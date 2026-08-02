https://sarabic.ae/20260802/وزارة-الداخلية-المغربية-محاولات-العبور-إلى-سبتة-ومليلية-جاءت-نتيجة-تضليل-رقمي-1115714636.html

وزارة الداخلية المغربية: محاولات العبور إلى سبتة ومليلية جاءت نتيجة تضليل رقمي

وزارة الداخلية المغربية: محاولات العبور إلى سبتة ومليلية جاءت نتيجة تضليل رقمي

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد، إن محاولات العبور الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية لم تكن نتيجة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت بفعل حملات تضليل... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

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وأضافت الداخلية المغربية، في بيان لها، أن نحو 40 ألف شخص حاولوا التوجه إلى سبتة، فيما حاول 1135 شخصًا الوصول إلى مليلية، مؤكدة أنه تمت إعادة جميع من تمكنوا من الوصول إلى مليلية.وأوضحت أن قرارات قضائية إسبانية متعلقة بالهجرة ساهمت في انتشار تأويلات خاطئة دفعت أعدادًا كبيرة لمحاولة العبور، مشددة على أن الرباط تواصل التنسيق مع مدريد لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز حماية الحدود.وأسفرت أزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، عقب عبور نحو 60 ألف مهاجر الحدود بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أول أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.على خلفية أزمة الهجرة في سبتة... ماكرون يعلن نشر قوات ومقاتلات على الحدود مع إسبانياإيطاليا تقرر تعليق العمل بنظام "شنغن" مع إسبانيا عقب أزمة المهاجرين في "سبتة"

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