https://sarabic.ae/20260417/دمشق-تبحث-مع-صندوق-النقد-الدولي-تطوير-قطاع-الإحصاء-في-سوريا-1112641228.html
دمشق تبحث مع صندوق النقد الدولي تطوير قطاع الإحصاء في سوريا
ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، مع مدير دائرة الإحصاء في صندوق النقد الدولي بيرت كرويس، سبل دعم تطوير منظومة الإحصاءات في سوريا، وذلك... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T12:39+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg
وأعلنت وزارة المالية السورية، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "اللقاء بين الجانبين تناول أيضًا آفاق التعاون الفني بين الجانبين في مجال تطوير البنية الإحصائية، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والإحصاء ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، حيث تم استعراض التقدم المحرز في إعادة بناء القاعدة الإحصائية الوطنية، ولا سيما في الحسابات القومية، وإحصاءات المالية العامة، والإحصاءات النقدية".وأضاف البيان أن "المباحثات تطرقت أيضًا إلى التحديات المرتبطة بإعادة بناء إحصاءات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، إضافة إلى احتياجات تدريب الكوادر السورية، وإطلاق برامج مخصصة لبناء القدرات الإحصائية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإحصائي وتحسين جودة البيانات".وتُعقد "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، في واشنطن العاصمة، خلال الفترة من 13 أبريل/ نيسان الجاري إلى 18 من الشهر ذاته، بمشاركة قادة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية والتضخم وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.
https://sarabic.ae/20260416/روسيا-وسوريا-تستأنفان-التعاون-في-مشروع-ترميم-قوس-النصر-في-تدمر-1112616945.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_108f87731efd2be42973f3a2cb515b2e.jpg
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الجمعة، مع مدير دائرة الإحصاء في صندوق النقد الدولي بيرت كرويس، سبل دعم تطوير منظومة الإحصاءات في سوريا، وذلك على هامش "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأعلنت وزارة المالية السورية، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "اللقاء بين الجانبين تناول أيضًا آفاق التعاون الفني بين الجانبين في مجال تطوير البنية الإحصائية، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والإحصاء ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، حيث تم استعراض التقدم المحرز في إعادة بناء القاعدة الإحصائية الوطنية، ولا سيما في الحسابات القومية، وإحصاءات المالية العامة، والإحصاءات النقدية".
وأضاف البيان أن "المباحثات تطرقت أيضًا إلى التحديات المرتبطة بإعادة بناء إحصاءات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، إضافة إلى احتياجات تدريب الكوادر السورية، وإطلاق برامج مخصصة لبناء القدرات الإحصائية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإحصائي وتحسين جودة البيانات".
وذكر بيان المالية السورية أن "المحادثات سلّطت الضوء على أهمية استمرار الدعم الفني في هذا المجال بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، تدعم عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسات العامة".
وتُعقد "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، في واشنطن العاصمة، خلال الفترة من 13 أبريل/ نيسان الجاري إلى 18 من الشهر ذاته، بمشاركة قادة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية والتضخم وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.