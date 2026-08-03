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"سوناطراك" الجزائرية تعلن وقوع حادث تسرب للغاز أثناء أعمال صيانة في حقل "تيقنتورين"
"سوناطراك" الجزائرية تعلن وقوع حادث تسرب للغاز أثناء أعمال صيانة في حقل "تيقنتورين"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الاثنين، وقوع حادث تسرب للغاز أثناء أعمال صيانة في بئر بحقل "تيقنتورين" جنوبي البلاد. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T12:04+0000
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وأفادت شركة "سوناطراك" في بيان بأنه "بتاريخ 2 آب/أغسطس 2026، حوالي الساعة 15:00 (14:00 بتوقيت غرينيتش) وقع اندفاع غير مصحوب بحريق على مستوى بئر الغاز (تي جي16) الكائن بحقل تيقنتورين التابع لقسم الإنتاج "إن أمناس" وذلك أثناء تنفيذ عملية "ووركوفر" (صيانة البئر)".وأشار البيان إلى أنه "جراء هذا الاندفاع، اشتعل الغاز في حوالي الساعة 18:20 (17:20 بتوقيت غرينيتش)"، مؤكدا أنه قد تم تجنيد جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة للسيطرة على الحادث.يشار إلى أنه في يونيو/ تموز الماضي، أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، السيطرة على حريق اندلع في وحدة تعبئة زيوت التشحيم بمصفاة أرزيو في ولاية وهران، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وفي مارس/ آذار 2026، أعلنت الشركة مقتل عاملين، وإصابة أربعة آخرين بجروح، إثر اندلاع حريق في أحد الأجهزة داخل حقل نفطي في مدينة حاسي مسعود جنوبي البلاد."سوناطراك" الجزائرية تسيطر على حريق في مصفاة أرزيومؤسسة النفط الليبية توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركة "سوناطراك" الجزائرية
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الجزائر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"سوناطراك" الجزائرية تعلن وقوع حادث تسرب للغاز أثناء أعمال صيانة في حقل "تيقنتورين"

12:04 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الاثنين، وقوع حادث تسرب للغاز أثناء أعمال صيانة في بئر بحقل "تيقنتورين" جنوبي البلاد.
وأفادت شركة "سوناطراك" في بيان بأنه "بتاريخ 2 آب/أغسطس 2026، حوالي الساعة 15:00 (14:00 بتوقيت غرينيتش) وقع اندفاع غير مصحوب بحريق على مستوى بئر الغاز (تي جي16) الكائن بحقل تيقنتورين التابع لقسم الإنتاج "إن أمناس" وذلك أثناء تنفيذ عملية "ووركوفر" (صيانة البئر)".

وأضاف البيان أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل أي خسائر بشرية، وتم إرساء طوق أمني وتفعيل مخطط المساعدة المتبادلة من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب "إن أمناس"، ما أتاح تعبئة وتسخير الإمكانيات المشتركة لـ"سوناطراك" من أجل احتواء الحادث".

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وأشار البيان إلى أنه "جراء هذا الاندفاع، اشتعل الغاز في حوالي الساعة 18:20 (17:20 بتوقيت غرينيتش)"، مؤكدا أنه قد تم تجنيد جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة للسيطرة على الحادث.
يشار إلى أنه في يونيو/ تموز الماضي، أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، السيطرة على حريق اندلع في وحدة تعبئة زيوت التشحيم بمصفاة أرزيو في ولاية وهران، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وفي مارس/ آذار 2026، أعلنت الشركة مقتل عاملين، وإصابة أربعة آخرين بجروح، إثر اندلاع حريق في أحد الأجهزة داخل حقل نفطي في مدينة حاسي مسعود جنوبي البلاد.
"سوناطراك" الجزائرية تسيطر على حريق في مصفاة أرزيو
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