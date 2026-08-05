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https://sarabic.ae/20260805/نيمار-يلمح-إلى-الاعتزال-ومستقبله-مع-سانتوس-لا-يزال-غامضا-1115788258.html
نيمار يلمح إلى الاعتزال ومستقبله مع سانتوس لا يزال غامضا
نيمار يلمح إلى الاعتزال ومستقبله مع سانتوس لا يزال غامضا
سبوتنيك عربي
أشار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى احتمال إنهاء مسيرته الكروية مع حلول نهاية العام الحالي، مؤكدًا أنه لم يحسم بعد قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء عقده مع... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T12:52+0000
2026-08-05T12:52+0000
مجتمع
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وأوضح، في تصريحات إعلامية، أنه يركز حاليا على الوفاء بالتزاماته مع سانتوس، مشيرًا إلى أن أي قرار يتعلق بالاستمرار أو الاعتزال سيتم اتخاذه بعد انتهاء عقده.ويأتي هذا التصريح بعد فترة قصيرة من إعلان نيمار اعتزاله اللعب الدولي، عقب مشاركة مخيبة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، حيث حدت الإصابات العضلية من مشاركاته، ليخوض مباراتين فقط خلال مشوار المنتخب في البطولة.ورغم الشكوك التي تحيط بمستقبله، أكد المهاجم البالغ من العمر 34 عاما أنه يشعر بحالة بدنية جيدة، معتبرًا أنه يقدم مستويات أفضل داخل الملعب، ويسعى إلى مواصلة التطور حتى في المراحل الأخيرة من مسيرته.وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل أنه يشعر بالامتنان لكل ما حققه خلال مشواره الاحترافي، مؤكدًا أنه راض عن مسيرته ولا يحمل أي شعور بالندم تجاه ما قدمه في عالم كرة القدم.وكان نيمار قد عاد إلى سانتوس، النادي الذي شهد انطلاقته الكروية، بعد انتهاء مشاركته في المونديال، إلا أن مستقبله بعد نهاية الموسم لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك الاستمرار مع الفريق، أو خوض تجربة جديدة، أو إسدال الستار على مسيرته الاحترافية بالاعتزال.
https://sarabic.ae/20251208/جراحة-طارئة-تهدد-مستقبل-نيمار-عقب-قيادة-سانتوس-للبقاء-بالدوري-البرازيلي-1107926982.html
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رياضة, منتخب البرازيل, أخبار العالم الآن
رياضة, منتخب البرازيل, أخبار العالم الآن

نيمار يلمح إلى الاعتزال ومستقبله مع سانتوس لا يزال غامضا

12:52 GMT 05.08.2026
© AP Photoالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo
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أشار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى احتمال إنهاء مسيرته الكروية مع حلول نهاية العام الحالي، مؤكدًا أنه لم يحسم بعد قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء عقده مع نادي سانتوس.
وأوضح، في تصريحات إعلامية، أنه يركز حاليا على الوفاء بالتزاماته مع سانتوس، مشيرًا إلى أن أي قرار يتعلق بالاستمرار أو الاعتزال سيتم اتخاذه بعد انتهاء عقده.

وقال نيمار: "لا أعرف إلى متى سأواصل اللعب. عقدي مع سانتوس البرازيلي يمتد حتى نهاية العام، وسأعمل على إكماله بأفضل صورة، وبعدها سأقرر ما إذا كنت سأبقى، أو أنتقل إلى ناد آخر، أو أعتزل. لا أملك إجابة الآن، ولا يزال أمامنا وقت حتى ديسمبر".

ويأتي هذا التصريح بعد فترة قصيرة من إعلان نيمار اعتزاله اللعب الدولي، عقب مشاركة مخيبة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، حيث حدت الإصابات العضلية من مشاركاته، ليخوض مباراتين فقط خلال مشوار المنتخب في البطولة.
نيمار لاعب منتخب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
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ورغم الشكوك التي تحيط بمستقبله، أكد المهاجم البالغ من العمر 34 عاما أنه يشعر بحالة بدنية جيدة، معتبرًا أنه يقدم مستويات أفضل داخل الملعب، ويسعى إلى مواصلة التطور حتى في المراحل الأخيرة من مسيرته.
وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل أنه يشعر بالامتنان لكل ما حققه خلال مشواره الاحترافي، مؤكدًا أنه راض عن مسيرته ولا يحمل أي شعور بالندم تجاه ما قدمه في عالم كرة القدم.
وكان نيمار قد عاد إلى سانتوس، النادي الذي شهد انطلاقته الكروية، بعد انتهاء مشاركته في المونديال، إلا أن مستقبله بعد نهاية الموسم لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك الاستمرار مع الفريق، أو خوض تجربة جديدة، أو إسدال الستار على مسيرته الاحترافية بالاعتزال.
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