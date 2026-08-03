https://sarabic.ae/20260803/موسكو-حول-هجوم-أوكرانيا-على-أرخيبو-أوسيبوفكا-دول-الناتو-هي-راعية-الإرهاب--1115728365.html
زاخاروفا: دول "الناتو" هي راعية الإرهاب تعليقا على هجوم أوكرانيا على أرخيبو-أوسيبوفكا
زاخاروفا: دول "الناتو" هي راعية الإرهاب تعليقا على هجوم أوكرانيا على أرخيبو-أوسيبوفكا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي راعية الإرهاب. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T13:04+0000
2026-08-03T13:04+0000
2026-08-03T13:12+0000
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" حول هجوم أوكرانيا على أرخيبو-أوسيبوفكا: "هناك عصابة إرهابية تعمل في وسط أوروبا، وتسيطر على أجهزة الدولة الأوكرانية، ودول "الناتو" هي الراعي لهذا الإرهاب".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.ونشر كوندراتييف على منصة "ماكس": "للأسف، ارتفع عدد القتلى في بلدة أرخيبو-أوسيبوفكا إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هذه اللحظات العصيبة للغاية، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأقاربهم".وأضاف: "ما حدث اليوم هو هجوم متعمد من قبل نظام كييف ضد مدنيين لا صلة لهم بالبنية التحتية العسكرية، ولا يمكن تبرير هذا الهجوم الإرهابي الوحشي واللاإنساني ضد الأطفال".مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر استهداف قوات نظام كييف إقليم كراسنودار- السلطاتالقوات الروسية تستهدف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
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روسيا, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا: دول "الناتو" هي راعية الإرهاب تعليقا على هجوم أوكرانيا على أرخيبو-أوسيبوفكا
13:04 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 13:12 GMT 03.08.2026)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي راعية الإرهاب.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" حول هجوم أوكرانيا على أرخيبو-أوسيبوفكا: "هناك عصابة إرهابية تعمل في وسط أوروبا، وتسيطر على أجهزة الدولة الأوكرانية، ودول "الناتو" هي الراعي لهذا الإرهاب".
وأشارت زاخاروفا إلى أن حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي كانا قد أعلنا في الآونة الأخيرة عن سياسة عدم التسامح المطلق تجاه الإرهاب، لكنها قالت: "اليوم أصبحا هما أنفسهما جزءا من النشاط الإرهابي الدولي".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.
ونشر كوندراتييف على منصة "ماكس": "للأسف، ارتفع عدد القتلى في بلدة أرخيبو-أوسيبوفكا إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هذه اللحظات العصيبة للغاية، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأقاربهم".
كما أبلغ كوندراتييف، بارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم إلى نحو 40 شخصًا.
وأضاف: "ما حدث اليوم هو هجوم متعمد من قبل نظام كييف ضد مدنيين
لا صلة لهم بالبنية التحتية العسكرية، ولا يمكن تبرير هذا الهجوم الإرهابي الوحشي واللاإنساني ضد الأطفال".