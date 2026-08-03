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مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر استهداف قوات نظام كييف إقليم كراسنودار- السلطات
مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر استهداف قوات نظام كييف إقليم كراسنودار- السلطات
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، اليوم الإنين، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى ستة أشخاص، بينهم... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T12:16+0000
2026-08-03T14:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ونشر كوندراتييف على منصة "ماكس": "للأسف، ارتفع عدد القتلى في بلدة أرخيبو-أوسيبوفكا إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هذه اللحظات العصيبة للغاية، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأقاربهم". وصرحت وزارة الصحة الروسية، بنقل 21 مصابًا جراء الهجوم إلى المستشفيات من بينهم 3 أطفال.وأضاف: "حتى الآن، وصل عدد المصابين إلى حوالي 40 شخصًا، نُقل 17 منهم إلى مرافق طبية في غيلينجيك، ومنطقة توابسي، وغورياتشي كليوتش، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة". وأضاف: أن "ما حدث اليوم هو هجوم متعمد من قبل نظام كييف ضد مدنيين لا صلة لهم بالبنية التحتية العسكرية، ولا يمكن تبرير هذا الهجوم الإرهابي الوحشي واللاإنساني ضد الأطفال".وصرح حاكم المنطقة في وقت سابق من يوم الإثنين بأن العدو حاول مهاجمة البنية التحتية المدنية. وتعمل فرق الإنقاذ في موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.على سبيل المثال لا الحصر، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.وفي 22 أيار/ مايو، هاجمت قوات نظام كييف مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليلًا، في بلدة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسكالقوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-3-سفن-محملة-بشحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-البحر-الأسود--وزارة-الدفاع-1115717291.html
https://sarabic.ae/20260801/هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-عمالا-بمقاطعة-زابوروجيه-جريمة-حرب-متعمدة--الخارجية-الروسية-1115678358.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر استهداف قوات نظام كييف إقليم كراسنودار- السلطات

12:16 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 14:03 GMT 03.08.2026)
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . Anton Vergun
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تابعنا عبر
أفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، اليوم الإنين، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.
ونشر كوندراتييف على منصة "ماكس": "للأسف، ارتفع عدد القتلى في بلدة أرخيبو-أوسيبوفكا إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هذه اللحظات العصيبة للغاية، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأقاربهم".
كما أبلغ كوندراتييف، بارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم إلى نحو 40 شخصا.
وصرحت وزارة الصحة الروسية، بنقل 21 مصابًا جراء الهجوم إلى المستشفيات من بينهم 3 أطفال.
وأضاف: "حتى الآن، وصل عدد المصابين إلى حوالي 40 شخصًا، نُقل 17 منهم إلى مرافق طبية في غيلينجيك، ومنطقة توابسي، وغورياتشي كليوتش، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة".
وأكد حاكم إقليم كراسنودار أنه سيتم تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لجميع الضحايا وعائلاتهم.
صاروخ ياخونت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
05:06 GMT
وأضاف: أن "ما حدث اليوم هو هجوم متعمد من قبل نظام كييف ضد مدنيين لا صلة لهم بالبنية التحتية العسكرية، ولا يمكن تبرير هذا الهجوم الإرهابي الوحشي واللاإنساني ضد الأطفال".
وصرح حاكم المنطقة في وقت سابق من يوم الإثنين بأن العدو حاول مهاجمة البنية التحتية المدنية. وتعمل فرق الإنقاذ في موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية، بما في ذلك إقليم كراسنودار.

وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
هجوم نظام كييف على حافلة تقل عمالا بمقاطعة زابوروجيه جريمة حرب متعمدة- الخارجية الروسية
1 أغسطس, 09:41 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
على سبيل المثال لا الحصر، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة.
وفي 22 أيار/ مايو، هاجمت قوات نظام كييف مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليلًا، في بلدة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.
الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسك
القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
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