزمة سبتة، إجراء مفاوضات لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين غير... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقا لهذه الوسائل، ستكون هذه المبادرة أحد المحاور الرئيسية لاجتماع مجلس الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد عن بعد يوم الثلاثاء. وسيمثل إيطاليا وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.وتحظى المبادرة الإيطالية بدعم رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن. وفي وقت سابق، وجهت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، تقترح فيها النظر في آليات جديدة للحماية من الهجرة غير الشرعية.وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم". وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحةً أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس فرنانديز، أعلنت في وقت سابق، أنه ستتم إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية إلى المغرب.مياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها
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العالم, العالم العربي, إيطاليا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

بعد أزمة سبتة... إيطاليا تقترح إنشاء مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيين

07:46 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Antonio Sempereمهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026.
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
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أفادت وسائل إعلام غريبة بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اقترحت بعد أزمة سبتة، إجراء مفاوضات لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين غير الشرعيين والتي تبدأ عملها في وقت مبكر من عام 2027.
ووفقا لهذه الوسائل، ستكون هذه المبادرة أحد المحاور الرئيسية لاجتماع مجلس الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد عن بعد يوم الثلاثاء. وسيمثل إيطاليا وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.
وتأمل روما في إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة بحلول نهاية هذا العام، بهدف افتتاح المراكز الأولى في عام 2027، على غرار الاتفاقية المبرمة بين إيطاليا وألبانيا. ومع ذلك، من المتوقع أن يأتي تمويلها من الاتحاد الأوروبي.
وتحظى المبادرة الإيطالية بدعم رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن. وفي وقت سابق، وجهت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، تقترح فيها النظر في آليات جديدة للحماية من الهجرة غير الشرعية.
وتدير إيطاليا مراكز للهجرة في الخارج على نفقتها الخاصة وتحت سلطتها القضائية لمعالجة طلبات اللجوء، واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
ضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
وزارة الداخلية المغربية: محاولات العبور إلى سبتة ومليلية جاءت نتيجة تضليل رقمي
أمس, 20:08 GMT

وكانت تقارير إعلامية ذكرت، نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.

وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".
وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحةً أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.
وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس فرنانديز، أعلنت في وقت سابق، أنه ستتم إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية إلى المغرب.
مياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها
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