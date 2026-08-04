https://sarabic.ae/20260804/من-المراقد-إلى-المواقع-الأثرية-كيف-عصفت-الحرب-في-السياحة-العراقية-فيديو-1115766210.html

من المراقد إلى المواقع الأثرية... كيف عصفت الحرب في السياحة العراقية... فيديو

من المراقد إلى المواقع الأثرية... كيف عصفت الحرب في السياحة العراقية... فيديو

سبوتنيك عربي

في كل مرة تتصاعد فيها التوترات في المنطقة، يسجل قطاع السياحة في العراق خسائر كبيرة رغم ما يمتلكه من إرث حضاري وديني مميز، وبين تراجع أعداد الزائرين، وإلغاء... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T17:21+0000

2026-08-04T17:21+0000

2026-08-04T17:21+0000

العراق

السياحة

الحرب

تقارير سبوتنيك

حصري

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وبينما تراهن بغداد على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، تفرض الحروب والصراعات الإقليمية واقعاً معقداً يهدد أحد أهم الموارد الاقتصادية والثقافية في البلاد، ويضع مستقبل السياحة الدينية والأثرية أمام اختبار صعب.وأضاف: "الأشهر القليلة الماضية شهدت تراجعا حادا في أعداد السياح، رغم وجود رغبة كبيرة لدى الزائرين الأجانب في زيارة العراق، سواء للاطلاع على المواقع الأثرية أو أداء الزيارات الدينية أو استكشاف المقاصد السياحية الأخرى، إلا أن تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقه من اضطرابات أمنية حال دون ذلك".وبيّن جبار أن "الأزمة دفعت العديد من الشركات إلى تقليص نشاطها وتسريح أعداد كبيرة من العاملين"، مبينا أن "نسبة المسرحين من الوظائف في القطاع تراوحت بين 50 و75 بالمئة".ودعا "الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل ووضع حلول سريعة لإنقاذ القطاع السياحي، من خلال دعم الشركات المتضررة وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستعادة النشاط السياحي تدريجيا".وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في حدة المواجهات الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق متكرر للمجال الجوي في بعض دول المنطقة، وإلغاء أو تعليق العديد من الرحلات الجوية، فضلا عن اضطراب حركة الزائرين والسياح. كما فرضت التطورات الأمنية تحديات إضافية على العراق، الذي يسعى إلى ترسيخ صورته كوجهة آمنة للاستثمار والسياحة، بعد سنوات من التحسن النسبي في الاستقرار.الحرب كبدت السياحة العراقية خسائر كبيرةوقال العامل في القطاع السياحي، علي سلمان لـ"سبوتنيك": "السياحة العراقية تكبدت خسائر كبيرة جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، فقد أثرت تداعيات الصراع بشكل مباشر على السياحة الدينية والترفيهية، وأدخلت الشركات العاملة في هذا المجال في أزمة متفاقمة".وبحسب سلمان، فإن "السياحة الأثرية والطبيعية شهدت هي الأخرى انخفاضا ملحوظا، نتيجة مخاوف السياح من التطورات الأمنية، فضلا عن الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي في بعض الفترات بسبب الحرب، وهو ما دفع كثيرا من الزائرين إلى إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها".ورغم امتلاك العراق مقومات سياحية استثنائية، تتمثل في المراقد الدينية التي تستقطب ملايين الزائرين سنويا، إضافة إلى إرث حضاري يمتد لآلاف السنين يضم مدنا ومواقع أثرية ذات أهمية عالمية، فإن استمرار الاضطرابات في المنطقة يضع هذا القطاع أمام تحديات كبيرة، ويجعل جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار السياحي أكثر تعقيدا.

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https://sarabic.ae/20260508/الحرب-الإقليمية-تخنق-السياحة-في-العراق-خسائر-بالملايين-وإغلاق-شركات-1113222290.html

https://sarabic.ae/20260804/روسيا-والعراق-يستأنفان-رحلاتهما-الجوية-المباشرة-1115763986.html

العراق

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

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العراق, السياحة, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري