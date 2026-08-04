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روسيا والعالم العربي
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https://sarabic.ae/20260804/طرابزون-سبور-يعلن-رسميا-توصله-إلى-اتفاق-مع-محمد-صلاح-تمهيدا-لضمه-1115773763.html
طرابزون سبور يعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح تمهيدا لضمه
طرابزون سبور يعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح تمهيدا لضمه
سبوتنيك عربي
أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق، في واحدة من أبرز صفقات سوق... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T21:57+0000
2026-08-04T21:59+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
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وقال النادي، في بيان رسمي، إنه بدأ إجراءات التعاقد مع صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب سيصل إلى مبنى الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك عند الساعة 12:00 ظهر الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون في ساعات المساء لاستكمال إجراءات انتقاله.وأضاف النادي أن "تفاصيل برنامج استقبال اللاعب في مدينة طرابزون سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر القنوات الرسمية للنادي".وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت أن طرابزون سبور التركي، أصبح على وشك التعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.وأفادت الصحيفة بأن وكيل محمد صلاح، اتصل باللاعب وأطلعه على تفاصيل العرض، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، أبدى ميلًا إيجابيًا لعرض طرابزون سبور التركي، وسيتشاور مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي.وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع تطورات المفاوضات الجارية بشأن انتقال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، إلى الدوري التركي.وكانت جماهير كرة القدم تترقب تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
https://sarabic.ae/20260710/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-لجماهير-الكرة-المصرية-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-1115097709.html
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اللاعب محمد صلاح, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات

طرابزون سبور يعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح تمهيدا لضمه

21:57 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 21:59 GMT 04.08.2026)
© REUTERS Mohamed Abdel Ghanyنجم الكرة المصرية الدولي، محمد صلاح، عائدا مع بعثة منتخب مصر من مونديال 2026 واستقبال رسمي في مطار العلمين، مصر، 10 يوليو/ تموز 2026
نجم الكرة المصرية الدولي، محمد صلاح، عائدا مع بعثة منتخب مصر من مونديال 2026 واستقبال رسمي في مطار العلمين، مصر، 10 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© REUTERS Mohamed Abdel Ghany
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أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية.
وقال النادي، في بيان رسمي، إنه بدأ إجراءات التعاقد مع صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب سيصل إلى مبنى الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك عند الساعة 12:00 ظهر الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون في ساعات المساء لاستكمال إجراءات انتقاله.
وأضاف النادي أن "تفاصيل برنامج استقبال اللاعب في مدينة طرابزون سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر القنوات الرسمية للنادي".
وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت أن طرابزون سبور التركي، أصبح على وشك التعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.
وأوضحت صحيفة غربية، أن طرابزون سبور اجتمع مع وكلاء اللاعب المصري، وقدم عرضًا رسميًا لضم صلاح، حيث تضمن العرض راتبًا سنويا بقيمة 17 مليون يورو، من خلال عقد يمتد لعامين حتى 2028.
وأفادت الصحيفة بأن وكيل محمد صلاح، اتصل باللاعب وأطلعه على تفاصيل العرض، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، أبدى ميلًا إيجابيًا لعرض طرابزون سبور التركي، وسيتشاور مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي.
نجم كرة القدم المصرية، محمد صلاح، يصل إلى فندق منتخب مصر في أتلانتا عقب الخروج من كأس العالم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
مجتمع
محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
10 يوليو, 12:17 GMT
وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع تطورات المفاوضات الجارية بشأن انتقال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، إلى الدوري التركي.
وكانت جماهير كرة القدم تترقب تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
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