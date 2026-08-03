https://sarabic.ae/20260803/خبير-لـسبوتنيك-الجاهزية-المسبقة-وبناء-نظم-صحية-مرنة-هما-خط-الدفاع-الأول-في-مواجهة-الزلازل-1115727011.html

خبير لـ"سبوتنيك": الجاهزية المسبقة وبناء نظم صحية مرنة هما خط الدفاع الأول في مواجهة الزلازل

خبير لـ"سبوتنيك": الجاهزية المسبقة وبناء نظم صحية مرنة هما خط الدفاع الأول في مواجهة الزلازل

سبوتنيك عربي

أعادت الهزات الأرضية التي شهدتها دول عربية عدة، صباح اليوم الأثنين، إلى الواجهة أهمية الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وضرورة امتلاك خطط استجابة فعالة تقلل... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T13:38+0000

2026-08-03T13:38+0000

2026-08-03T13:38+0000

زلزال

مصر

السويس

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101330/23/1013302304_0:61:2956:1724_1920x0_80_0_0_43d2718b043577e0512325de668f0eb4.jpg

ورغم أن معظم هذه الهزات لم تسفر عن أضرار كبيرة، فإنها سلطت الضوء مجددًا على أهمية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، ورفع كفاءة القطاع الصحي، وتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ.وأضاف: "الزلازل والهزات الأرضية وما يعقبها من هزات ارتدادية لا يمكن التنبؤ بها بدقة كاملة، ولا تمتلك مواعيد محددة، ورغم التقدم العلمي الكبير فإنها لا تزال من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا وخطورة، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلًا عن آثارها البيئية والصحية العميقة".وأكد أبوقرين أن "سرعة الاستجابة للطوارئ تمثل الفارق بين الحياة والموت"، مشددًا على "ضرورة وجود منظومات متكاملة للطوارئ والإسعاف والإنقاذ والإخلاء الطبي، تعتمد على هياكل تنظيمية واضحة، وسياسات واستراتيجيات فعالة، وفرق مدربة قادرة على تقييم الأضرار، وحصر الخسائر، وتحديد الاحتياجات الصحية العاجلة، وإدارة الحالات الحرجة بكفاءة".وأشار إلى "أهمية توظيف التقنيات الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بُعد، وتحليل البيانات الجيومورفولوجية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية، بما يسهم في تحديد مناطق الدمار بسرعة، وتوجيه فرق الإنقاذ والإخلاء الطبي، ورصد المناطق الأكثر عرضة لتفشي الأمراض".ولفت إلى أن "الصحة الرقمية تمثل ركيزة أساسية في إدارة الكوارث، من خلال السجلات الصحية الإلكترونية الوطنية التي تضمن الوصول السريع إلى بيانات المرضى واستمرارية تقديم الرعاية الصحية، إلى جانب توظيف خدمات الطب الاتصالي لتقديم الاستشارات الطبية في المناطق المنكوبة".وشدد على "أهمية وضع آليات واضحة للتصنيف الطبي للمصابين في مواقع الكوارث، وتنظيم عمليات الإخلاء، وربط المستشفيات بمنصات رقمية تتابع توفر الأسرة والعناية المركزة والكوادر الطبية، إضافة إلى تأمين سلاسل الإمداد الدوائي والدم ومشتقاته عبر أنظمة لوجستية مرنة تعتمد على المخزون الاستراتيجي والتوزيع الذكي، مع إمكانية استخدام الطائرات المسيرة لإيصال الإمدادات إلى المناطق المعزولة".ودعا إلى "اعتماد معايير البناء المقاوم للزلازل في جميع المنشآت الصحية الجديدة، وتقييم المرافق القائمة وإعادة تأهيلها وفق هذه المعايير، إلى جانب تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ، وتوفير وسائل النقل الطبي البري والجوي، وإنشاء مستشفيات ميدانية قابلة للنشر السريع، والاستمرار في تدريب الكوادر الصحية على إدارة الكوارث، مع إعداد خطط بديلة لتعويض أي نقص في القوى العاملة".وأكد أبوقرين أن "التغيرات المناخية وتزايد شدة الكوارث، يحتّمان تبني نهج متكامل يربط بين الصحة والبيئة والبنية التحتية في إطار مفهوم "الصحة الواحدة".

https://sarabic.ae/20260803/أقوى-من-زلزال-1992-هل-دخلت-مصر-منطقة-الزلازل-وما-أسباب-زلزال-الفجر-1115722062.html

https://sarabic.ae/20260803/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-مصر-دون-تسجيل-خسائر-فيديو-1115716119.html

https://sarabic.ae/20260720/زلزال-بقوة-55-درجات-يضرب-غربي-إيران-1115336178.html

https://sarabic.ae/20260801/خشية-الزلزال-الكبير-اليابان-تبحث-عن-عاصمة-احتياطية-1115688505.html

مصر

السويس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

زلزال, مصر, السويس, تقارير سبوتنيك, حصري