https://sarabic.ae/20260804/طرابزون-سبور-يعلن-رسميا-توصله-إلى-اتفاق-مع-محمد-صلاح-تمهيدا-لضمه-1115773763.html

طرابزون سبور يعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح تمهيدا لضمه

طرابزون سبور يعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح تمهيدا لضمه

سبوتنيك عربي

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق، في واحدة من أبرز صفقات سوق... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T21:57+0000

2026-08-04T21:57+0000

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وقال النادي، في بيان رسمي، إنه بدأ إجراءات التعاقد مع صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب سيصل إلى مبنى الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك عند الساعة 12:00 ظهر الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون في ساعات المساء لاستكمال إجراءات انتقاله.وأضاف النادي أن "تفاصيل برنامج استقبال اللاعب في مدينة طرابزون سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر القنوات الرسمية للنادي".وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت أن طرابزون سبور التركي، أصبح على وشك التعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.وأفادت الصحيفة بأن وكيل محمد صلاح، اتصل باللاعب وأطلعه على تفاصيل العرض، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، أبدى ميلًا إيجابيًا لعرض طرابزون سبور التركي، وسيتشاور مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي.وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع تطورات المفاوضات الجارية بشأن انتقال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، إلى الدوري التركي.وكانت جماهير كرة القدم تترقب تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.

https://sarabic.ae/20260710/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-لجماهير-الكرة-المصرية-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-1115097709.html

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اللاعب محمد صلاح, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات