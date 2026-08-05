https://sarabic.ae/20260805/قفزة-عالمية-في-أسعار-الذهب-1115792470.html
قفزة عالمية في أسعار الذهب
قفزة عالمية في أسعار الذهب
سبوتنيك عربي
صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بشكل كبير، بنحو 100 دولار، لتختبر مجددًا مستويات المقاومة الأبرز قرب 4200 دولار. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T14:51+0000
2026-08-05T14:51+0000
2026-08-05T14:51+0000
مجتمع
أسعار الذهب اليوم
الأخبار
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين التي يندفع من القمة إلى القاع، حيث تؤثر التطورات السياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على حركة الأسعار.وشهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة حالة من التوازن بين عاملين رئيسيين، حيث يتمثل الأول منها في المخاوف المرتبطة بالتوترات الدولية، والثاني هو حالة التفاؤل الناتجة عن احتمالات التوصل إلى حلول سياسية لبعض الملفات العالقة، وهو ما انعكس بدوره على تحركات الذهب بين الصعود والاستقرار.فيما يستفيد الذهب عادة من زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، خاصة عندما ترتفع المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أو الأسواق المالية الدولية، إذ يعتبره المستثمرون وسيلة للحفاظ على القيمة في مواجهة المخاطر.وفي المقابل، فإن أي مؤشرات على انخفاض التوترات أو تحسن العلاقات بين الأطراف المتنازعة قد تؤثر على المستثمرين تجاه الذهب نفسه، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع قوي، خاصة في ظل استمرار عوامل أخرى داعمة للأسعار.ولا يتحرك الذهب بناءًعلى عامل واحد فقط، بل يتأثر بمجموعة من المؤشرات، أهمها أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إضافة إلى توجهات البنوك المركزية العالمية.
https://sarabic.ae/20260624/أسعار-الذهب-تتراجع-لمستويات-غير-مسبوقة-خلال-7-أشهر-1114662395.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, الأخبار
أسعار الذهب اليوم, الأخبار
قفزة عالمية في أسعار الذهب
صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بشكل كبير، بنحو 100 دولار، لتختبر مجددًا مستويات المقاومة الأبرز قرب 4200 دولار.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين التي يندفع من القمة إلى القاع، حيث تؤثر التطورات السياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على حركة الأسعار.
وشهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة حالة من التوازن بين عاملين رئيسيين، حيث يتمثل الأول منها في المخاوف المرتبطة بالتوترات الدولية، والثاني هو حالة التفاؤل الناتجة عن احتمالات التوصل إلى حلول سياسية لبعض الملفات العالقة، وهو ما انعكس بدوره على تحركات الذهب بين الصعود والاستقرار.
فيما يستفيد الذهب عادة من زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، خاصة عندما ترتفع المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أو الأسواق المالية
الدولية، إذ يعتبره المستثمرون وسيلة للحفاظ على القيمة في مواجهة المخاطر.
وفي المقابل، فإن أي مؤشرات على انخفاض التوترات أو تحسن العلاقات بين الأطراف المتنازعة قد تؤثر على المستثمرين تجاه الذهب نفسه، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع قوي، خاصة في ظل استمرار عوامل أخرى داعمة للأسعار.
ولا يتحرك الذهب بناءًعلى عامل واحد فقط، بل يتأثر بمجموعة من المؤشرات، أهمها أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي،
ومستويات التضخم، إضافة إلى توجهات البنوك المركزية العالمية.