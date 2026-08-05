https://sarabic.ae/20260805/قفزة-عالمية-في-أسعار-الذهب-1115792470.html

قفزة عالمية في أسعار الذهب

قفزة عالمية في أسعار الذهب

سبوتنيك عربي

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بشكل كبير، بنحو 100 دولار، لتختبر مجددًا مستويات المقاومة الأبرز قرب 4200 دولار. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T14:51+0000

2026-08-05T14:51+0000

2026-08-05T14:51+0000

مجتمع

أسعار الذهب اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/07/1115012516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77fe090b65c59e6ba7e870ff4c711789.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين التي يندفع من القمة إلى القاع، حيث تؤثر التطورات السياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على حركة الأسعار.وشهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة حالة من التوازن بين عاملين رئيسيين، حيث يتمثل الأول منها في المخاوف المرتبطة بالتوترات الدولية، والثاني هو حالة التفاؤل الناتجة عن احتمالات التوصل إلى حلول سياسية لبعض الملفات العالقة، وهو ما انعكس بدوره على تحركات الذهب بين الصعود والاستقرار.فيما يستفيد الذهب عادة من زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، خاصة عندما ترتفع المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أو الأسواق المالية الدولية، إذ يعتبره المستثمرون وسيلة للحفاظ على القيمة في مواجهة المخاطر.وفي المقابل، فإن أي مؤشرات على انخفاض التوترات أو تحسن العلاقات بين الأطراف المتنازعة قد تؤثر على المستثمرين تجاه الذهب نفسه، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع قوي، خاصة في ظل استمرار عوامل أخرى داعمة للأسعار.ولا يتحرك الذهب بناءًعلى عامل واحد فقط، بل يتأثر بمجموعة من المؤشرات، أهمها أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إضافة إلى توجهات البنوك المركزية العالمية.

https://sarabic.ae/20260624/أسعار-الذهب-تتراجع-لمستويات-غير-مسبوقة-خلال-7-أشهر-1114662395.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أسعار الذهب اليوم, الأخبار