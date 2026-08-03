https://sarabic.ae/20260803/رئيس-كردستان-العراق-حول-اجتماعه-مع-أحمد-الشرع-جددنا-دعمنا-لسوريا-مستقرة-وموحدة-1115727490.html

رئيس كردستان العراق حول اجتماعه مع أحمد الشرع: جددنا دعمنا لسوريا مستقرة وموحدة

رئيس كردستان العراق حول اجتماعه مع أحمد الشرع: جددنا دعمنا لسوريا مستقرة وموحدة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، دعم الإقليم لسوريا "المستقرة والموحدة التي تُصان فيها حقوق جميع المكونات القومية والدينية"،... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T12:47+0000

2026-08-03T12:47+0000

2026-08-03T12:47+0000

أخبار سوريا اليوم

أحمد الشرع

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102001/29/1020012956_0:411:3164:2191_1920x0_80_0_0_f7c476f2c53ab999b7bdf30bbb9670c9.jpg

وأوضح بارزاني، عبر منصة "إكس"، أنه لبّى دعوة الرئيس السوري لزيارة دمشق، معربًا عن ثقته في رؤية الشرع لقيادة سوريا نحو مزيد من الاستقرار والازدهار، ومؤكدًا أن البلاد تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء بعد سنوات من المعاناة. وأشار إلى أن المباحثات تناولت أهمية الدور السوري في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق وإقليم كردستان، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وصل نيجيرفان بارزاني إلى دمشق، في زيارة هي الأولى له إلى سوريا.وذكر بيان للرئاسة السورية، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بحث، اليوم الإثنين، مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له في دمشق، دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي.وجاء في البيان: "استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني".وتابع البيان: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي".يذكر أنه وعقب الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في يناير/كانون الثاني الماضي، رحّب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني بالاتفاق، مؤكدًا أنه يعد خطوة مهمة لإعادة بناء سوريا موحدة ومستقرة.

https://sarabic.ae/20250311/قائد-قسد-لن-يكون-في-سوريا-جيشان-ولا-نريد-تجربة-كردستان-العراق-1098571564.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم, العالم العربي, الأخبار