https://sarabic.ae/20260804/الفيفا-ينفي-اتصال-إنفانتينو-بترامب-1115753819.html

"الفيفا" ينفي اتصال إنفانتينو بترامب

"الفيفا" ينفي اتصال إنفانتينو بترامب

سبوتنيك عربي

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أجرى اتصالا هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي مسؤول في الإدارة الأمريكية. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T10:32+0000

2026-08-04T10:32+0000

2026-08-04T10:32+0000

العالم

رياضة

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وقال المركز الإعلامي لكرة القدم: "لم يُجرِ رئيس الفيفا أي اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي أو أعضاء إدارته في الأيام الأخيرة. هذا محض افتراء".وأفادت التقارير أن رئيس الاتحاد كان ينوي إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد تعذر الوصول إلى ترامب مباشرة. وصرح ديلان جونسون، مساعد روبيو، لاحقًا بأن الوزير لم يخطط ولن يخطط لإجراء محادثة مع إنفانتينو.في يوليو/تموز، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نيته جمع 4.2 مليار دولار أمريكي من خلال بيع ما يقارب 20% من أسهم كيان جديد لمستثمرين من القطاع الخاص. وسيتولى هذا الكيان الجديد إدارة الحقوق الإعلامية والتجارية للمنظمة، بما في ذلك حقوق كأس العالم. وأشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية استحواذ مؤسسة جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، على هذه الأسهم. ووفقًا لتقارير إعلامية، لو تم تنفيذ المشروع، لكان الراتب السنوي لرئيس "الفيفا" قد ارتفع من 3 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو. وعقب تخلي إنفانتينو عن المشروع، أصدر "اليويفا" بيانًا أعلن فيه فقدانه الثقة في قيادة المنظمة وعزمه على محاسبة المسؤولين عن الخطة.إعلام: اتحادات أوروبية ترغب في دعم ناصر الخليفي مرشحا لرئاسة الـ"فيفا"إنفانتينو يؤكد تراجع "فيفا" عن بيع جزء من حقوقه التجارية

https://sarabic.ae/20260801/يويفا-قيادة-فيفا-فقدت-ثقة-الاتحاد-الأوروبي-رغم-سحب-مشروع-إنفانتينو-1115679464.html

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