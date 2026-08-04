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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
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ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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الإنسان والثقافة
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خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
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روسيا والعالم العربي
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الإنسان والثقافة
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09:03 GMT
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بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "تمت مناقشة قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى الذي عُقد في برازيليا في مطلع هذا العام، والاتصالات الأخرى. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع وتنويع التجارة المتبادلة".وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تقديره لنظيره البرازيلي على سعيه لتقديم المساعدة في إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا.وأوضح: "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق في أروقة الأمم المتحدة وفي إطار المحافل الدولية الأخرى".موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار البرازيل
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار البرازيل

بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية

15:01 GMT 04.08.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتسوية النزاع الأوكراني.
وجاء في البيان: "تمت مناقشة قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى الذي عُقد في برازيليا في مطلع هذا العام، والاتصالات الأخرى. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع وتنويع التجارة المتبادلة".
وأضاف: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".
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وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تقديره لنظيره البرازيلي على سعيه لتقديم المساعدة في إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
وأوضح: "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق في أروقة الأمم المتحدة وفي إطار المحافل الدولية الأخرى".
موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة
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