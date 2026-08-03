https://sarabic.ae/20260803/خبير-لـسبوتنيك-الجاهزية-المسبقة-وبناء-نظم-صحية-مرنة-هما-خط-الدفاع-الأول-في-مواجهة-الزلازل-1115727011.html
خبير لـ"سبوتنيك": الجاهزية المسبقة وبناء نظم صحية مرنة هما خط الدفاع الأول في مواجهة الزلازل
خبير لـ"سبوتنيك": الجاهزية المسبقة وبناء نظم صحية مرنة هما خط الدفاع الأول في مواجهة الزلازل
سبوتنيك عربي
أعادت الهزات الأرضية التي شهدتها دول عربية عدة، صباح اليوم الأثنين، إلى الواجهة أهمية الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وضرورة امتلاك خطط استجابة فعالة تقلل... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T13:38+0000
2026-08-03T13:38+0000
2026-08-03T13:38+0000
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ورغم أن معظم هذه الهزات لم تسفر عن أضرار كبيرة، فإنها سلطت الضوء مجددًا على أهمية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، ورفع كفاءة القطاع الصحي، وتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ.وأضاف: "الزلازل والهزات الأرضية وما يعقبها من هزات ارتدادية لا يمكن التنبؤ بها بدقة كاملة، ولا تمتلك مواعيد محددة، ورغم التقدم العلمي الكبير فإنها لا تزال من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا وخطورة، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلًا عن آثارها البيئية والصحية العميقة".وأكد أبوقرين أن "سرعة الاستجابة للطوارئ تمثل الفارق بين الحياة والموت"، مشددًا على "ضرورة وجود منظومات متكاملة للطوارئ والإسعاف والإنقاذ والإخلاء الطبي، تعتمد على هياكل تنظيمية واضحة، وسياسات واستراتيجيات فعالة، وفرق مدربة قادرة على تقييم الأضرار، وحصر الخسائر، وتحديد الاحتياجات الصحية العاجلة، وإدارة الحالات الحرجة بكفاءة".وأشار إلى "أهمية توظيف التقنيات الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بُعد، وتحليل البيانات الجيومورفولوجية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية، بما يسهم في تحديد مناطق الدمار بسرعة، وتوجيه فرق الإنقاذ والإخلاء الطبي، ورصد المناطق الأكثر عرضة لتفشي الأمراض".ولفت إلى أن "الصحة الرقمية تمثل ركيزة أساسية في إدارة الكوارث، من خلال السجلات الصحية الإلكترونية الوطنية التي تضمن الوصول السريع إلى بيانات المرضى واستمرارية تقديم الرعاية الصحية، إلى جانب توظيف خدمات الطب الاتصالي لتقديم الاستشارات الطبية في المناطق المنكوبة".وشدد على "أهمية وضع آليات واضحة للتصنيف الطبي للمصابين في مواقع الكوارث، وتنظيم عمليات الإخلاء، وربط المستشفيات بمنصات رقمية تتابع توفر الأسرة والعناية المركزة والكوادر الطبية، إضافة إلى تأمين سلاسل الإمداد الدوائي والدم ومشتقاته عبر أنظمة لوجستية مرنة تعتمد على المخزون الاستراتيجي والتوزيع الذكي، مع إمكانية استخدام الطائرات المسيرة لإيصال الإمدادات إلى المناطق المعزولة".ودعا إلى "اعتماد معايير البناء المقاوم للزلازل في جميع المنشآت الصحية الجديدة، وتقييم المرافق القائمة وإعادة تأهيلها وفق هذه المعايير، إلى جانب تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ، وتوفير وسائل النقل الطبي البري والجوي، وإنشاء مستشفيات ميدانية قابلة للنشر السريع، والاستمرار في تدريب الكوادر الصحية على إدارة الكوارث، مع إعداد خطط بديلة لتعويض أي نقص في القوى العاملة".وأكد أبوقرين أن "التغيرات المناخية وتزايد شدة الكوارث، يحتّمان تبني نهج متكامل يربط بين الصحة والبيئة والبنية التحتية في إطار مفهوم "الصحة الواحدة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
زلزال, مصر, السويس, تقارير سبوتنيك, حصري
زلزال, مصر, السويس, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير لـ"سبوتنيك": الجاهزية المسبقة وبناء نظم صحية مرنة هما خط الدفاع الأول في مواجهة الزلازل
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أعادت الهزات الأرضية التي شهدتها دول عربية عدة، صباح اليوم الأثنين، إلى الواجهة أهمية الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وضرورة امتلاك خطط استجابة فعالة تقلل من الخسائر البشرية والمادية.
ورغم أن معظم هذه الهزات لم تسفر عن أضرار كبيرة، فإنها سلطت الضوء مجددًا على أهمية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، ورفع كفاءة القطاع الصحي، وتطوير قدرات الاستجابة للطوارئ.
وفي السياق، أكد عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، الدكتور علي المبروك أبوقرين، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن بناء نظم صحية مرنة والاستعداد المسبق للكوارث يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والمجتمعات.
وأضاف: "الزلازل والهزات الأرضية وما يعقبها من هزات ارتدادية لا يمكن التنبؤ بها بدقة كاملة، ولا تمتلك مواعيد محددة، ورغم التقدم العلمي الكبير فإنها لا تزال من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا وخطورة، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلًا عن آثارها البيئية والصحية العميقة".
وتابع: "تؤدي الزلازل إلى انهيار البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية، الأمر الذي يعيق وصول المصابين إلى الخدمات الطبية في الساعات الأولى الحرجة، كما تتسبب في تشريد السكان وخلق ظروف مواتية لانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تلوث مصادر المياه، وتعطل شبكات الصرف الصحي، وانقطاع الكهرباء، واضطراب سلاسل الإمداد".
وأكد أبوقرين أن "سرعة الاستجابة للطوارئ تمثل الفارق بين الحياة والموت"، مشددًا على "ضرورة وجود منظومات متكاملة للطوارئ والإسعاف والإنقاذ والإخلاء الطبي، تعتمد على هياكل تنظيمية واضحة، وسياسات واستراتيجيات فعالة، وفرق مدربة قادرة على تقييم الأضرار، وحصر الخسائر، وتحديد الاحتياجات الصحية العاجلة، وإدارة الحالات الحرجة بكفاءة".
وأشار إلى "أهمية توظيف التقنيات الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بُعد، وتحليل البيانات الجيومورفولوجية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية، بما يسهم في تحديد مناطق الدمار بسرعة، وتوجيه فرق الإنقاذ والإخلاء الطبي، ورصد المناطق الأكثر عرضة لتفشي الأمراض".
وشدد أبوقرين على أن "أنظمة الإنذار المبكر للزلازل أصبحت ضرورة ملحة، لما توفره من ثوانٍ حاسمة قبل وصول الموجات التدميرية، وهو ما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية مثل تأمين المرضى، وإيقاف العمليات الجراحية الحساسة، وإغلاق شبكات الغاز والكهرباء، بما يقلل من حجم الخسائر البشرية والمادية".
ولفت إلى أن "الصحة الرقمية تمثل ركيزة أساسية في إدارة الكوارث، من خلال السجلات الصحية الإلكترونية الوطنية التي تضمن الوصول السريع إلى بيانات المرضى واستمرارية تقديم الرعاية الصحية، إلى جانب توظيف خدمات الطب الاتصالي لتقديم الاستشارات الطبية في المناطق المنكوبة".
وشدد على "أهمية وضع آليات واضحة للتصنيف الطبي للمصابين في مواقع الكوارث، وتنظيم عمليات الإخلاء، وربط المستشفيات بمنصات رقمية تتابع توفر الأسرة والعناية المركزة والكوادر الطبية، إضافة إلى تأمين سلاسل الإمداد الدوائي والدم ومشتقاته عبر أنظمة لوجستية مرنة تعتمد على المخزون الاستراتيجي والتوزيع الذكي، مع إمكانية استخدام الطائرات المسيرة لإيصال الإمدادات إلى المناطق المعزولة".
ودعا إلى "اعتماد معايير البناء المقاوم للزلازل في جميع المنشآت الصحية الجديدة، وتقييم المرافق القائمة وإعادة تأهيلها وفق هذه المعايير، إلى جانب تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ، وتوفير وسائل النقل الطبي البري والجوي، وإنشاء مستشفيات ميدانية قابلة للنشر السريع، والاستمرار في تدريب الكوادر الصحية على إدارة الكوارث، مع إعداد خطط بديلة لتعويض أي نقص في القوى العاملة".
وأشار أبوقرين إلى أن "الآثار النفسية للزلازل لا تقل خطورة عن الإصابات الجسدية، إذ تخلف صدمات واضطرابات نفسية طويلة الأمد، الأمر الذي يستوجب إدماج خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ضمن خطط الاستجابة الطارئة، ووضع برامج مستدامة لإعادة التأهيل المجتمعي".
وأكد أبوقرين أن "التغيرات المناخية وتزايد شدة الكوارث، يحتّمان تبني نهج متكامل يربط بين الصحة والبيئة والبنية التحتية في إطار مفهوم "الصحة الواحدة".