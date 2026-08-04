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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
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روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
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شؤون عسكرية
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بين بيروت والقاهرة
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الإنسان والثقافة
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29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
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الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
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روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
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صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026
صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026
سبوتنيك عربي
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يصل النمو الاقتصادي في سوريا إلى رقم مزدوج في عام 2026 على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T16:24+0000
2026-08-04T16:24+0000
صندوق النقد الدولي
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وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "في عام 2026، من المتوقع أن يصل النمو إلى رقم مزدوج، على الرغم من الصراع المستمر في المنطقة".وأضاف الصندوق أن "الزراعة تتعافى بقوة مع تحسن هطول الأمطار، ويتوسع إنتاج المواد الهيدروكربونية وتوفير الكهرباء، وتستمر التجارة والخدمات في النمو".وذكر صندوق النقد الدولي أن "النشاط الاقتصادي يحظى بدعم من استمرار عودة اللاجئين، والزيادة الكبيرة في عدد الزوار، والسياسات الحكومية"، وقال البيان إنه "من المتوقع أن يظل النمو قويًا في عام 2027".ويشار إلى أن تلك التقييمات تأتي في إطار انفتاح غربي عام على سوريا بهدف إعادة دمجها تدريجيًا في المجتمع الدولي، بغرض دعم الإدارة الجديدة وتعزيز جهود الإعمار والاستقرار السياسي.وبدأ هذا التحول الغربي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف شهر آيار/مايو 2025 خلال زيارته للسعودية، رفع معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تبعه قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي في البلاد.
https://sarabic.ae/20260417/دمشق-تبحث-مع-صندوق-النقد-الدولي-تطوير-قطاع-الإحصاء-في-سوريا-1112641228.html
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صندوق النقد الدولي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
صندوق النقد الدولي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026

16:24 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يصل النمو الاقتصادي في سوريا إلى رقم مزدوج في عام 2026 على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "في عام 2026، من المتوقع أن يصل النمو إلى رقم مزدوج، على الرغم من الصراع المستمر في المنطقة".
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
دمشق تبحث مع صندوق النقد الدولي تطوير قطاع الإحصاء في سوريا
17 أبريل, 12:39 GMT
وأضاف الصندوق أن "الزراعة تتعافى بقوة مع تحسن هطول الأمطار، ويتوسع إنتاج المواد الهيدروكربونية وتوفير الكهرباء، وتستمر التجارة والخدمات في النمو".
وذكر صندوق النقد الدولي أن "النشاط الاقتصادي يحظى بدعم من استمرار عودة اللاجئين، والزيادة الكبيرة في عدد الزوار، والسياسات الحكومية"، وقال البيان إنه "من المتوقع أن يظل النمو قويًا في عام 2027".
ويشار إلى أن تلك التقييمات تأتي في إطار انفتاح غربي عام على سوريا بهدف إعادة دمجها تدريجيًا في المجتمع الدولي، بغرض دعم الإدارة الجديدة وتعزيز جهود الإعمار والاستقرار السياسي.
وبدأ هذا التحول الغربي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف شهر آيار/مايو 2025 خلال زيارته للسعودية، رفع معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تبعه قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي في البلاد.
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