https://sarabic.ae/20260804/-مقتل-مدنيين-وإصابة-32-في-هجوم-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود--السلطات-1115752518.html

مقتل مدنيين وإصابة 32 في هجوم أوكراني على مقاطعة بيلغورود- السلطات

مقتل مدنيين وإصابة 32 في هجوم أوكراني على مقاطعة بيلغورود- السلطات

سبوتنيك عربي

أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بيلغورود، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية شنت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 255 هجومًا بطائرات مسيرة استهدفت المقاطعة، موضحة... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T09:38+0000

2026-08-04T09:38+0000

2026-08-04T09:38+0000

روسيا

العالم

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وكتبت غرفة العمليات على "تليغرام": "تعرضت 79 بلدة في 14 منطقة في المقاطعة للقصف من الجانب الأوكراني خلال الساعات الماضية، حيث أُطلقت 18 قذيفة في أربع هجمات بالمدفعية، بالإضافة إلى إلقاء 10 عبوات ناسفة من ثلاث طائرات مسيرة".وجاء في البيان: "في دائرة غراييفورونسكي... أُطلقت 12 قذيفة في هجمتين مدفعيتين، وأُلقيت 10 عبوات ناسفة من طائرات مسيرة في 3 هجمات، ونُفذ 46 هجومًا بطائرات مسيرة، أُسقطت 15 منها. وتلقى مقاتلان من قوات "أورلان" العلاج في المستشفى، جراء هجوم بطائرة مسيرة على قرية ماسيشيفو في 2 أغسطس/آب. ثم غادرا المستشفى لتلقي العلاج في العيادات الخارجية.وأوضح المقر أنه في اتجاه دوائر فالويسكي وفييديلفسكي وغوبكينسكي، أُطلقت قذيفة واحدة في قصف مدفعي واحد، ونُفذ 23 هجومًا بطائرات مسيرة، أُسقطت 18 منها. أما في دوائر بوريسوفسكي وفولوكونوفسكي وراكيتيانسكي وشيبيكينسكي، فنُفذ 94 هجومًا بطائرات مسيرة، أُسقطت 41 منها، وأُصيب 8 أشخاص بجروح، بينهم رجل أصيب في 2 آب/أغسطس، كما توفيت في المستشفى امرأة أصيبت في 20 تموز/يوليو".وقال المقر: "في دائرة كراسنويارسك... نُفذ قصف مدفعي بـ5 قذائف، و35 هجومًا بطائرات مسيرة، أُسقطت أو حُيدت 19 منها. وفي مزرعة بيرفومايسكي، أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وجدته بانفجار طائرة مسيرة في فناء منزل خاص... وفي منطقة ياكوفليفسكي، تعرضت بلدة ياكوفليفو ومزرعة كريستوف لهجومين بطائرات مسيرة، كما أُسقطت 6 طائرات مسيرة فوق المنطقة. وفي بلدة ياكوفليفو، وبحسب بيانات محدثة، أصيب ستة أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة تجارية، نُقل أحدهم إلى المستشفى، وتم علاج الباقين في العيادات الخارجية".الخارجية الروسية: ندين هجمات القوات الأوكرانية على حافلات مدنية في المناطق الروسيةموسكو: نظام كييف قتل أكثر من 35 طفلا وأصاب نحو 300 آخرين منذ مطلع العام الحالي

https://sarabic.ae/20260804/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-6-آخرين-في-هجوم-بمسيّرة-على-ضواحي-موسكو-1115746995.html

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