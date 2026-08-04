https://sarabic.ae/20260804/أول-مريض-ينهي-العلاج-باللقاح-الروسي-الجديد-ضد-سرطان-الجلد-في-سبتمبر--1115747170.html

أول مريض ينهي العلاج باللقاح الروسي الجديد ضد سرطان الجلد في سبتمبر

أول مريض ينهي العلاج باللقاح الروسي الجديد ضد سرطان الجلد في سبتمبر

سبوتنيك عربي

أكد المدير العلمي لمركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن أول مريض سيُنهي برنامج العلاج... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T05:02+0000

2026-08-04T05:02+0000

2026-08-04T05:02+0000

مجتمع

روسيا

الصحة

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وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "آخر جرعة من اللقاح المضاد للأورام، والمقررة حاليًا لأول مريض، ستكون في بداية أيلول/سبتمبر، أي بعد شهر."وفي وقت سابق، أكد غينتسبورغ، أن أول مريض تلقى سابقًا لقاح سرطان الجلد الروسي، يشعر بحالة جيدة وقد حقق الاستجابة المناعية اللازمة.وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، تلقى أول مريض لقاحًا روسيًا مخصصًا لعلاج سرطان الجلد. ويعدّ سرطان الجلد الميلانيني من أكثر أنواع سرطان الجلد شراسة، ولطالما اعتبر علاجه صعبًا نظرًا لسرعة انتشاره إلى أعضاء وأنسجة أخرى في جسم الإنسان.روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطانروسيا تعلن ظهور أولى نتائج دواء سرطان "الميلانوما" الجديد

https://sarabic.ae/20260730/ظهور-نتائج-إيجابية-على-أول-مريض-تلقى-لقاحا-روسيا-مبتكرا-لعلاج-سرطان-الجلد-1115618042.html

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