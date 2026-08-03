https://sarabic.ae/20260803/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-40-آخرين-إثر-استهداف-قوات-نظام-كييف-إقليم-كراسنودار--السلطات-1115726837.html

مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر استهداف قوات نظام كييف إقليم كراسنودار- السلطات

مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر استهداف قوات نظام كييف إقليم كراسنودار- السلطات

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، اليوم الإنين، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى ستة أشخاص، بينهم... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T12:16+0000

2026-08-03T12:16+0000

2026-08-03T14:03+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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ونشر كوندراتييف على منصة "ماكس": "للأسف، ارتفع عدد القتلى في بلدة أرخيبو-أوسيبوفكا إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هذه اللحظات العصيبة للغاية، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأقاربهم". وصرحت وزارة الصحة الروسية، بنقل 21 مصابًا جراء الهجوم إلى المستشفيات من بينهم 3 أطفال.وأضاف: "حتى الآن، وصل عدد المصابين إلى حوالي 40 شخصًا، نُقل 17 منهم إلى مرافق طبية في غيلينجيك، ومنطقة توابسي، وغورياتشي كليوتش، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة". وأضاف: أن "ما حدث اليوم هو هجوم متعمد من قبل نظام كييف ضد مدنيين لا صلة لهم بالبنية التحتية العسكرية، ولا يمكن تبرير هذا الهجوم الإرهابي الوحشي واللاإنساني ضد الأطفال".وصرح حاكم المنطقة في وقت سابق من يوم الإثنين بأن العدو حاول مهاجمة البنية التحتية المدنية. وتعمل فرق الإنقاذ في موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.على سبيل المثال لا الحصر، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.وفي 22 أيار/ مايو، هاجمت قوات نظام كييف مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليلًا، في بلدة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسكالقوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-3-سفن-محملة-بشحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-البحر-الأسود--وزارة-الدفاع-1115717291.html

https://sarabic.ae/20260801/هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-عمالا-بمقاطعة-زابوروجيه-جريمة-حرب-متعمدة--الخارجية-الروسية-1115678358.html

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