https://sarabic.ae/20260801/يويفا-قيادة-فيفا-فقدت-ثقة-الاتحاد-الأوروبي-رغم-سحب-مشروع-إنفانتينو-1115679464.html

"يويفا": قيادة "فيفا" فقدت ثقة الاتحاد الأوروبي رغم سحب مشروع إنفانتينو

"يويفا": قيادة "فيفا" فقدت ثقة الاتحاد الأوروبي رغم سحب مشروع إنفانتينو

سبوتنيك عربي

رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتخلي عن خططه لبيع حصة في كأس العالم. 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T11:17+0000

2026-08-01T11:17+0000

2026-08-01T11:17+0000

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ونشر "يويفا" بيانا له، اليوم السبت، أوضح من خلاله أنه سيعمل مع الشركاء والأطراف المعنية لضمان عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تشاور في المستقبل.وقال الاتحاد في بيانه: "يرحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بقرار "فيفا" بسحب خطته لبيع حصة في بطولاته – بما في ذلك كأس العالم – إلى جهات خاصة".وأوضح أنه "في الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل اليويفا مع الاتحادات الأعضاء التابعة له وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة لضمان عدم تكراره".وشدد "يويفا" على أن القيادة الحالية للفيفا فقدت ثقة الاتحاد الأوروبي وثقة العديد من الأعضاء الآخرين في عائلة كرة القدم.يشار إلى أن "فيفا" واجه، ⁠اليوم السبت، دعوات متجددة بالشفافية بعد أن أوقف فجأة خططه لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، وهو اقتراح أثار ردود فعل عنيفة من الاتحادات الإقليمية التي قالت إنها فوجئت بهذا الاقتراح.وأثار هذا التراجع السريع قلق متزايد داخل عالم كرة القدم بشأن أسلوب قيادة رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، حيث يطالب مسؤولو كرة القدم بمزيد من الرقابة على القرارات التي قد تعيد تشكيل مستقبل الحوكمة والتجارة في هذه الرياضة.وتسببت ردود الفعل القوية في طرح تساؤلات حول رأس المال السياسي لإنفانتينو في الوقت الذي يستعد فيه للترشح لولاية أخرى على رأس "فيفا".يذكر أن خطة الفيفا ‌تتمثل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصة تبلغ حوالي 20 % لمستثمرين من القطاع الخاص في وحدة جديدة ستتولى إدارة بطولاته الدولية، بما فيها ‌كأس العالم.وواجهت الخطة التي أعلن عنها، الثلاثاء، على الفور، عاصفة من المعارضة من الاتحادات الإقليمية التي اشتكت من عدم استشارتها بشأن خطوة قد تغير الهيكل التجاري لكرة القدم العالمية. وقال إنفانتينو إن "الاتحاد تخلى عن هذه الخطط بعد أن استمع بعناية إلى جميع الآراء".من جهته، رحب سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسحب المقترح الخاص بإنشاء مؤسسة "فيفا فوروارد إنتربرايز".وأعرب عن أمله في أن يتم مستقبلا عرض أي مبادرة من شأنها التأثير في كرة القدم العالمية ومناقشتها مع الاتحادات القارية، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وسائر أطراف اللعبة بصورة شفافة وهادفة.كما ‬‬أعرب أنتر إسحاق، رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عن رأي مشابه، حينما أيد الابتكار بينما ⁠حذر من تجاوز مبادئ الحوكمة الأساسية.وقال إسحاق: "لم ‌تتوقف كرة القدم أبدا عن التطور، ولا ينبغي لها ذلك. مع ذلك، هناك بعض المبادئ التي لا ينبغي أن تتغير ⁠أبدا. النزاهة والاستقلالية والحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الهادف".

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