https://sarabic.ae/20260804/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-لقد-خسرت-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-في-أوكرانيا-1115751048.html

مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا

مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد مُنيوا بهزيمة في أوكرانيا . 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T08:41+0000

2026-08-04T08:41+0000

2026-08-04T08:41+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg

وقال ماكغريغور: "لقد خسرنا في أوكرانيا، وعندما أقول "خسرنا"، فأنا أعني الولايات المتحدة، جميع حلفائنا على وشك الإفلاس، الجميع على وشك الإفلاس. لا أحد يملك المال. لن يكون هناك حراك أوروبي كبير ضد روسيا".وأضاف: "لكن ماذا حدث خلال هذه الفترة؟. لننظر إلى روسيا. إنها في وضع ممتاز لأن الروس يديرون مواردهم بعناية. إنهم يتصرفون بحذر وتأنٍ".كما أكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأي دولة من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها. ومع ذلك، فهي لا تزال منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.ترامب ينتقد الناتو مجددا: الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر ولا تجني أي فائدةلافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا

https://sarabic.ae/20260712/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-الاتحاد-الأوروبي-يجر-أمريكا-إلى-صراع-مباشر-مع-روسيا-1115138693.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم