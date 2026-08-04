https://sarabic.ae/20260804/صندوق-النقد-الدولي-يتوقع-وصول-النمو-الاقتصادي-في-سوريا-إلى-رقم-مزدوج-في-2026-1115767237.html
صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026
صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026
سبوتنيك عربي
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يصل النمو الاقتصادي في سوريا إلى رقم مزدوج في عام 2026 على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T16:24+0000
2026-08-04T16:24+0000
2026-08-04T16:24+0000
صندوق النقد الدولي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103607/56/1036075651_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6207fb6ba5d33fca75d5d292ab0e0931.jpg
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "في عام 2026، من المتوقع أن يصل النمو إلى رقم مزدوج، على الرغم من الصراع المستمر في المنطقة".وأضاف الصندوق أن "الزراعة تتعافى بقوة مع تحسن هطول الأمطار، ويتوسع إنتاج المواد الهيدروكربونية وتوفير الكهرباء، وتستمر التجارة والخدمات في النمو".وذكر صندوق النقد الدولي أن "النشاط الاقتصادي يحظى بدعم من استمرار عودة اللاجئين، والزيادة الكبيرة في عدد الزوار، والسياسات الحكومية"، وقال البيان إنه "من المتوقع أن يظل النمو قويًا في عام 2027".ويشار إلى أن تلك التقييمات تأتي في إطار انفتاح غربي عام على سوريا بهدف إعادة دمجها تدريجيًا في المجتمع الدولي، بغرض دعم الإدارة الجديدة وتعزيز جهود الإعمار والاستقرار السياسي.وبدأ هذا التحول الغربي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف شهر آيار/مايو 2025 خلال زيارته للسعودية، رفع معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تبعه قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي في البلاد.
https://sarabic.ae/20260417/دمشق-تبحث-مع-صندوق-النقد-الدولي-تطوير-قطاع-الإحصاء-في-سوريا-1112641228.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103607/56/1036075651_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_eaeb84f395cc7f3bd28e6db0af27a54e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صندوق النقد الدولي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
صندوق النقد الدولي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يصل النمو الاقتصادي في سوريا إلى رقم مزدوج في عام 2026 على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "في عام 2026، من المتوقع أن يصل النمو إلى رقم مزدوج، على الرغم من الصراع المستمر في المنطقة".
وأضاف الصندوق أن "الزراعة تتعافى بقوة مع تحسن هطول الأمطار، ويتوسع إنتاج المواد الهيدروكربونية وتوفير الكهرباء، وتستمر التجارة والخدمات في النمو".
وذكر صندوق النقد الدولي
أن "النشاط الاقتصادي يحظى بدعم من استمرار عودة اللاجئين، والزيادة الكبيرة في عدد الزوار، والسياسات الحكومية"، وقال البيان إنه "من المتوقع أن يظل النمو قويًا في عام 2027".
ويشار إلى أن تلك التقييمات تأتي في إطار انفتاح غربي عام على سوريا بهدف إعادة دمجها تدريجيًا في المجتمع الدولي، بغرض دعم الإدارة الجديدة وتعزيز جهود الإعمار والاستقرار السياسي.
وبدأ هذا التحول الغربي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، منتصف شهر آيار/مايو 2025 خلال زيارته للسعودية، رفع معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تبعه قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي في البلاد.