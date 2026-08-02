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مياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها
مياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها
سبوتنيك عربي
غرقت لاعبة نادي "أتلتيكو طنجة" لكرة القدم النسائية، فاتن بن عمر العزيزي، في مياه سبتة أثناء محاولتها الهجرة غير النظامية، وفي اللحظة ذاتها كانت تأشيرة إسبانيا... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقا لما تناقلته مصادر إعلامية محلية، فإن العزيزي لقيت حتفها غرقا خلال محاولتها الوصول سباحة إلى مدينة سبتة، في وقت تزامن مع موجة واسعة من محاولات العبور غير النظامي نحو المنطقة الخاضعة للإدارة الإسبانية.وكشفت وسائل إعلام مغربية أن العزيزي كانت قد تقدمت بطلبات عدة للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الإسبانية، إلا أن جميع طلباتها قوبلت بالرفض في مرات سابقة.غير أن المفارقة الأكثر إيلاما في قصتها، كانت أنها بينما كانت تكافح الأمواج على أمل الوصول إلى سبتة، صدر قرار رسمي بالموافقة على منحها التأشيرة التي طالما انتظرتها، لكن الخبر لم يصل إليها في الوقت المناسب.وفي نهاية شهر يوليو/تموز، شهدت سبتة، الواقعة في شمال أفريقيا والمتاخمة للمغرب، تدفقًا هائلًا للمهاجرين، ما دفع إسبانيا إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المنطقة.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا يوم الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.على خلفية أزمة الهجرة في سبتة... ماكرون يعلن نشر قوات ومقاتلات على الحدود مع إسبانياإيطاليا تقرر تعليق العمل بنظام "شنغن" مع إسبانيا عقب أزمة المهاجرين في "سبتة"
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أخبار إسبانيا, العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار إسبانيا, العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن

مياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها

17:05 GMT 02.08.2026
© REUTERS Jon Nazcaضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026
ضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© REUTERS Jon Nazca
تابعنا عبر
غرقت لاعبة نادي "أتلتيكو طنجة" لكرة القدم النسائية، فاتن بن عمر العزيزي، في مياه سبتة أثناء محاولتها الهجرة غير النظامية، وفي اللحظة ذاتها كانت تأشيرة إسبانيا التي انتظرتها طويلا تصدر رسميا، لكنها وصلت متأخرة بعد أن سرق البحر حلمها وأودى بحياتها، في صورة موجعة جمعت بين الحياة والموت.
ووفقا لما تناقلته مصادر إعلامية محلية، فإن العزيزي لقيت حتفها غرقا خلال محاولتها الوصول سباحة إلى مدينة سبتة، في وقت تزامن مع موجة واسعة من محاولات العبور غير النظامي نحو المنطقة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وأحدثت وفاة اللاعبة الشابة موجة من الحزن العميق، تجلت في التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل المستخدمون صورها معبرين عن تعازيهم لعائلتها، كما أظهرت مشاهد مصورة أجواء من الأسى البالغ الذي خيم على مراسم التشييع، حيث ودعها المشيعون بالدموع.

وكشفت وسائل إعلام مغربية أن العزيزي كانت قد تقدمت بطلبات عدة للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الإسبانية، إلا أن جميع طلباتها قوبلت بالرفض في مرات سابقة.
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غير أن المفارقة الأكثر إيلاما في قصتها، كانت أنها بينما كانت تكافح الأمواج على أمل الوصول إلى سبتة، صدر قرار رسمي بالموافقة على منحها التأشيرة التي طالما انتظرتها، لكن الخبر لم يصل إليها في الوقت المناسب.

يذكر أن فاتن بن عمر العزيزي كانت واحدة من بين آلاف الأشخاص الذين حاولوا خلال الأيام الماضية عبور المياه سباحةً إلى مدينة سبتة، بحثاً عن حياة جديدة لم تكتب لها.

وفي نهاية شهر يوليو/تموز، شهدت سبتة، الواقعة في شمال أفريقيا والمتاخمة للمغرب، تدفقًا هائلًا للمهاجرين، ما دفع إسبانيا إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المنطقة.
وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا يوم الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.
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