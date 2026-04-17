دمشق تبحث مع صندوق النقد الدولي تطوير قطاع الإحصاء في سوريا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
دمشق تبحث مع صندوق النقد الدولي تطوير قطاع الإحصاء في سوريا
سبوتنيك عربي
ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، مع مدير دائرة الإحصاء في صندوق النقد الدولي بيرت كرويس، سبل دعم تطوير منظومة الإحصاءات في سوريا، وذلك... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
اقتصاد
12:39 GMT 17.04.2026
© AP Photo / Andrew Harnikمباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن
مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، مع مدير دائرة الإحصاء في صندوق النقد الدولي بيرت كرويس، سبل دعم تطوير منظومة الإحصاءات في سوريا، وذلك على هامش "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأعلنت وزارة المالية السورية، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "اللقاء بين الجانبين تناول أيضًا آفاق التعاون الفني بين الجانبين في مجال تطوير البنية الإحصائية، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والإحصاء ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، حيث تم استعراض التقدم المحرز في إعادة بناء القاعدة الإحصائية الوطنية، ولا سيما في الحسابات القومية، وإحصاءات المالية العامة، والإحصاءات النقدية".
وأضاف البيان أن "المباحثات تطرقت أيضًا إلى التحديات المرتبطة بإعادة بناء إحصاءات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، إضافة إلى احتياجات تدريب الكوادر السورية، وإطلاق برامج مخصصة لبناء القدرات الإحصائية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإحصائي وتحسين جودة البيانات".
وذكر بيان المالية السورية أن "المحادثات سلّطت الضوء على أهمية استمرار الدعم الفني في هذا المجال بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، تدعم عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات العامة".

وتُعقد "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، في واشنطن العاصمة، خلال الفترة من 13 أبريل/ نيسان الجاري إلى 18 من الشهر ذاته، بمشاركة قادة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية والتضخم وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.
