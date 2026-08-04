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صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026

صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026

سبوتنيك عربي

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يصل النمو الاقتصادي في سوريا إلى رقم مزدوج في عام 2026 على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T16:24+0000

2026-08-04T16:24+0000

2026-08-04T16:24+0000

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وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "في عام 2026، من المتوقع أن يصل النمو إلى رقم مزدوج، على الرغم من الصراع المستمر في المنطقة".وأضاف الصندوق أن "الزراعة تتعافى بقوة مع تحسن هطول الأمطار، ويتوسع إنتاج المواد الهيدروكربونية وتوفير الكهرباء، وتستمر التجارة والخدمات في النمو".وذكر صندوق النقد الدولي أن "النشاط الاقتصادي يحظى بدعم من استمرار عودة اللاجئين، والزيادة الكبيرة في عدد الزوار، والسياسات الحكومية"، وقال البيان إنه "من المتوقع أن يظل النمو قويًا في عام 2027".ويشار إلى أن تلك التقييمات تأتي في إطار انفتاح غربي عام على سوريا بهدف إعادة دمجها تدريجيًا في المجتمع الدولي، بغرض دعم الإدارة الجديدة وتعزيز جهود الإعمار والاستقرار السياسي.وبدأ هذا التحول الغربي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف شهر آيار/مايو 2025 خلال زيارته للسعودية، رفع معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تبعه قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي في البلاد.

https://sarabic.ae/20260417/دمشق-تبحث-مع-صندوق-النقد-الدولي-تطوير-قطاع-الإحصاء-في-سوريا-1112641228.html

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