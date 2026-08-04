من المراقد إلى المواقع الأثرية... كيف عصفت الحرب في السياحة العراقية... فيديو
© Sputnik . Igor Mikhalov/
تابعنا عبر
حصري
في كل مرة تتصاعد فيها التوترات في المنطقة، يسجل قطاع السياحة في العراق خسائر كبيرة رغم ما يمتلكه من إرث حضاري وديني مميز، وبين تراجع أعداد الزائرين، وإلغاء الرحلات، وتباطؤ الاستثمارات، تتسع دائرة الخسائر لتطال الفنادق وشركات السفر والأسواق والآلاف ممن ترتبط أرزاقهم بهذا القطاع.
وبينما تراهن بغداد على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، تفرض الحروب والصراعات الإقليمية واقعاً معقداً يهدد أحد أهم الموارد الاقتصادية والثقافية في البلاد، ويضع مستقبل السياحة الدينية والأثرية أمام اختبار صعب.
وفي السياق، أكد المختص في الشأن السياحي في العراق، علي جبار في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "القطاع السياحي يمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وما رافقها من توترات أمنية أثرت بشكل مباشر على حركة السياحة الوافدة إلى البلاد".
📹 الحرب تعصف بالسياحة في العراق.. تسريح موظفين وخسائر بملايين الدولارات— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 4, 2026
🔸 أكد المختص بالشأن السياحي علي جبار، أن التوترات الإقليمية أدت إلى تراجع حاد في أعداد الزائرين، مشيرا إلى أن شركات السياحة اضطرت إلى تقليص نشاطها وتسريح ما بين 50 و75 % من العاملين.
🔸 وقال جبار في حديثه… pic.twitter.com/gEorboQtse
وأضاف: "الأشهر القليلة الماضية شهدت تراجعا حادا في أعداد السياح، رغم وجود رغبة كبيرة لدى الزائرين الأجانب في زيارة العراق، سواء للاطلاع على المواقع الأثرية أو أداء الزيارات الدينية أو استكشاف المقاصد السياحية الأخرى، إلا أن تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقه من اضطرابات أمنية حال دون ذلك".
وتابع: "القطاع السياحي يعيش حالة من الشلل الحقيقي، كما أسهم ارتفاع الضرائب المفروضة على شركات السياحة في تفاقم الأزمة، وانعكس على ارتفاع أسعار النقل والإقامة الفندقية، الأمر الذي زاد من تراجع الطلب على الخدمات السياحية".
وبيّن جبار أن "الأزمة دفعت العديد من الشركات إلى تقليص نشاطها وتسريح أعداد كبيرة من العاملين"، مبينا أن "نسبة المسرحين من الوظائف في القطاع تراوحت بين 50 و75 بالمئة".
26 يوليو, 09:08 GMT
ودعا "الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل ووضع حلول سريعة لإنقاذ القطاع السياحي، من خلال دعم الشركات المتضررة وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستعادة النشاط السياحي تدريجيا".
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في حدة المواجهات الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق متكرر للمجال الجوي في بعض دول المنطقة، وإلغاء أو تعليق العديد من الرحلات الجوية، فضلا عن اضطراب حركة الزائرين والسياح. كما فرضت التطورات الأمنية تحديات إضافية على العراق، الذي يسعى إلى ترسيخ صورته كوجهة آمنة للاستثمار والسياحة، بعد سنوات من التحسن النسبي في الاستقرار.
الحرب كبدت السياحة العراقية خسائر كبيرة
وقال العامل في القطاع السياحي، علي سلمان لـ"سبوتنيك": "السياحة العراقية تكبدت خسائر كبيرة جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، فقد أثرت تداعيات الصراع بشكل مباشر على السياحة الدينية والترفيهية، وأدخلت الشركات العاملة في هذا المجال في أزمة متفاقمة".
وأوضح سلمان أن "السياحة الدينية تأثرت بالمنع غير المعلن لقدوم الزائرين من بعض دول الخليج إلى العراق، الأمر الذي انعكس سلبا على عمل شركات السفر والسياحة، وأدى إلى تراجع كبير في أعداد الزائرين".
وبحسب سلمان، فإن "السياحة الأثرية والطبيعية شهدت هي الأخرى انخفاضا ملحوظا، نتيجة مخاوف السياح من التطورات الأمنية، فضلا عن الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي في بعض الفترات بسبب الحرب، وهو ما دفع كثيرا من الزائرين إلى إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها".
ولفت إلى أن "الأزمة لا تقتصر على العراق فحسب، بل تشمل معظم دول الشرق الأوسط التي تعتمد على النشاط السياحي، إلا أن آثارها كانت واضحة على الشركات العراقية التي تعرضت لخسائر مالية كبيرة".
ورغم امتلاك العراق مقومات سياحية استثنائية، تتمثل في المراقد الدينية التي تستقطب ملايين الزائرين سنويا، إضافة إلى إرث حضاري يمتد لآلاف السنين يضم مدنا ومواقع أثرية ذات أهمية عالمية، فإن استمرار الاضطرابات في المنطقة يضع هذا القطاع أمام تحديات كبيرة، ويجعل جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار السياحي أكثر تعقيدا.