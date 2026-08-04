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مساحة حرة
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بين بيروت والقاهرة
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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https://sarabic.ae/20260804/من-المراقد-إلى-المواقع-الأثرية-كيف-عصفت-الحرب-في-السياحة-العراقية-فيديو-1115766210.html
من المراقد إلى المواقع الأثرية... كيف عصفت الحرب في السياحة العراقية... فيديو
من المراقد إلى المواقع الأثرية... كيف عصفت الحرب في السياحة العراقية... فيديو
سبوتنيك عربي
في كل مرة تتصاعد فيها التوترات في المنطقة، يسجل قطاع السياحة في العراق خسائر كبيرة رغم ما يمتلكه من إرث حضاري وديني مميز، وبين تراجع أعداد الزائرين، وإلغاء... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T17:21+0000
2026-08-04T17:21+0000
العراق
السياحة
الحرب
تقارير سبوتنيك
حصري
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وبينما تراهن بغداد على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، تفرض الحروب والصراعات الإقليمية واقعاً معقداً يهدد أحد أهم الموارد الاقتصادية والثقافية في البلاد، ويضع مستقبل السياحة الدينية والأثرية أمام اختبار صعب.وأضاف: "الأشهر القليلة الماضية شهدت تراجعا حادا في أعداد السياح، رغم وجود رغبة كبيرة لدى الزائرين الأجانب في زيارة العراق، سواء للاطلاع على المواقع الأثرية أو أداء الزيارات الدينية أو استكشاف المقاصد السياحية الأخرى، إلا أن تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقه من اضطرابات أمنية حال دون ذلك".وبيّن جبار أن "الأزمة دفعت العديد من الشركات إلى تقليص نشاطها وتسريح أعداد كبيرة من العاملين"، مبينا أن "نسبة المسرحين من الوظائف في القطاع تراوحت بين 50 و75 بالمئة".ودعا "الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل ووضع حلول سريعة لإنقاذ القطاع السياحي، من خلال دعم الشركات المتضررة وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستعادة النشاط السياحي تدريجيا".وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في حدة المواجهات الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق متكرر للمجال الجوي في بعض دول المنطقة، وإلغاء أو تعليق العديد من الرحلات الجوية، فضلا عن اضطراب حركة الزائرين والسياح. كما فرضت التطورات الأمنية تحديات إضافية على العراق، الذي يسعى إلى ترسيخ صورته كوجهة آمنة للاستثمار والسياحة، بعد سنوات من التحسن النسبي في الاستقرار.الحرب كبدت السياحة العراقية خسائر كبيرةوقال العامل في القطاع السياحي، علي سلمان لـ"سبوتنيك": "السياحة العراقية تكبدت خسائر كبيرة جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، فقد أثرت تداعيات الصراع بشكل مباشر على السياحة الدينية والترفيهية، وأدخلت الشركات العاملة في هذا المجال في أزمة متفاقمة".وبحسب سلمان، فإن "السياحة الأثرية والطبيعية شهدت هي الأخرى انخفاضا ملحوظا، نتيجة مخاوف السياح من التطورات الأمنية، فضلا عن الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي في بعض الفترات بسبب الحرب، وهو ما دفع كثيرا من الزائرين إلى إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها".ورغم امتلاك العراق مقومات سياحية استثنائية، تتمثل في المراقد الدينية التي تستقطب ملايين الزائرين سنويا، إضافة إلى إرث حضاري يمتد لآلاف السنين يضم مدنا ومواقع أثرية ذات أهمية عالمية، فإن استمرار الاضطرابات في المنطقة يضع هذا القطاع أمام تحديات كبيرة، ويجعل جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار السياحي أكثر تعقيدا.
https://sarabic.ae/20260726/إعادة-فتح-المعبر-البري-الرئيسي-بين-الكويت-والعراق-1115509598.html
https://sarabic.ae/20260508/الحرب-الإقليمية-تخنق-السياحة-في-العراق-خسائر-بالملايين-وإغلاق-شركات-1113222290.html
https://sarabic.ae/20260804/روسيا-والعراق-يستأنفان-رحلاتهما-الجوية-المباشرة-1115763986.html
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حسن نبيل
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العراق, السياحة, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, السياحة, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري

من المراقد إلى المواقع الأثرية... كيف عصفت الحرب في السياحة العراقية... فيديو

17:21 GMT 04.08.2026
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العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
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- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
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حصري
في كل مرة تتصاعد فيها التوترات في المنطقة، يسجل قطاع السياحة في العراق خسائر كبيرة رغم ما يمتلكه من إرث حضاري وديني مميز، وبين تراجع أعداد الزائرين، وإلغاء الرحلات، وتباطؤ الاستثمارات، تتسع دائرة الخسائر لتطال الفنادق وشركات السفر والأسواق والآلاف ممن ترتبط أرزاقهم بهذا القطاع.
وبينما تراهن بغداد على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، تفرض الحروب والصراعات الإقليمية واقعاً معقداً يهدد أحد أهم الموارد الاقتصادية والثقافية في البلاد، ويضع مستقبل السياحة الدينية والأثرية أمام اختبار صعب.
وفي السياق، أكد المختص في الشأن السياحي في العراق، علي جبار في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "القطاع السياحي يمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وما رافقها من توترات أمنية أثرت بشكل مباشر على حركة السياحة الوافدة إلى البلاد".
وأضاف: "الأشهر القليلة الماضية شهدت تراجعا حادا في أعداد السياح، رغم وجود رغبة كبيرة لدى الزائرين الأجانب في زيارة العراق، سواء للاطلاع على المواقع الأثرية أو أداء الزيارات الدينية أو استكشاف المقاصد السياحية الأخرى، إلا أن تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقه من اضطرابات أمنية حال دون ذلك".
وتابع: "القطاع السياحي يعيش حالة من الشلل الحقيقي، كما أسهم ارتفاع الضرائب المفروضة على شركات السياحة في تفاقم الأزمة، وانعكس على ارتفاع أسعار النقل والإقامة الفندقية، الأمر الذي زاد من تراجع الطلب على الخدمات السياحية".
وبيّن جبار أن "الأزمة دفعت العديد من الشركات إلى تقليص نشاطها وتسريح أعداد كبيرة من العاملين"، مبينا أن "نسبة المسرحين من الوظائف في القطاع تراوحت بين 50 و75 بالمئة".
الدخان يتصاعد عند معبر العبدلي الحدودي مع العراق، بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، وفقا لما أفاد به الجيش الكويتي، كما شوهد من الجانب العراقي في صفوان، محافظة البصرة، العراق 23 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق
26 يوليو, 09:08 GMT
ودعا "الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل ووضع حلول سريعة لإنقاذ القطاع السياحي، من خلال دعم الشركات المتضررة وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستعادة النشاط السياحي تدريجيا".
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في حدة المواجهات الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق متكرر للمجال الجوي في بعض دول المنطقة، وإلغاء أو تعليق العديد من الرحلات الجوية، فضلا عن اضطراب حركة الزائرين والسياح. كما فرضت التطورات الأمنية تحديات إضافية على العراق، الذي يسعى إلى ترسيخ صورته كوجهة آمنة للاستثمار والسياحة، بعد سنوات من التحسن النسبي في الاستقرار.
بغداد تعود إلى الواجهة.. منظمة المدن العربية تفتح مكتبها وتنعش آمال السياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
الحرب الإقليمية تخنق السياحة في العراق... خسائر بالملايين وإغلاق شركات
8 مايو, 14:49 GMT

الحرب كبدت السياحة العراقية خسائر كبيرة

وقال العامل في القطاع السياحي، علي سلمان لـ"سبوتنيك": "السياحة العراقية تكبدت خسائر كبيرة جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، فقد أثرت تداعيات الصراع بشكل مباشر على السياحة الدينية والترفيهية، وأدخلت الشركات العاملة في هذا المجال في أزمة متفاقمة".
وأوضح سلمان أن "السياحة الدينية تأثرت بالمنع غير المعلن لقدوم الزائرين من بعض دول الخليج إلى العراق، الأمر الذي انعكس سلبا على عمل شركات السفر والسياحة، وأدى إلى تراجع كبير في أعداد الزائرين".
وبحسب سلمان، فإن "السياحة الأثرية والطبيعية شهدت هي الأخرى انخفاضا ملحوظا، نتيجة مخاوف السياح من التطورات الأمنية، فضلا عن الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي في بعض الفترات بسبب الحرب، وهو ما دفع كثيرا من الزائرين إلى إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها".
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روسيا والعراق يستأنفان رحلاتهما الجوية المباشرة
14:47 GMT
ولفت إلى أن "الأزمة لا تقتصر على العراق فحسب، بل تشمل معظم دول الشرق الأوسط التي تعتمد على النشاط السياحي، إلا أن آثارها كانت واضحة على الشركات العراقية التي تعرضت لخسائر مالية كبيرة".
ورغم امتلاك العراق مقومات سياحية استثنائية، تتمثل في المراقد الدينية التي تستقطب ملايين الزائرين سنويا، إضافة إلى إرث حضاري يمتد لآلاف السنين يضم مدنا ومواقع أثرية ذات أهمية عالمية، فإن استمرار الاضطرابات في المنطقة يضع هذا القطاع أمام تحديات كبيرة، ويجعل جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار السياحي أكثر تعقيدا.
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