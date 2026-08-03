https://sarabic.ae/20260803/هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-يستهدف-سفينة-شحن-تركية-في-البحر-الأسود-1115738022.html
هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يستهدف سفينة شحن تركية في البحر الأسود
هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يستهدف سفينة شحن تركية في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
تعرضت سفينة تركية تحمل شحنة فواكه وخضراوات من تركيا إلى روسيا لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود، مما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد طاقمها. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T18:57+0000
2026-08-03T18:57+0000
2026-08-03T18:57+0000
روسيا
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وذكرت وكالة أنباء "إخلاص" التركية أن "الهجوم وقع حوالي الساعة 4:30 مساء بتوقيت تركيا، وعلى إثر هجوم الطائرات المسيرة على السفينة التركية، التي كانت في طريقها محملة بشحنة من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى روسيا، اندلع حريق على متنها".وأضاف: "عقب الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة على السفينة التركية، التي كانت تحمل شحنة من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى روسيا، اندلع حريق على متنها".ووفقًا لقائد السفينة، فقد باشر الطاقم بشكل مستقل إخماد الحريق الذي اندلع بعد الهجوم. كما أكد سلامة جميع من كانوا على متن السفينة."اتحاد الحبوب الروسي" يحذر من تداعيات الهجمات الأوكرانية على الأمن الغذائي العالميخبير: الأمن الغذائي سلاح تستخدمه الدول الكبرى في الصراعات السياسية
https://sarabic.ae/20260801/--اتحاد-الحبوب-الروسي-يحذر-من-تداعيات-الهجمات-الأوكرانية-على-الأمن-الغذائي-العالمي-1115689877.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يستهدف سفينة شحن تركية في البحر الأسود
تعرضت سفينة تركية تحمل شحنة فواكه وخضراوات من تركيا إلى روسيا لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود، مما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد طاقمها.
وذكرت وكالة أنباء "إخلاص" التركية أن "الهجوم وقع حوالي الساعة 4:30 مساء بتوقيت تركيا، وعلى إثر هجوم الطائرات المسيرة على السفينة التركية، التي كانت في طريقها محملة بشحنة من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى روسيا، اندلع حريق على متنها".
وقال قبطان السفينة، يالتشين شاهين، إن الهجوم نُفذ من قبل الجانب الأوكراني باستخدام ما بين 6 إلى 7 طائرات مسيرة.
وأضاف: "عقب الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة على السفينة التركية، التي كانت تحمل شحنة من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى روسيا، اندلع حريق على متنها".
وأفادت الوكالة بإصابة أربعة من أفراد الطاقم، بينهم ثلاثة مواطنين أتراك.
ووفقًا لقائد السفينة، فقد باشر الطاقم بشكل مستقل إخماد الحريق الذي اندلع بعد الهجوم. كما أكد سلامة جميع من كانوا على متن السفينة.