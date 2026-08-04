https://sarabic.ae/20260804/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-لقد-خسرت-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-في-أوكرانيا-1115751048.html
مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد مُنيوا بهزيمة في أوكرانيا . 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T08:41+0000
2026-08-04T08:41+0000
2026-08-04T08:41+0000
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وقال ماكغريغور: "لقد خسرنا في أوكرانيا، وعندما أقول "خسرنا"، فأنا أعني الولايات المتحدة، جميع حلفائنا على وشك الإفلاس، الجميع على وشك الإفلاس. لا أحد يملك المال. لن يكون هناك حراك أوروبي كبير ضد روسيا".وأضاف: "لكن ماذا حدث خلال هذه الفترة؟. لننظر إلى روسيا. إنها في وضع ممتاز لأن الروس يديرون مواردهم بعناية. إنهم يتصرفون بحذر وتأنٍ".كما أكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأي دولة من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها. ومع ذلك، فهي لا تزال منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.ترامب ينتقد الناتو مجددا: الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر ولا تجني أي فائدةلافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا
https://sarabic.ae/20260712/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-الاتحاد-الأوروبي-يجر-أمريكا-إلى-صراع-مباشر-مع-روسيا-1115138693.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا
أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد مُنيوا بهزيمة في أوكرانيا .
وقال ماكغريغور: "لقد خسرنا في أوكرانيا، وعندما أقول "خسرنا"، فأنا أعني الولايات المتحدة، جميع حلفائنا على وشك الإفلاس، الجميع على وشك الإفلاس. لا أحد يملك المال. لن يكون هناك حراك أوروبي كبير ضد روسيا".
وفي الوقت نفسه، أكد ماكغريغو أن موسكو تمكنت من تعزيز موقفها.
وأضاف: "لكن ماذا حدث خلال هذه الفترة؟. لننظر إلى روسيا. إنها في وضع ممتاز لأن الروس يديرون مواردهم بعناية. إنهم يتصرفون بحذر وتأنٍ".
أكدت موسكو مرارًا وتكرارًا أن حلف شمال الأطلسي يركز على المواجهة، لكن توسعه لن يجلب مزيدًا من الأمن لأوروبا.
كما أكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأي دولة من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها. ومع ذلك، فهي لا تزال منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.