مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
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08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
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30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد مُنيوا بهزيمة في أوكرانيا . 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T08:41+0000
2026-08-04T08:41+0000
روسيا
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وقال ماكغريغور: "لقد خسرنا في أوكرانيا، وعندما أقول "خسرنا"، فأنا أعني الولايات المتحدة، جميع حلفائنا على وشك الإفلاس، الجميع على وشك الإفلاس. لا أحد يملك المال. لن يكون هناك حراك أوروبي كبير ضد روسيا".وأضاف: "لكن ماذا حدث خلال هذه الفترة؟. لننظر إلى روسيا. إنها في وضع ممتاز لأن الروس يديرون مواردهم بعناية. إنهم يتصرفون بحذر وتأنٍ".كما أكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأي دولة من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها. ومع ذلك، فهي لا تزال منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.ترامب ينتقد الناتو مجددا: الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر ولا تجني أي فائدةلافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مستشار سابق لدى البنتاغون: لقد خسرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوكرانيا

08:41 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد مُنيوا بهزيمة في أوكرانيا .
وقال ماكغريغور: "لقد خسرنا في أوكرانيا، وعندما أقول "خسرنا"، فأنا أعني الولايات المتحدة، جميع حلفائنا على وشك الإفلاس، الجميع على وشك الإفلاس. لا أحد يملك المال. لن يكون هناك حراك أوروبي كبير ضد روسيا".

وفي الوقت نفسه، أكد ماكغريغو أن موسكو تمكنت من تعزيز موقفها.

وأضاف: "لكن ماذا حدث خلال هذه الفترة؟. لننظر إلى روسيا. إنها في وضع ممتاز لأن الروس يديرون مواردهم بعناية. إنهم يتصرفون بحذر وتأنٍ".
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أكدت موسكو مرارًا وتكرارًا أن حلف شمال الأطلسي يركز على المواجهة، لكن توسعه لن يجلب مزيدًا من الأمن لأوروبا.

كما أكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدًا لأي دولة من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها. ومع ذلك، فهي لا تزال منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
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