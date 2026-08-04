https://sarabic.ae/20260804/بوتين-يبحث-مع-نظيره-البرازيلي-تعزيز-العلاقات-الثنائية-وتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1115765103.html

بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية

بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T15:01+0000

2026-08-04T15:01+0000

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وجاء في البيان: "تمت مناقشة قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى الذي عُقد في برازيليا في مطلع هذا العام، والاتصالات الأخرى. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع وتنويع التجارة المتبادلة".وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تقديره لنظيره البرازيلي على سعيه لتقديم المساعدة في إيجاد تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا.وأوضح: "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق في أروقة الأمم المتحدة وفي إطار المحافل الدولية الأخرى".موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة

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