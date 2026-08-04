https://sarabic.ae/20260804/دميترييف-يعلق-على-وضع-الهجرة-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1115747861.html
دميترييف يعلق على وضع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي
دميترييف يعلق على وضع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الصور... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T06:04+0000
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العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتب دميترييف، في منصة "إكس"، تعليقًا على تعرض صحفي أميركي لهجوم من قبل مهاجرين في سبتة: "قصص سبتة المصورة تكشف واقع الهجرة في الاتحاد الأوروبي الذي حاول البيروقراطيون ووسائل الإعلام التقليدية إخفاءه".وفي أواخر تموز/يوليو، شهدت مدينة سبتة الإسبانية ذاتية الحكم، الواقعة في شمال أفريقيا على الحدود مع المغرب، تدفقًا واسعًا للمهاجرين، ما دفع السلطات الإسبانية إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة.وكان رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس قد أعلن في 31 تموز/يوليو أن نحو 60 ألف شخص دخلوا المدينة خلال أربع وعشرين ساعة.بعد أزمة سبتة... إيطاليا تقترح إنشاء مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيينمياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها
https://sarabic.ae/20260802/وزارة-الداخلية-المغربية-محاولات-العبور-إلى-سبتة-ومليلية-جاءت-نتيجة-تضليل-رقمي-1115714636.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
دميترييف يعلق على وضع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي
أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الصور ومقاطع الفيديو من مدينة سبتة الإسبانية كشفت واقع أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وكتب دميترييف، في منصة "إكس"، تعليقًا على تعرض صحفي أميركي لهجوم من قبل مهاجرين في سبتة: "قصص سبتة المصورة تكشف واقع الهجرة في الاتحاد الأوروبي الذي حاول البيروقراطيون ووسائل الإعلام التقليدية إخفاءه".
وفي أواخر تموز/يوليو، شهدت مدينة سبتة الإسبانية ذاتية الحكم، الواقعة في شمال أفريقيا على الحدود مع المغرب، تدفقًا واسعًا للمهاجرين، ما دفع السلطات الإسبانية إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة.
وكان رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس قد أعلن في 31 تموز/يوليو أن نحو 60 ألف شخص دخلوا المدينة خلال أربع وعشرين ساعة.