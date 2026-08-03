https://sarabic.ae/20260803/سويسرا-نتواصل-مع-واشنطن-وطهران-بشأن-إمكانية-عقد-مفاوضات-بين-الجانبين-1115731006.html
سويسرا: نتواصل مع واشنطن وطهران بشأن إمكانية عقد مفاوضات بين الجانبين
سويسرا: نتواصل مع واشنطن وطهران بشأن إمكانية عقد مفاوضات بين الجانبين
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، أن سويسرا على تواصل دائم مع الولايات المتحدة وإيران بشأن إمكانية عقد مفاوضات بين الجانبين. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T14:18+0000
2026-08-03T14:18+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيير آلان إلتشينجر، في تصريح لوكالة "سببوتنيك"ردًا على سؤال حول ما إذا كانت سويسرا تخطط لعقد مفاوضات جديدة على أراضيها: "سويسرا على اتصال مع جميع الدول المعنية، وهي على استعداد لتقديم مساعيها الحميدة إذا رغبت الأطراف في ذلك".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-جولة-مفاوضات-جديدة-بين-واشنطن-وطهران-قد-تعقد-في-سويسرا-الأسبوع-المقبل-1115110705.html
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سويسرا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سويسرا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سويسرا: نتواصل مع واشنطن وطهران بشأن إمكانية عقد مفاوضات بين الجانبين
أكدت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين، أن سويسرا على تواصل دائم مع الولايات المتحدة وإيران بشأن إمكانية عقد مفاوضات بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيير آلان إلتشينجر، في تصريح لوكالة "سببوتنيك"ردًا على سؤال حول ما إذا كانت سويسرا تخطط لعقد مفاوضات جديدة على أراضيها: "سويسرا على اتصال مع جميع الدول المعنية، وهي على استعداد لتقديم مساعيها الحميدة إذا رغبت الأطراف في ذلك".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة وإيران تدرسان عقد جولة جديدة من المفاوضات، وسط ترجيحات باستضافة سويسرا لهذه المحادثات.
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران
. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية
في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.