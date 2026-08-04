https://sarabic.ae/20260804/أول-مريض-ينهي-العلاج-باللقاح-الروسي-الجديد-ضد-سرطان-الجلد-في-سبتمبر--1115747170.html
أول مريض ينهي العلاج باللقاح الروسي الجديد ضد سرطان الجلد في سبتمبر
أول مريض ينهي العلاج باللقاح الروسي الجديد ضد سرطان الجلد في سبتمبر
سبوتنيك عربي
أكد المدير العلمي لمركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن أول مريض سيُنهي برنامج العلاج... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T05:02+0000
2026-08-04T05:02+0000
2026-08-04T05:02+0000
مجتمع
روسيا
الصحة
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وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "آخر جرعة من اللقاح المضاد للأورام، والمقررة حاليًا لأول مريض، ستكون في بداية أيلول/سبتمبر، أي بعد شهر."وفي وقت سابق، أكد غينتسبورغ، أن أول مريض تلقى سابقًا لقاح سرطان الجلد الروسي، يشعر بحالة جيدة وقد حقق الاستجابة المناعية اللازمة.وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، تلقى أول مريض لقاحًا روسيًا مخصصًا لعلاج سرطان الجلد. ويعدّ سرطان الجلد الميلانيني من أكثر أنواع سرطان الجلد شراسة، ولطالما اعتبر علاجه صعبًا نظرًا لسرعة انتشاره إلى أعضاء وأنسجة أخرى في جسم الإنسان.روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطانروسيا تعلن ظهور أولى نتائج دواء سرطان "الميلانوما" الجديد
https://sarabic.ae/20260730/ظهور-نتائج-إيجابية-على-أول-مريض-تلقى-لقاحا-روسيا-مبتكرا-لعلاج-سرطان-الجلد-1115618042.html
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روسيا, الصحة
أول مريض ينهي العلاج باللقاح الروسي الجديد ضد سرطان الجلد في سبتمبر
أكد المدير العلمي لمركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن أول مريض سيُنهي برنامج العلاج باللقاح الروسي المخصص لعلاج سرطان الجلد الميلانيني في أيلول/سبتمبر.
وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "آخر جرعة من اللقاح المضاد للأورام، والمقررة حاليًا لأول مريض، ستكون في بداية أيلول/سبتمبر، أي بعد شهر."
وكان المركز الوطني للأبحاث الطبية في مجال الأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية قد منح، في أبريل، مريضًا مصابًا بسرطان الجلد الميلانيني، وللمرة الأولى في الممارسة السريرية، لقاحًا شخصيًا مضادًا للأورام يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه)، ويحمل اسم "نيو أونكوفاك".
وفي وقت سابق، أكد غينتسبورغ، أن أول مريض تلقى سابقًا لقاح سرطان الجلد الروسي، يشعر بحالة جيدة وقد حقق الاستجابة المناعية اللازمة.
وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، تلقى أول مريض لقاحًا روسيًا مخصصًا لعلاج سرطان الجلد.
وتم تطوير لقاح "نيوونكوفاك" بشكل مشترك من قبل مركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ومركز بلوخين الوطني للأبحاث الطبية في علم الأورام، والشركة المصنعة له هي المركز الوطني الروسي للأبحاث الطبية في علم الأشعة.
ويعدّ سرطان الجلد الميلانيني من أكثر أنواع سرطان الجلد شراسة، ولطالما اعتبر علاجه صعبًا نظرًا لسرعة انتشاره إلى أعضاء وأنسجة أخرى في جسم الإنسان.