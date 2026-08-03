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موسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 9 ساعات
موسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 9 ساعات
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات رصد جوي، حللتها وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة استطلاع أمريكية نفذت مهمة مراقبة فوق جنوب البحر الأسود، اليوم الاثنين، استمرت نحو 9 ساعات. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T16:55+0000
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روسيا
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وأظهرت معطيات تتبع المسارات الجوية أن طائرة "بومباردييه أرتميس 2" أقلعت من قاعدة "ميخائيل كوغالنيسيانو" الجوية في رومانيا، حيث تتمركز، حوالي الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو، متجهةً مباشرةً نحو الحدود التركية الجورجية.يذكر أنه، في الأسبوع الماضي، قامت الطائرة نفسها بدوريات في منطقة البحر الأسود القرم لثلاثة أيام متتالية.وقد أعربت وزارة الخارجية الروسية مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز البنية التحتية العسكرية للحلف قرب حدود روسيا، مشددةً على أن موسكو منفتحة للحوار مع الحلف، شرط أن يقوم على أسس متكافئة، وأن يتخلى الغرب عن سياسة التسييس العسكري للقارة الأوروبية.
https://sarabic.ae/20260722/موسكو-ترصد-طائرة-استطلاع-أمريكية-تحلق-فوق-البحر-الأسود-لأكثر-من-5-ساعات-1115404478.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

موسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 9 ساعات

16:55 GMT 03.08.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة استطلاع بدون طيار مجهزة بذخيرة مثبتة في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة
طائرة استطلاع بدون طيار مجهزة بذخيرة مثبتة في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
كشفت بيانات رصد جوي، حللتها وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة استطلاع أمريكية نفذت مهمة مراقبة فوق جنوب البحر الأسود، اليوم الاثنين، استمرت نحو 9 ساعات.
وأظهرت معطيات تتبع المسارات الجوية أن طائرة "بومباردييه أرتميس 2" أقلعت من قاعدة "ميخائيل كوغالنيسيانو" الجوية في رومانيا، حيث تتمركز، حوالي الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو، متجهةً مباشرةً نحو الحدود التركية الجورجية.

وبحسب البيانات، عادت الطائرة إلى قاعدتها بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو، بعد أن أكملت 3 طلعات جوية على طول المسار نفسه تقريبًا.

طائرة استطلاع أمريكية طراز آر سي - 135 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
موسكو ترصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق البحر الأسود لأكثر من 5 ساعات
22 يوليو, 13:03 GMT
يذكر أنه، في الأسبوع الماضي، قامت الطائرة نفسها بدوريات في منطقة البحر الأسود القرم لثلاثة أيام متتالية.

وتشهد الحدود الغربية لروسيا في السنوات الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في أنشطة حلف شمال الأطلسي، الذي يبرر تحركاته بـ"ردع العدوان الروسي" المزعوم، في حين تعتبر موسكو هذه العمليات استفزازية وتزيد من التوتر الإقليمي.

وقد أعربت وزارة الخارجية الروسية مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز البنية التحتية العسكرية للحلف قرب حدود روسيا، مشددةً على أن موسكو منفتحة للحوار مع الحلف، شرط أن يقوم على أسس متكافئة، وأن يتخلى الغرب عن سياسة التسييس العسكري للقارة الأوروبية.
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