https://sarabic.ae/20260805/نيمار-يلمح-إلى-الاعتزال-ومستقبله-مع-سانتوس-لا-يزال-غامضا-1115788258.html

نيمار يلمح إلى الاعتزال ومستقبله مع سانتوس لا يزال غامضا

نيمار يلمح إلى الاعتزال ومستقبله مع سانتوس لا يزال غامضا

سبوتنيك عربي

أشار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى احتمال إنهاء مسيرته الكروية مع حلول نهاية العام الحالي، مؤكدًا أنه لم يحسم بعد قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء عقده مع... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T12:52+0000

2026-08-05T12:52+0000

2026-08-05T12:52+0000

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وأوضح، في تصريحات إعلامية، أنه يركز حاليا على الوفاء بالتزاماته مع سانتوس، مشيرًا إلى أن أي قرار يتعلق بالاستمرار أو الاعتزال سيتم اتخاذه بعد انتهاء عقده.ويأتي هذا التصريح بعد فترة قصيرة من إعلان نيمار اعتزاله اللعب الدولي، عقب مشاركة مخيبة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، حيث حدت الإصابات العضلية من مشاركاته، ليخوض مباراتين فقط خلال مشوار المنتخب في البطولة.ورغم الشكوك التي تحيط بمستقبله، أكد المهاجم البالغ من العمر 34 عاما أنه يشعر بحالة بدنية جيدة، معتبرًا أنه يقدم مستويات أفضل داخل الملعب، ويسعى إلى مواصلة التطور حتى في المراحل الأخيرة من مسيرته.وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل أنه يشعر بالامتنان لكل ما حققه خلال مشواره الاحترافي، مؤكدًا أنه راض عن مسيرته ولا يحمل أي شعور بالندم تجاه ما قدمه في عالم كرة القدم.وكان نيمار قد عاد إلى سانتوس، النادي الذي شهد انطلاقته الكروية، بعد انتهاء مشاركته في المونديال، إلا أن مستقبله بعد نهاية الموسم لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك الاستمرار مع الفريق، أو خوض تجربة جديدة، أو إسدال الستار على مسيرته الاحترافية بالاعتزال.

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رياضة, منتخب البرازيل, أخبار العالم الآن