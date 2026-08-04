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مساحة حرة
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بين بيروت والقاهرة
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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روسيا والعالم العربي
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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رئيس الوزراء الأوكراني: ينتظرنا أسوأ سيناريو شتوي ممكن
رئيس الوزراء الأوكراني: ينتظرنا أسوأ سيناريو شتوي ممكن
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن على البلاد الاستعداد لأسوأ السيناريوهات لفصل الشتاء المقبل، وأن قطاع الطاقة الأوكراني يواجه عجزاً قدره 650 مليون... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T07:50+0000
2026-08-04T07:58+0000
أخبار أوكرانيا
قطاع الطاقة
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وقالت القناة الأوكرانية: "أكد كوريتسكي أن الحكومة الأوكرانية، في عامها الخامس، ملزمة، بغض النظر عن الحاجة - سواء كانت احتياجات مالية، أو جمع تبرعات، أو أسلحة، أو التحديات التي تنتظر البلاد هذا الشتاء - بافتراض أسوأ السيناريوهات".وأشار إلى أن الصندوق الذي أُنشئ سابقاً لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا قد جمع بالفعل أكثر من ملياري يورو. ومع ذلك، يصر كوريتسكي على ضرورة مواصلة السعي الحثيث للحصول على مساعدات دولية إضافية. شهدت معظم مناطق البلاد العام الماضي انقطاعات حادة في التيار الكهربائي والتدفئة نتيجةً لأضرار لحقت بالبنية التحتية الرئيسية. ونتيجةً لذلك، اضطرت السلطات المحلية إلى تطبيق جداول انقطاع مؤقتة للتيار الكهربائي، ومن المرجح ألا يكون هذا الشتاء استثناءً ما لم يتم الاستعداد له بشكل مناسب. وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أنه "سيكون الوضع في الأشهر المقبلة، وخاصة في الخريف والشتاء، صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا".أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيادميترييف: الشتاء سيفضح فشل قرارات الطاقة الأوروبية
https://sarabic.ae/20260721/وزير-الدفاع-البولندي-أوكرانيا-ينتظرها-شتاء-قاس-ودفاعاتها-الجوية-متهالكة-1115369690.html
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أخبار أوكرانيا, قطاع الطاقة
أخبار أوكرانيا, قطاع الطاقة

رئيس الوزراء الأوكراني: ينتظرنا أسوأ سيناريو شتوي ممكن

07:50 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 07:58 GMT 04.08.2026)
© Photo / © AP Photo / Evgeniy Maloletkaسيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا
سيرغي كوريتسكي رئيس وزراء أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Photo / © AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أكد رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن على البلاد الاستعداد لأسوأ السيناريوهات لفصل الشتاء المقبل، وأن قطاع الطاقة الأوكراني يواجه عجزاً قدره 650 مليون يورو قبل موسم التدفئة، حسبما أفادت تقارير أوكرانية الأوكرانية .
وقالت القناة الأوكرانية: "أكد كوريتسكي أن الحكومة الأوكرانية، في عامها الخامس، ملزمة، بغض النظر عن الحاجة - سواء كانت احتياجات مالية، أو جمع تبرعات، أو أسلحة، أو التحديات التي تنتظر البلاد هذا الشتاء - بافتراض أسوأ السيناريوهات".

وأكد كوريتسكي أن الاحتياجات غير الملباة لقطاع الطاقة الأوكراني قبل موسم التدفئة تُقدر بنحو 650 مليون يورو، وهذا الرقم يعكس الواقع الفعلي للقطاع.

وأشار إلى أن الصندوق الذي أُنشئ سابقاً لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا قد جمع بالفعل أكثر من ملياري يورو. ومع ذلك، يصر كوريتسكي على ضرورة مواصلة السعي الحثيث للحصول على مساعدات دولية إضافية.
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شهدت معظم مناطق البلاد العام الماضي انقطاعات حادة في التيار الكهربائي والتدفئة نتيجةً لأضرار لحقت بالبنية التحتية الرئيسية. ونتيجةً لذلك، اضطرت السلطات المحلية إلى تطبيق جداول انقطاع مؤقتة للتيار الكهربائي، ومن المرجح ألا يكون هذا الشتاء استثناءً ما لم يتم الاستعداد له بشكل مناسب.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أنه "سيكون الوضع في الأشهر المقبلة، وخاصة في الخريف والشتاء، صعبا للغاية بالنسبة لأوكرانيا".
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