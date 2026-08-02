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نشر 3 آلاف جندي في سبتة لوقف أزمة المهاجرين
نشر 3 آلاف جندي في سبتة لوقف أزمة المهاجرين
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، نشر أكثر من 3 آلاف جندي وعنصر أمن في مدينة سبتة، لضمان الأمن وسط أزمة هجرة غير مسبوقة تعصف بها. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T13:54+0000
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وقال متحدث باسم ممثلية الحكومة الإسبانية في مدينة سبتة ذات الحكم الذاتي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد عناصر الشرطة والحرس المدني تم رفعه من 696 إلى 1042 عنصرًا، إضافة إلى نحو 2000 عنصر عسكري".وفي السياق ذاته، نصبت السلطات الإسبانية، يوم أمس السبت، حاجزًا عائمًا بطول 500 متر على طول الحدود البحرية بين سبتة والمغرب، وذلك لمنع المزيد من محاولات دخول المهاجرين إلى المدينة. وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا يوم الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.على خلفية أزمة الهجرة في سبتة... ماكرون يعلن نشر قوات ومقاتلات على الحدود مع إسبانياإيطاليا تقرر تعليق العمل بنظام "شنغن" مع إسبانيا عقب أزمة المهاجرين في "سبتة"
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نشر 3 آلاف جندي في سبتة لوقف أزمة المهاجرين

13:54 GMT 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazcaالحدود بين إسبانيا والمغرب في سبتة
الحدود بين إسبانيا والمغرب في سبتة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، نشر أكثر من 3 آلاف جندي وعنصر أمن في مدينة سبتة، لضمان الأمن وسط أزمة هجرة غير مسبوقة تعصف بها.
وقال متحدث باسم ممثلية الحكومة الإسبانية في مدينة سبتة ذات الحكم الذاتي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد عناصر الشرطة والحرس المدني تم رفعه من 696 إلى 1042 عنصرًا، إضافة إلى نحو 2000 عنصر عسكري".

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد وصول تعزيزات إضافية من وحدات الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني، لتكثيف المراقبة على الشريط الساحلي والحدود البحرية.

ضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
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وفي السياق ذاته، نصبت السلطات الإسبانية، يوم أمس السبت، حاجزًا عائمًا بطول 500 متر على طول الحدود البحرية بين سبتة والمغرب، وذلك لمنع المزيد من محاولات دخول المهاجرين إلى المدينة.

وفي نهاية شهر يوليو/تموز، شهدت سبتة، الواقعة في شمال أفريقيا والمتاخمة للمغرب، تدفقًا هائلًا للمهاجرين، ما دفع إسبانيا إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المنطقة.

وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا يوم الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.
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