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الخارجية الإيرانية: إيران وعمان توصلتا إلى تفاهم بشأن مسار جغرافي مقترح لمرور السفن عبر مضيق هرمز
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https://sarabic.ae/20260805/قفزة-عالمية-في-أسعار-الذهب-1115792470.html
قفزة عالمية في أسعار الذهب
قفزة عالمية في أسعار الذهب
سبوتنيك عربي
صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بشكل كبير، بنحو 100 دولار، لتختبر مجددًا مستويات المقاومة الأبرز قرب 4200 دولار. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T14:51+0000
2026-08-05T14:51+0000
مجتمع
أسعار الذهب اليوم
الأخبار
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين التي يندفع من القمة إلى القاع، حيث تؤثر التطورات السياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على حركة الأسعار.وشهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة حالة من التوازن بين عاملين رئيسيين، حيث يتمثل الأول منها في المخاوف المرتبطة بالتوترات الدولية، والثاني هو حالة التفاؤل الناتجة عن احتمالات التوصل إلى حلول سياسية لبعض الملفات العالقة، وهو ما انعكس بدوره على تحركات الذهب بين الصعود والاستقرار.فيما يستفيد الذهب عادة من زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، خاصة عندما ترتفع المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أو الأسواق المالية الدولية، إذ يعتبره المستثمرون وسيلة للحفاظ على القيمة في مواجهة المخاطر.وفي المقابل، فإن أي مؤشرات على انخفاض التوترات أو تحسن العلاقات بين الأطراف المتنازعة قد تؤثر على المستثمرين تجاه الذهب نفسه، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع قوي، خاصة في ظل استمرار عوامل أخرى داعمة للأسعار.ولا يتحرك الذهب بناءًعلى عامل واحد فقط، بل يتأثر بمجموعة من المؤشرات، أهمها أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إضافة إلى توجهات البنوك المركزية العالمية.
https://sarabic.ae/20260624/أسعار-الذهب-تتراجع-لمستويات-غير-مسبوقة-خلال-7-أشهر-1114662395.html
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أسعار الذهب اليوم, الأخبار
أسعار الذهب اليوم, الأخبار

قفزة عالمية في أسعار الذهب

14:51 GMT 05.08.2026
© Sputnik . Mariam.Gaderaبين التقاليد والغلاء.. هل أصبح اقتناء الذهب عائقا جديدا أمام الزواج في تونس؟
بين التقاليد والغلاء.. هل أصبح اقتناء الذهب عائقا جديدا أمام الزواج في تونس؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بشكل كبير، بنحو 100 دولار، لتختبر مجددًا مستويات المقاومة الأبرز قرب 4200 دولار.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين التي يندفع من القمة إلى القاع، حيث تؤثر التطورات السياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على حركة الأسعار.
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
مجتمع
أسعار الذهب تتراجع لمستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر
24 يونيو, 13:41 GMT
وشهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة حالة من التوازن بين عاملين رئيسيين، حيث يتمثل الأول منها في المخاوف المرتبطة بالتوترات الدولية، والثاني هو حالة التفاؤل الناتجة عن احتمالات التوصل إلى حلول سياسية لبعض الملفات العالقة، وهو ما انعكس بدوره على تحركات الذهب بين الصعود والاستقرار.
فيما يستفيد الذهب عادة من زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، خاصة عندما ترتفع المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أو الأسواق المالية الدولية، إذ يعتبره المستثمرون وسيلة للحفاظ على القيمة في مواجهة المخاطر.
وفي المقابل، فإن أي مؤشرات على انخفاض التوترات أو تحسن العلاقات بين الأطراف المتنازعة قد تؤثر على المستثمرين تجاه الذهب نفسه، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع قوي، خاصة في ظل استمرار عوامل أخرى داعمة للأسعار.
ولا يتحرك الذهب بناءًعلى عامل واحد فقط، بل يتأثر بمجموعة من المؤشرات، أهمها أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إضافة إلى توجهات البنوك المركزية العالمية.
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