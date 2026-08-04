طرابزون سبور يعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح تمهيدا لضمه
21:57 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 21:59 GMT 04.08.2026)
© REUTERS Mohamed Abdel Ghanyنجم الكرة المصرية الدولي، محمد صلاح، عائدا مع بعثة منتخب مصر من مونديال 2026 واستقبال رسمي في مطار العلمين، مصر، 10 يوليو/ تموز 2026
© REUTERS Mohamed Abdel Ghany
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أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية.
وقال النادي، في بيان رسمي، إنه بدأ إجراءات التعاقد مع صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب سيصل إلى مبنى الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك عند الساعة 12:00 ظهر الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون في ساعات المساء لاستكمال إجراءات انتقاله.
وأضاف النادي أن "تفاصيل برنامج استقبال اللاعب في مدينة طرابزون سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر القنوات الرسمية للنادي".
BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026
Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.
Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95
وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت أن طرابزون سبور التركي، أصبح على وشك التعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.
وأوضحت صحيفة غربية، أن طرابزون سبور اجتمع مع وكلاء اللاعب المصري، وقدم عرضًا رسميًا لضم صلاح، حيث تضمن العرض راتبًا سنويا بقيمة 17 مليون يورو، من خلال عقد يمتد لعامين حتى 2028.
وأفادت الصحيفة بأن وكيل محمد صلاح، اتصل باللاعب وأطلعه على تفاصيل العرض، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، أبدى ميلًا إيجابيًا لعرض طرابزون سبور التركي، وسيتشاور مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي.
10 يوليو, 12:17 GMT
وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع تطورات المفاوضات الجارية بشأن انتقال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، إلى الدوري التركي.
وكانت جماهير كرة القدم تترقب تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.