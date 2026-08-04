https://sarabic.ae/20260804/بوتين-يبحث-مع-نظيره-البرازيلي-تعزيز-العلاقات-الثنائية-وتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1115765103.html
بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T15:01+0000
2026-08-04T15:01+0000
2026-08-04T15:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100355380_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_85d874260e2b8b4d6ec5ab9cd6ec87fa.jpg
وجاء في البيان: "تمت مناقشة قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى الذي عُقد في برازيليا في مطلع هذا العام، والاتصالات الأخرى. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع وتنويع التجارة المتبادلة".وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تقديره لنظيره البرازيلي على سعيه لتقديم المساعدة في إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا.وأوضح: "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق في أروقة الأمم المتحدة وفي إطار المحافل الدولية الأخرى".موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة
https://sarabic.ae/20260716/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-25-على-بعض-السلع-المستوردة-من-البرازيل-1115234636.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100355380_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ec143c086b3d12dbfd1d835c0b28e2ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار البرازيل
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار البرازيل
بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
أفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتسوية النزاع الأوكراني.
وجاء في البيان: "تمت مناقشة قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى الذي عُقد في برازيليا في مطلع هذا العام، والاتصالات الأخرى. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع وتنويع التجارة المتبادلة".
وأضاف: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".
وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تقديره لنظيره البرازيلي على سعيه لتقديم المساعدة في إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
وأوضح: "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق في أروقة الأمم المتحدة وفي إطار المحافل الدولية الأخرى".