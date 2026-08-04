دميترييف يعلق على وضع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
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الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
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من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
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الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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دميترييف يعلق على وضع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي
دميترييف يعلق على وضع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الصور... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب دميترييف، في منصة "إكس"، تعليقًا على تعرض صحفي أميركي لهجوم من قبل مهاجرين في سبتة: "قصص سبتة المصورة تكشف واقع الهجرة في الاتحاد الأوروبي الذي حاول البيروقراطيون ووسائل الإعلام التقليدية إخفاءه".وفي أواخر تموز/يوليو، شهدت مدينة سبتة الإسبانية ذاتية الحكم، الواقعة في شمال أفريقيا على الحدود مع المغرب، تدفقًا واسعًا للمهاجرين، ما دفع السلطات الإسبانية إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة.وكان رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس قد أعلن في 31 تموز/يوليو أن نحو 60 ألف شخص دخلوا المدينة خلال أربع وعشرين ساعة.بعد أزمة سبتة... إيطاليا تقترح إنشاء مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيينمياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها
https://sarabic.ae/20260802/وزارة-الداخلية-المغربية-محاولات-العبور-إلى-سبتة-ومليلية-جاءت-نتيجة-تضليل-رقمي-1115714636.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

دميترييف يعلق على وضع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي

06:04 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الصور ومقاطع الفيديو من مدينة سبتة الإسبانية كشفت واقع أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وكتب دميترييف، في منصة "إكس"، تعليقًا على تعرض صحفي أميركي لهجوم من قبل مهاجرين في سبتة: "قصص سبتة المصورة تكشف واقع الهجرة في الاتحاد الأوروبي الذي حاول البيروقراطيون ووسائل الإعلام التقليدية إخفاءه".
وفي أواخر تموز/يوليو، شهدت مدينة سبتة الإسبانية ذاتية الحكم، الواقعة في شمال أفريقيا على الحدود مع المغرب، تدفقًا واسعًا للمهاجرين، ما دفع السلطات الإسبانية إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة.
ضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
وزارة الداخلية المغربية: محاولات العبور إلى سبتة ومليلية جاءت نتيجة تضليل رقمي
2 أغسطس, 20:08 GMT
وكان رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس قد أعلن في 31 تموز/يوليو أن نحو 60 ألف شخص دخلوا المدينة خلال أربع وعشرين ساعة.
بعد أزمة سبتة... إيطاليا تقترح إنشاء مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيين
مياه سبتة سرقت حلمها... لاعبة مغربية تصدر تأشيرتها إلى إسبانيا يوم غرقها
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