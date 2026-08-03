https://sarabic.ae/20260803/بيلاروسيا-نحتفظ-بحق-الرد-بما-في-ذلك-غير-المتكافئ-على-إغلاق-لاتفيا-للحدود---1115723114.html

بيلاروسيا: نحتفظ بحق الرد بما في ذلك "غير المتكافئ" على إغلاق لاتفيا للحدود

بيلاروسيا: نحتفظ بحق الرد بما في ذلك "غير المتكافئ" على إغلاق لاتفيا للحدود

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، روسلان فارناكوف، اليوم الإثنين، بأن بيلاروسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد لاتفيا، بما في ذلك إجراءات... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

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وقال فارناكوف خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بهذه الخطوة غير الودية (إغلاق الحدود)، تحتفظ بيلاروسيا بحقها في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد لاتفيا، بما في ذلك إجراءات غير متكافئة، لحماية المصالح الوطنية ومواطني جمهورية بيلاروسيا". وتابع: أن "اتخاذ قرار الإغلاق العاجل للحدود شخصيًا من قِبل وزير الداخلية، وهو زعيم إحدى القوى السياسية، لا يدع مجالًا للشك في أن هذه الخطوة المشبوهة، التي تجرى عشية الانتخابات البرلمانية اللاتفية المقرر إجراؤها في 3 أكتوبر/تشرين الأول، تهدف إلى حشد الدعم قبل الانتخابات".وكان حرس الحدود اللاتفي، ذكر في بيان له في وقت سابق، أنه أغلق معابره الحدودية مع بيلاروسيا بسبب “اضطرابات تقنية” في أعقاب زيادة محاولات المهاجرين لدخول البلاد.ويأتي هذا الإغلاق بعد أن حاول المهاجرون مرارا عبور الحدود من بيلاروسيا، وتحذير يانيس دومبرافا، وزير الداخلية، لمواطني لاتفيا بضرورة تجنب السفر إلى بيلاروسيا.استراتيجية منظمة الأمن الجماعي تسمح باستخدام السلاح النووي لحماية الحلفاء-الخارجية الروسيةموسكو: روسيا ستدعم بيلاروسيا إذا تعرضت لاستفزازات

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