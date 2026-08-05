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المجمع الصناعي الأمريكي يواجه صعوبة في تجديد مخزوناته من الأسلحة
المجمع الصناعي الأمريكي يواجه صعوبة في تجديد مخزوناته من الأسلحة
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير مُقدّم إلى الكونغرس الأمريكي، اطلعت عليه وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن أحجام الإنتاج الفعلية في المجمع الصناعي العسكري... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T04:56+0000
2026-08-05T04:56+0000
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وخصصت واشنطن 45.78 مليار دولار لاستبدال الأسلحة التي نُقلت إلى أوكرانيا خلال السنة المالية 2022، وحتى نهاية مارس/ آذار 2026، ووُقِّعت عقودا لأكثر من 90% من هذا المبلغ (41.47 مليار دولار)، لكن المدفوعات الفعلية للمصنِّعين لم تتجاوز 41% من قيمة العقود (17.1 مليار دولار).وبموجب عقود الحكومة الأمريكية، لا يتلقى المقاولون الأموال إلا عند إتمام مراحل العمل أو سداد النفقات أو قبول المنتجات النهائية. وبالتالي، يعكس مبلغ المدفوعات الفعلية، بشكل مباشر، التقدم المحرز في إنتاج الأسلحة.وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويورّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرّح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.تقرير: الولايات المتحدة لم تجدد مخزوناتها من صواريخ باتريوت التي نقلت إلى أوكرانياتقرير: أمريكا استهلكت أكثر من 1500 صاروخ "باتريوت" خلال الصراع مع إيران
https://sarabic.ae/20260804/إمدادات-الأسلحة-الأمريكية-لأوكرانيا-تنخفض-5-أضعاف-بعد-مغادرة-بايدن-السلطة-1115766761.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

المجمع الصناعي الأمريكي يواجه صعوبة في تجديد مخزوناته من الأسلحة

04:56 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Alex Brandonالأسلحة الأمريكية الموردة إلى أوكرانيا
الأسلحة الأمريكية الموردة إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أفاد تقرير مُقدّم إلى الكونغرس الأمريكي، اطلعت عليه وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن أحجام الإنتاج الفعلية في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، متأخرة بشكل ملحوظ عن المواعيد النهائية المنصوص عليها في عقود تجديد الأسلحة.
وخصصت واشنطن 45.78 مليار دولار لاستبدال الأسلحة التي نُقلت إلى أوكرانيا خلال السنة المالية 2022، وحتى نهاية مارس/ آذار 2026، ووُقِّعت عقودا لأكثر من 90% من هذا المبلغ (41.47 مليار دولار)، لكن المدفوعات الفعلية للمصنِّعين لم تتجاوز 41% من قيمة العقود (17.1 مليار دولار).
وبموجب عقود الحكومة الأمريكية، لا يتلقى المقاولون الأموال إلا عند إتمام مراحل العمل أو سداد النفقات أو قبول المنتجات النهائية. وبالتالي، يعكس مبلغ المدفوعات الفعلية، بشكل مباشر، التقدم المحرز في إنتاج الأسلحة.
إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تنخفض 5 أضعاف بعد مغادرة بايدن السلطة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
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إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تنخفض 5 أضعاف بعد مغادرة بايدن السلطة
أمس, 15:57 GMT
وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويورّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرّح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
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