https://sarabic.ae/20260803/كاتس-يتراجع-عن-تصريحاته-بشأن-قائد-القيادة-المركزية-لم-أدع-لإقالته-على-الهواء-1115723985.html

كاتس يتراجع عن تصريحاته بشأن قائد القيادة المركزية: لم أدع لإقالته على الهواء

كاتس يتراجع عن تصريحاته بشأن قائد القيادة المركزية: لم أدع لإقالته على الهواء

سبوتنيك عربي

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، دعوته إلى إقالة قائد القيادة المركزية في الجيش، اللواء آفي بلوث، خلال ظهوره التلفزيوني المباشر، مساء... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T11:20+0000

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وأكد في بيان صادر عن مكتبه، أن ما أُثير بهذا الشأن "محض افتراء" ويأتي في إطار "حملة سياسية موجهة ضد الحكومة". وأوضح أن تصريحاته أسيء تفسيرها، مشيرا إلى أنه عندما طُرح خلال مقابلة على القناة 14 الإسرائيلية اقتراح بإقالة بلوث، أجاب بشكل واضح بالرفض، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف أن عملية تعيين رئيس مديرية شؤون الأفراد، اللواء دادو بار خليفة، لقيادة المنطقة المركزية جاءت بناءً على توصية سابقة من رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، وأنه وافق عليها قبل أشهر، نافيا أن يكون القرار تم اتخاذه بصورة مفاجئة أو عقب المقابلة التلفزيونية. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن توصية رئيس الأركان بشأن، بار خليفة، كانت قيد التنفيذ بالفعل، معتبرًا أن ربطها بالأحداث الأخيرة "لا يستند إلى الحقائق". كما اتهم وسائل إعلام بمحاولة صرف الأنظار عما وصفه بالقضية الحقيقية، المتعلقة باحتمال تغيير قيادات عسكرية في حال وصول المعارضة إلى السلطة، محذرًا من أن ذلك قد يؤثر على أمن إسرائيل والمشروع الاستيطاني. جاءت تصريحات، يسرائيل كاتس، بعد مواجهة علنية مع قيادة الجيش، إثر انتقاده قائد القيادة المركزية خلال مقابلة تلفزيونية وإشارته إلى مرشح بديل، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إصدار بيان أكد فيه استمرار اللواء آفي بلوث في منصبه، وشدد على أن وزير الدفاع لا يملك صلاحية إقالته بشكل منفرد.

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