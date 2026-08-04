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الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
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"الفيفا" ينفي اتصال إنفانتينو بترامب
"الفيفا" ينفي اتصال إنفانتينو بترامب
سبوتنيك عربي
نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أجرى اتصالا هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي مسؤول في الإدارة الأمريكية. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T10:32+0000
2026-08-04T10:32+0000
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وقال المركز الإعلامي لكرة القدم: "لم يُجرِ رئيس الفيفا أي اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي أو أعضاء إدارته في الأيام الأخيرة. هذا محض افتراء".وأفادت التقارير أن رئيس الاتحاد كان ينوي إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد تعذر الوصول إلى ترامب مباشرة. وصرح ديلان جونسون، مساعد روبيو، لاحقًا بأن الوزير لم يخطط ولن يخطط لإجراء محادثة مع إنفانتينو.في يوليو/تموز، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نيته جمع 4.2 مليار دولار أمريكي من خلال بيع ما يقارب 20% من أسهم كيان جديد لمستثمرين من القطاع الخاص. وسيتولى هذا الكيان الجديد إدارة الحقوق الإعلامية والتجارية للمنظمة، بما في ذلك حقوق كأس العالم. وأشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية استحواذ مؤسسة جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، على هذه الأسهم. ووفقًا لتقارير إعلامية، لو تم تنفيذ المشروع، لكان الراتب السنوي لرئيس "الفيفا" قد ارتفع من 3 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو. وعقب تخلي إنفانتينو عن المشروع، أصدر "اليويفا" بيانًا أعلن فيه فقدانه الثقة في قيادة المنظمة وعزمه على محاسبة المسؤولين عن الخطة.إعلام: اتحادات أوروبية ترغب في دعم ناصر الخليفي مرشحا لرئاسة الـ"فيفا"إنفانتينو يؤكد تراجع "فيفا" عن بيع جزء من حقوقه التجارية
https://sarabic.ae/20260801/يويفا-قيادة-فيفا-فقدت-ثقة-الاتحاد-الأوروبي-رغم-سحب-مشروع-إنفانتينو-1115679464.html
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العالم, رياضة
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"الفيفا" ينفي اتصال إنفانتينو بترامب

10:32 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أجرى اتصالا هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو أي مسؤول في الإدارة الأمريكية.
وقال المركز الإعلامي لكرة القدم: "لم يُجرِ رئيس الفيفا أي اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي أو أعضاء إدارته في الأيام الأخيرة. هذا محض افتراء".

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، يوم الاثنين أن إنفانتينو كان يرغب في طلب مساعدة إدارة ترامب للاحتفاظ بمنصبه كرئيس للفيفا بعد فشل مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز".

وأفادت التقارير أن رئيس الاتحاد كان ينوي إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد تعذر الوصول إلى ترامب مباشرة. وصرح ديلان جونسون، مساعد روبيو، لاحقًا بأن الوزير لم يخطط ولن يخطط لإجراء محادثة مع إنفانتينو.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن إنفانتينو شعر بأنه "معزول" في مواجهة سيل التقارير الإعلامية السلبية، مضيفة: "إنه يبحث عن حلفاء مؤثرين لدعمه علنا".

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
مجتمع
"يويفا": قيادة "فيفا" فقدت ثقة الاتحاد الأوروبي رغم سحب مشروع إنفانتينو
1 أغسطس, 11:17 GMT
في يوليو/تموز، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نيته جمع 4.2 مليار دولار أمريكي من خلال بيع ما يقارب 20% من أسهم كيان جديد لمستثمرين من القطاع الخاص. وسيتولى هذا الكيان الجديد إدارة الحقوق الإعلامية والتجارية للمنظمة، بما في ذلك حقوق كأس العالم. وأشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية استحواذ مؤسسة جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، على هذه الأسهم.

في وقت لاحق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقاطعة جميع أعضاء الفيفا حتى يتم سحب الاقتراح بالكامل. وفي ليلة السبت، أعلن إنفانتينو، وسط الجدل الدائر، أن الاتحاد قد تخلى عن خطة بيع بعض الحقوق التجارية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، لو تم تنفيذ المشروع، لكان الراتب السنوي لرئيس "الفيفا" قد ارتفع من 3 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو. وعقب تخلي إنفانتينو عن المشروع، أصدر "اليويفا" بيانًا أعلن فيه فقدانه الثقة في قيادة المنظمة وعزمه على محاسبة المسؤولين عن الخطة.
إعلام: اتحادات أوروبية ترغب في دعم ناصر الخليفي مرشحا لرئاسة الـ"فيفا"
إنفانتينو يؤكد تراجع "فيفا" عن بيع جزء من حقوقه التجارية
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